Стадион: Филипс
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Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2
Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Будё-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч ПСВ - Будё-Глимт
Исход игры
ПСВ
100% (47)
Ничья
0% (0)
Будё-Глимт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
54.35% (25)
Нет
45.65% (21)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
34% (16)
2:0 ПСВ
31.9% (15)
3:1 ПСВ
14.9% (7)
1:0 ПСВ
4.3% (2)
3:0 ПСВ
4.3% (2)
4:0 ПСВ
4.3% (2)
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