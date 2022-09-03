Стадион: Джи Эс Пи
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|2
|1
|Какулис Андроникос
|1
|0.5
|Баркер Брэндон
|1
|0.5
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Бруно V
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уаттара Абу
|1
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Мухамед Диоп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2
Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Шериф
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3
Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шериф
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шериф
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Омония - Шериф
Исход игры
Омония
28.6% (12)
Ничья
61.9% (26)
Шериф
9.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.64% (10)
Меньше
74.36% (29)
Обе команды забьют
Да
84.62% (33)
Нет
15.38% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
54.8% (23)
2:1 Омония
21.4% (9)
0:0 Ничья
4.8% (2)
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