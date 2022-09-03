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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
ПСВ
 
Позже
Будё-Глимт
Прогнозы 47
ПСВ 100% (47)
X 0% (0)
Будё-Глимт 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Будё-Глимт
1.40
5.56
7.90
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2
Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Будё-Глимт 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    ПСВ 100% (47)
    X 0% (0)
    Будё-Глимт 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Будё-Глимт
    1.40
    5.56
    7.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСВ - Будё-Глимт онлайн

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    Прогнозы на матч ПСВ - Будё-Глимт

    Исход игры
    ПСВ
    100% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Будё-Глимт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    54.35% (25)
    Нет
    45.65% (21)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    34% (16)
    2:0 ПСВ
    31.9% (15)
    3:1 ПСВ
    14.9% (7)
    1:0 ПСВ
    4.3% (2)
    3:0 ПСВ
    4.3% (2)
    4:0 ПСВ
    4.3% (2)
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    ПСВ
    Будё-Глимт
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