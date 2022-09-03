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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Омония
 
Позже
Шериф
Прогнозы 42
Омония 28.6% (12)
X 61.9% (26)
Шериф 9.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Шериф
3.15
3.55
3.74
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 1
Какулис Андроникос 1 0.5
Баркер Брэндон 1 0.5
Лекьякс Ян 0 0
Бруно V 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мухамед Диоп 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2
Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Шериф
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3
Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Шериф 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шериф 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шериф 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Омония - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Омония 28.6% (12)
    X 61.9% (26)
    Шериф 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Омония
    Ничья
    Шериф
    3.15
    3.55
    3.74
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Омония - Шериф онлайн

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    Прогнозы на матч Омония - Шериф

    Исход игры
    Омония
    28.6% (12)
    Ничья
    61.9% (26)
    Шериф
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.64% (10)
    Меньше
    74.36% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    54.8% (23)
    2:1 Омония
    21.4% (9)
    0:0 Ничья
    4.8% (2)
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    Омония
    Шериф
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