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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Лацио
4:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
4' Гол
Альберто Луис
8' Желтая карточка
Андерсон Фелипе
2:0
15' Гол
Андерсон Фелипе
3:0
28' Гол
Весино Матиас
4:0
63' Гол
Весино Матиас
4:1
69' Пенальти
Хименес Сантьяго Томас
78' Желтая карточка
Идрисси Уссама
4:2
88' Гол
Хименес Сантьяго Томас
90'+6
Голы и лучшие моменты (видео). Л...
4:2. Гол Сантьяго Хименеса (виде...
4:1. Гол Сантьяго Хименеса с пен...
4:0. Гол Матиаса Весино (видео)....
Луис Альберто попадает в перекла...
3:0. Гол Матиаса Весино (видео)....
2:0. Гол Фелипе Андерсона (видео...
1:0. Гол Луиса Альберто (видео)....

Ход матча

4'
Альберто Луис
(Весино Матиас)
1:0
8'
Андерсон Фелипе
 
15'
Андерсон Фелипе
(Иммобиле Чиро)
2:0
28'
Весино Матиас
3:0
46'
 
Джаханбакш Алиреза
Шиманьски Себастиан
63'
Весино Матиас
(Альберто Луис)
4:0
64'
 
Виффер Матс
Дилросун Джавайро
64'
 
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
69'
4:1
Хименес Сантьяго Томас
70'
Милинкович-Савич Сергей
Альберто Луис
 
70'
Башич Тома
Весино Матиас
 
70'
 
Идрисси Уссама
Волемарк Патрик
70'
Канчельери Маттео
Иммобиле Чиро
 
73'
Патрик
Романьоли Алессио
 
76'
Раду Стефан
Марушич Адам
 
78'
 
Идрисси Уссама
86'
 
Пайшао Игор
Тимбер Квинтен
88'
4:2
Хименес Сантьяго Томас
(Идрисси Уссама)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Новости матча
Прогнозы 120
Лацио 80.8% (97)
X 15.8% (19)
Фейеноорд 3.3% (4)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
94
Проведель
Иван
23
Хюсай
Эльсейд
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
5
Весино
Матиас
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
19
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
10
Кекчю
Оркун
17
Шиманьски
Себастиан
23
Волемарк
Патрик
9
Перейра
Данило
II
11
Дилросун
Джавайро
Лацио
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Весино Матиас 2 2
Альберто Луис 1 1
Андерсон Фелипе 1 1
Иммобиле Чиро 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 2 (1) 2
Идрисси Уссама 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсон Фелипе 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0
Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0
Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Штурм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Фейеноорд Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Штурм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фейеноорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Митьюлланд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Фейеноорд Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Новости матча
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Лацио 80.8% (97)
    X 15.8% (19)
    Фейеноорд 3.3% (4)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
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    Прогнозы на матч Лацио 4:2 Фейеноорд

    Исход игры
    Лацио
    80.8% (97)
    Ничья
    15.8% (19)
    Фейеноорд
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.19% (88)
    Меньше
    22.81% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    59.2% (71)
    2:0 Лацио
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    7.5% (9)
    2:2 Ничья
    6.7% (8)
    1:0 Лацио
    5% (6)
    3:2 Лацио
    3.3% (4)
    3:1 Лацио
    2.5% (3)
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