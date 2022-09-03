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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Словацко
 
Позже
Партизан
Прогнозы 43
Словацко 14% (6)
X 37.2% (16)
Партизан 48.8% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словацко
Ничья
Партизан
2.66
3.42
2.72
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синявский Василий 2 1
Петржела Милан 1 0.5
Райнберк Петр 1 0.5
Калабишка Ян 0 0
Хольцер Даниель 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Когут Михал 0 0
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Рикарду 3 1.5
Урошевич Слободан 2 1
Андраде Патрик 1 0.5
Диабате Фуссейни 1 0.5
Мениг Квинси 0 0
Живкович Марко II 0 0
Вуячич Игор 0 0

Карточки

Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 2 0
Калабишка Ян 1 0
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Марко II 2 0
Белич Кристиян 2 0
Натхо Бибрас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Словацко
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1
Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1
Партизан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3
Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0 Партизан - Трнава 3:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 Црвена Звезда - Партизан 2:1 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Вождовац - Партизан 0:3 Партизан - Войводина 2:1 Партизан - Войводина 2:1

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Партизан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Словацко 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словацко 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Партизан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словацко 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Партизан 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словацко - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Словацко 14% (6)
    X 37.2% (16)
    Партизан 48.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словацко
    Ничья
    Партизан
    2.66
    3.42
    2.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Словацко - Партизан онлайн

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    Прогнозы на матч Словацко - Партизан

    Исход игры
    Словацко
    14% (6)
    Ничья
    37.2% (16)
    Партизан
    48.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.95% (13)
    Меньше
    69.05% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (14)
    1:2 Партизан
    20.9% (9)
    0:1 Партизан
    18.6% (8)
    1:0 Словацко
    9.3% (4)
    2:1 Словацко
    4.7% (2)
    0:2 Партизан
    4.7% (2)
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    Словацко
    Партизан
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