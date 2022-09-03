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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Лудогорец
 
Позже
Рома
Прогнозы 46
Лудогорец 4.3% (2)
X 4.3% (2)
Рома 91.3% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Рома
6.60
4.52
6.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссера Матиас 2 1
Вердон Оливье 1 (1) 0.5
Текпетей Бернард 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 2 0
Тиссера Матиас 2 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Йорданов Иван 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3
Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0
Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. ХИК 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лудогорец 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Лудогорец 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ХИК 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Лудогорец 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ХИК 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Лудогорец 4.3% (2)
    X 4.3% (2)
    Рома 91.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Рома
    6.60
    4.52
    6.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лудогорец - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Лудогорец - Рома

    Исход игры
    Лудогорец
    4.3% (2)
    Ничья
    4.3% (2)
    Рома
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    54.3% (25)
    0:2 Рома
    19.6% (9)
    0:1 Рома
    6.5% (3)
    2:1 Лудогорец
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    1:3 Рома
    4.3% (2)
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    Лудогорец
    Рома
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