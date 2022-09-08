Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 19000
0'
0:1
19' ГолТиггес Штеффен
39' Желтая карточкаБудауи Хишем
59' Желтая карточкаХектор Йонас
61' Желтая карточкаХюберс Тимо
1:1
62' ПенальтиДелор Анди
90'+4
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
19'
0:1
39'
59'
61'
62'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
90
Булка
Марцин
15
Брайан
Джо
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
10
Диоп
Софьян
20
Швебе
Марвин
18
Дуда
Ондрей
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
-
90 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Диоп СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
5 Бех МадсЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
-
18 Илие РарешНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
-
18 Дуда ОндрейЗащитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
48 Штраух ГеоргЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бека Бека Алексис
|1
|0.33
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.33
|Делор Анди
|1 (1)
|0.33
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.33
|Скири Эйе
|1
|0.33
|Хюберс Тимо
|1
|0.33
|Тиггес Штеффен
|1
|0.33
|Дитц Флориан
|1
|0.33
|Тилманн Ян
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Педерсен Кристиан
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйри Амин
|1
|1
|Бар Мельвен
|2
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хектор Йонас
|3
|0
|Шабо Юлиан
|0
|1
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0
Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0
Кёльн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Кёльн
Исход игры
Ницца
44.4% (56)
Ничья
42.9% (54)
Кёльн
12.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (44)
Меньше
60.71% (68)
Обе команды забьют
Да
79.46% (89)
Нет
20.54% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (45)
2:1 Ницца
23.8% (30)
1:0 Ницца
12.7% (16)
1:2 Кёльн
5.6% (7)
2:0 Ницца
4.8% (6)
2:2 Ничья
4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!