Стадион: Стадио Олимпико
0'
1:0
4' ГолАльберто Луис
8' Желтая карточкаАндерсон Фелипе
2:0
15' ГолАндерсон Фелипе
3:0
28' ГолВесино Матиас
4:0
63' ГолВесино Матиас
4:1
69' ПенальтиХименес Сантьяго Томас
78' Желтая карточкаИдрисси Уссама
4:2
88' ГолХименес Сантьяго Томас
90'+6
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Ход матча
4'
1:0
15'
2:0
28'
3:0
63'
4:0
69'
78'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Весино Матиас
|2
|2
|Альберто Луис
|1
|1
|Андерсон Фелипе
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|2 (1)
|2
|Идрисси Уссама
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсон Фелипе
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Идрисси Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0
Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0
Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Лацио 4:2 Фейеноорд
Исход игры
Лацио
80.8% (97)
Ничья
15.8% (19)
Фейеноорд
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
77.19% (88)
Меньше
22.81% (26)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
2:1 Лацио
59.2% (71)
2:0 Лацио
8.3% (10)
1:1 Ничья
7.5% (9)
2:2 Ничья
6.7% (8)
1:0 Лацио
5% (6)
3:2 Лацио
3.3% (4)
3:1 Лацио
2.5% (3)
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