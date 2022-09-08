да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браун Дэвид
|2
|0.4
|Хостикка Сантери
|1
|0.2
|Радулович Боян
|1
|0.2
|Абубакари Малик
|1
|0.2
|Лингман Лукас
|0
|0
|Хальме Аапо
|0
|0
|Мурило
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Дэвид
|2
|0
|Радулович Боян
|2
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виктор Руис
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0