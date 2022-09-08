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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге Европы. В рамках первого поединка группового этапа турнира в группе А сыграют ПСВ и «Будё-Глимт». Встрече состоится в Эйндховене, на стадионе «Филипс».



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!