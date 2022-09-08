Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 10385
4:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолСкурась Михал
1:1
32' ГолЧуквезе Саму
2:1
36' ГолБаэна Алехандро
3:1
40' ГолБаэна Алехандро
46' Желтая карточкаМанди Аисса
3:2
47' ПенальтиИсхак Микаэль
51' Желтая карточкаКуэнка Хорхе
3:3
62' ГолИсхак Микаэль
64' Желтая карточкаЧуквезе Саму
83' Желтая карточкаБаэна Алехандро
85' Желтая карточкаМуравски Радослав
4:3
89' ГолКоклен Франсис
90'+5
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Ход матча
2'
0:1
32'
1:1
36'
2:1
40'
3:1
46'
47'
3:2
51'
62'
3:3
64'
83'
89'
4:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
23
Манди
Аисса
12
Мохика
Хоан
11
Чуквезе
Саму
22
Моралес
Луис
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|2
|0.67
|Чуквезе Саму
|2
|0.67
|Баэна Алехандро
|2
|0.67
|Педраса Альфонсо
|1
|0.33
|Коклен Франсис
|1
|0.33
|Морено Херард
|1
|0.33
|Мохика Хоан
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|0.71
|Скурась Михал
|3
|0.43
|Вельде Кристоффер
|2
|0.29
|Амарал Жоау
|2
|0.29
|Перейра Жоэл III
|1
|0.14
|Мархвиньски Филип
|1
|0.14
|Соуза Афонсу
|1
|0.14
|Червински Алан
|1
|0.14
|Ребошу Педру
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Шимчак Филип
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манди Аисса
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Милич Антонио
|0
|1
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
|Вельде Кристоффер
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
0
0%
2
18%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
9
16
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
67%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2
Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1
Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1
Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Лех
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|Аустрия Вена
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лех
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Аустрия Вена
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лех
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Вильярреал 4:3 Лех
Исход игры
Вильярреал
96.7% (117)
Ничья
2.5% (3)
Лех
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.52% (47)
Меньше
59.48% (69)
Обе команды забьют
Да
29.31% (34)
Нет
70.69% (82)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
52.1% (63)
2:1 Вильярреал
12.4% (15)
3:1 Вильярреал
10.7% (13)
3:0 Вильярреал
10.7% (13)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:0 Вильярреал
2.5% (3)
4:0 Вильярреал
1.7% (2)
4:1 Вильярреал
1.7% (2)
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