Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Позже
История личных встреч
Фенербахче
Динамо Киев
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линкольн II
|2
|0.5
|Кавечи Ирфан
|2
|0.5
|Дурсун Сердар
|2
|0.5
|Кинг Джошуа
|1
|0.25
|Мор Эмре
|1
|0.25
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.25
|Юксек Исмаил
|1
|0.25
|Росси Диего
|0
|0
|Брума Арминду
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мор Эмре
|2
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2
Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2
Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1 Базель - Динамо Киев 2:3 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Галатасарай - Динамо Киев 1:3
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Фенербахче - Динамо Киев
Исход игры
Фенербахче
80% (36)
Ничья
13.3% (6)
Динамо Киев
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
60% (27)
1:1 Ничья
11.1% (5)
2:0 Фенербахче
11.1% (5)
3:0 Фенербахче
4.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!