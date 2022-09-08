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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
ПСВ
 
Позже
Будё-Глимт
Прогнозы 124
ПСВ 96.8% (120)
X 2.4% (3)
Будё-Глимт 0.8% (1)
0
выиграет ПСВ, со счетом 2:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Будё-Глимт
1.40
5.85
7.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
7
Симонс
Хави
6
Сангаре
Ибрахим
28
Сайбари
Исмаэль
32
Вертессен
Йорбе
11
Гакпо
Коди
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
8
Грёнбек
Альберт
ПСВ
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2
Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Цюрих Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ПСВ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСВ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Цюрих Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСВ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Цюрих Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге Европы. В рамках первого поединка группового этапа турнира в группе А сыграют ПСВ и «Будё-Глимт». Встрече состоится в Эйндховене, на стадионе «Филипс».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 124
ПСВ 96.8% (120)
X 2.4% (3)
Будё-Глимт 0.8% (1)
0
выиграет ПСВ, со счетом 2:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Будё-Глимт
1.40
5.85
7.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч ПСВ - Будё-Глимт онлайн

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Прогнозы на матч ПСВ - Будё-Глимт

Исход игры
ПСВ
96.8% (121)
Ничья
2.4% (3)
Будё-Глимт
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.55% (83)
Меньше
28.45% (33)
Обе команды забьют
Да
67.24% (78)
Нет
32.76% (38)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
38.4% (48)
2:0 ПСВ
21.6% (27)
3:1 ПСВ
18.4% (23)
1:0 ПСВ
3.2% (4)
3:0 ПСВ
3.2% (4)
4:1 ПСВ
2.4% (3)
4:0 ПСВ
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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ПСВ
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