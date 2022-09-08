  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023


Стадион: Зрители: 19000
Ницца
1:1
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
19' Гол
Тиггес Штеффен
39' Желтая карточка
Будауи Хишем
59' Желтая карточка
Хектор Йонас
61' Желтая карточка
Хюберс Тимо
1:1
62' Пенальти
Делор Анди
90'+4
Голы и лучшие моменты (видео). Л...

Ход матча

19'
0:1
Тиггес Штеффен
(Тилманн Ян)
39'
Будауи Хишем
 
56'
 
Дитц Флориан
Тиггес Штеффен
56'
 
Майна Линтон
Дуда Ондрей
56'
 
Адамян Саркис
Кайнц Флориан
59'
 
Хектор Йонас
61'
 
Хюберс Тимо
62'
Делор Анди
1:1
72'
Пепе Николя
Будауи Хишем
 
72'
Бар Мельвен
Брайан Джо
 
72'
 
Гусенбашич Денис
Тилманн Ян
85'
 
Лемперте Тим
Любичич Деян

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 126
Ницца 44.4% (56)
X 42.9% (54)
Кёльн 12.7% (16)
0
выиграет Ницца, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
90
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
15
Брайан
Джо
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
21
Бека
Бека
Алексис
24
Лаборд
Гаэтан
7
Делор
Анди
10
Диоп
Софьян
20
Швебе
Марвин
18
Дуда
Ондрей
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
17
Шиндлер
Кингсли
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
21
Тиггес
Штеффен
Ницца
4-3-3
Кёльн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бека Бека Алексис 1 0.33
Клод-Морис Алексис 1 0.33
Делор Анди 1 (1) 0.33
Тюрам Кефрен 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиндлер Кингсли 1 0.33
Скири Эйе 1 0.33
Хюберс Тимо 1 0.33
Тиггес Штеффен 1 0.33
Дитц Флориан 1 0.33
Тилманн Ян 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Педерсен Кристиан 0 0
Любичич Деян 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйри Амин 1 1
Бар Мельвен 2 0
Ремзи Аарон 1 0
Будауи Хишем 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хектор Йонас 3 0
Шабо Юлиан 0 1
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Любичич Деян 1 0
Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0
Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0
Кёльн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
2. Словацко Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Кёльн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Словацко Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Партизан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Партизан Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словацко Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Будауи Хишем получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Тиггес Штеффен бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Ницца 44.4% (56)
    X 42.9% (54)
    Кёльн 12.7% (16)
    0
    выиграет Ницца, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Ницца 1:1 Кёльн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ницца 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Ницца
    44.4% (56)
    Ничья
    42.9% (54)
    Кёльн
    12.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (44)
    Меньше
    60.71% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    79.46% (89)
    Нет
    20.54% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (45)
    2:1 Ницца
    23.8% (30)
    1:0 Ницца
    12.7% (16)
    1:2 Кёльн
    5.6% (7)
    2:0 Ницца
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     