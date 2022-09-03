Стадион: Имени Мирослава Валенты
Бомбардиры внутри турнира
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синявский Василий
|2
|1
|Петржела Милан
|1
|0.5
|Райнберк Петр
|1
|0.5
|Калабишка Ян
|0
|0
|Хольцер Даниель
|0
|0
|Шашинка Ондржей
|0
|0
|Когут Михал
|0
|0
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Рикарду
|3
|1.5
|Урошевич Слободан
|2
|1
|Андраде Патрик
|1
|0.5
|Диабате Фуссейни
|1
|0.5
|Мениг Квинси
|0
|0
|Живкович Марко II
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Карточки
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Травник Михал
|2
|0
|Калабишка Ян
|1
|0
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Марко II
|2
|0
|Белич Кристиян
|2
|0
|Натхо Бибрас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Словацко
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1
Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1
Партизан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3
Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0 Партизан - Трнава 3:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Вождовац - Партизан 0:3 Партизан - Войводина 2:1 Партизан - Войводина 2:1
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Словацко - Партизан
Исход игры
Словацко
14% (6)
Ничья
37.2% (16)
Партизан
48.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
30.95% (13)
Меньше
69.05% (29)
Обе команды забьют
Да
64.29% (27)
Нет
35.71% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (14)
1:2 Партизан
20.9% (9)
0:1 Партизан
18.6% (8)
1:0 Словацко
9.3% (4)
2:1 Словацко
4.7% (2)
0:2 Партизан
4.7% (2)
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