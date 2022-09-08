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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
ХИК
0:2
Конец матча
Бетис
0'
25' Желтая карточка
Виктор Руис
45' Желтая карточка
Бурджеллаб Нассим
0:1
45' Пенальти
Виллиан Жозе
48' Желтая карточка
Песселья Херман
48' Желтая карточка
Фелипе Луис
0:2
64' Гол
Виллиан Жозе
90'+9

Ход матча

6'
 
Родри Родриго
Хуанми Мигель
25'
 
Виктор Руис
45'
Бурджеллаб Нассим
 
45'
0:1
Виллиан Жозе
46'
 
Фелипе Луис
Виктор Руис
48'
 
Песселья Херман
48'
 
Фелипе Луис
60'
 
Каналес Серхио
Хоакин Санчес
64'
0:2
Виллиан Жозе
74'
Олусанья Антони
Абубакари Малик
 
74'
Терхо Каспер
Соири Пюрю
 
74'
Мурило
Бурджеллаб Нассим
 
74'
 
Гуардадо Андрес
Энрике Луис
74'
 
Гидо Родригес
Карвалью Вилльям
88'
Пелтола Матти
Хосконен Артту
 
88'
Хетемай Перпарим
Лингман Лукас
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 120
ХИК 6.7% (8)
X 8.3% (10)
Бетис 85% (102)
0
выиграет Бетис, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
23
Соири
Пюрю
10
Бурджеллаб
Нассим
8
Лингман
Лукас
21
Вяянянен
Сантери
7
Хостикка
Сантери
77
Абубакари
Малик
1
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
17
Хоакин
Санчес
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
ХИК
3-5-2
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.4
Хостикка Сантери 1 0.2
Радулович Боян 1 0.2
Абубакари Малик 1 0.2
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 2 (1) 2

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Дэвид 2 0
Радулович Боян 2 0
Райтала Юкка 1 0
Хазард Конор 1 0
Тенхо Миро 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Мурило 1 0
Абубакари Малик 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктор Руис 1 0
Песселья Херман 1 0
Луис Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3
ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0
Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лудогорец Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Рома Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ХИК Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лудогорец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Виллиан Жозе из команды Бетис забивает с точки!
    • Желтая карточка
      47'
      Бурджеллаб Нассим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Виктор Руис получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Хуанми Мигель уходит с поля. Родри выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    ХИК 6.7% (8)
    X 8.3% (10)
    Бетис 85% (102)
    0
    выиграет Бетис, со счетом 1:2
    да
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    Прогнозы на матч ХИК 0:2 Бетис

    Исход игры
    ХИК
    6.7% (8)
    Ничья
    8.3% (10)
    Бетис
    85% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.33% (58)
    Меньше
    48.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    35.8% (43)
    0:2 Бетис
    20.8% (25)
    0:1 Бетис
    16.7% (20)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    1:3 Бетис
    5.8% (7)
    2:1 ХИК
    4.2% (5)
    0:3 Бетис
    2.5% (3)
    1:0 ХИК
    1.7% (2)
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