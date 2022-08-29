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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Цюрих
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 45
Цюрих 4.4% (2)
X 0% (0)
Арсенал 95.6% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Арсенал
9.80
6.00
9.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.5
Ронер Фабиан 1 0.25
Герреро Адрия 1 0.25
Ньонто Вильфред 1 0.25
Сантини Иван 1 0.25
Джемаили Блерим 1 0.25
Тосин Айегун 1 0.25
Маркезано Антонио 0 0
Конде Шейк 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорншу Марк 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Афдияй Донис 1 0
Герреро Адрия 1 0
Конде Шейк 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4
Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3
Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3
Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Будё-Глимт 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Цюрих - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Цюрих 4.4% (2)
    X 0% (0)
    Арсенал 95.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Цюрих
    Ничья
    Арсенал
    9.80
    6.00
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Цюрих - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Цюрих - Арсенал

    Исход игры
    Цюрих
    4.4% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Арсенал
    95.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    67.44% (29)
    Нет
    32.56% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    37.8% (17)
    0:2 Арсенал
    24.4% (11)
    1:3 Арсенал
    20% (9)
    0:3 Арсенал
    4.4% (2)
    2:1 Цюрих
    4.4% (2)
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    Цюрих
    Арсенал
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