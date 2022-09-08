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Лига конференций
2022-2023


Стадион: Зрители: 10385
Вильярреал
4:3
Конец матча
Лех
0'
0:1
2' Гол
Скурась Михал
1:1
32' Гол
Чуквезе Саму
2:1
36' Гол
Баэна Алехандро
3:1
40' Гол
Баэна Алехандро
46' Желтая карточка
Манди Аисса
3:2
47' Пенальти
Исхак Микаэль
51' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
3:3
62' Гол
Исхак Микаэль
64' Желтая карточка
Чуквезе Саму
83' Желтая карточка
Баэна Алехандро
85' Желтая карточка
Муравски Радослав
4:3
89' Гол
Коклен Франсис
90'+5
Голы и лучшие моменты (видео). Л...

Ход матча

2'
0:1
Скурась Михал
(Исхак Микаэль)
32'
Чуквезе Саму
(Мохика Хоан)
1:1
36'
Баэна Алехандро
(Моралес Луис)
2:1
40'
Баэна Алехандро
(Чуквезе Саму)
3:1
46'
Джексон Николас
Тригерос Мануэль
 
46'
Манди Аисса
 
47'
3:2
Исхак Микаэль
51'
Куэнка Хорхе
 
62'
3:3
Исхак Микаэль
(Скурась Михал)
64'
Парехо Даниэль
Ману Морланес
 
64'
Фемения Кико
Де Ла Фуэнте Адриан
 
64'
Морено Херард
Моралес Луис
 
64'
Чуквезе Саму
 
71'
 
Шимчак Филип
Амарал Жоау
78'
 
Вельде Кристоффер
Исхак Микаэль
78'
 
Цитаишвили Георгий
Скурась Михал
80'
Пино Йереми
Чуквезе Саму
 
83'
Баэна Алехандро
 
85'
 
Муравски Радослав
89'
Коклен Франсис
4:3
90'
 
Соуза Афонсу
Квеквескири Ника

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 121
Вильярреал 96.7% (117)
X 2.5% (3)
Лех 0.8% (1)
0
выиграет Вильярреал, со счетом 2:1
да
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
35
Йоргенсен
Филип
37
Де
Ла
Фуэнте
Адриан
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
12
Мохика
Хоан
11
Чуквезе
Саму
19
Коклен
Франсис
20
Ману
Морланес
14
Тригерос
Мануэль
16
Баэна
Алехандро
22
Моралес
Луис
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
24
Амарал
Жоау
30
Квеквескири
Ника
21
Скурась
Михал
9
Исхак
Микаэль
Вильярреал
4-4-2
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 2 0.67
Чуквезе Саму 2 0.67
Баэна Алехандро 2 0.67
Педраса Альфонсо 1 0.33
Коклен Франсис 1 0.33
Морено Херард 1 0.33
Мохика Хоан 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 5 (1) 0.71
Скурась Михал 3 0.43
Вельде Кристоффер 2 0.29
Амарал Жоау 2 0.29
Перейра Жоэл III 1 0.14
Мархвиньски Филип 1 0.14
Соуза Афонсу 1 0.14
Червински Алан 1 0.14
Ребошу Педру 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Шимчак Филип 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манди Аисса 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Коклен Франсис 1 0
Морено Херард 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 3 0
Перейра Жоэл III 2 0
Милич Антонио 0 1
Квеквескири Ника 1 0
Червински Алан 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Ребошу Педру 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Скурась Михал 1 0
Мархвиньски Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

9
16
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
67%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2
Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1
Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1
Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Аустрия Вена Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лех Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
2. Аустрия Вена Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лех Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Аустрия Вена Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лех Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
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    Прогнозы 121
    Вильярреал 96.7% (117)
    X 2.5% (3)
    Лех 0.8% (1)
    0
    выиграет Вильярреал, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Вильярреал 4:3 Лех

    Исход игры
    Вильярреал
    96.7% (117)
    Ничья
    2.5% (3)
    Лех
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.52% (47)
    Меньше
    59.48% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    29.31% (34)
    Нет
    70.69% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Вильярреал
    52.1% (63)
    2:1 Вильярреал
    12.4% (15)
    3:1 Вильярреал
    10.7% (13)
    3:0 Вильярреал
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    1:0 Вильярреал
    2.5% (3)
    4:0 Вильярреал
    1.7% (2)
    4:1 Вильярреал
    1.7% (2)
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