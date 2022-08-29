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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Фенербахче
 
Позже
Динамо Киев
Прогнозы 45
Фенербахче 80% (36)
X 13.3% (6)
Динамо Киев 6.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Динамо Киев
5.60
4.45
5.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фенербахче
Динамо Киев

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:0
ТМК
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линкольн II 2 0.5
Кавечи Ирфан 2 0.5
Дурсун Сердар 2 0.5
Кинг Джошуа 1 0.25
Мор Эмре 1 0.25
Яндаш Мерт Хакан 1 0.25
Юксек Исмаил 1 0.25
Росси Диего 0 0
Брума Арминду 0 0
Перес Луан 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мор Эмре 2 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Перес Луан 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2
Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2
Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Фенербахче 80% (36)
    X 13.3% (6)
    Динамо Киев 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Динамо Киев
    5.60
    4.45
    5.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фенербахче - Динамо Киев онлайн

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    Прогнозы на матч Фенербахче - Динамо Киев

    Исход игры
    Фенербахче
    80% (36)
    Ничья
    13.3% (6)
    Динамо Киев
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    60% (27)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    2:0 Фенербахче
    11.1% (5)
    3:0 Фенербахче
    4.4% (2)
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    Фенербахче
    Динамо Киев
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