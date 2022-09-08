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Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|5
|0.71
|Эдвардсен Виктор
|3 (1)
|0.43
|Финнделл Хампус
|2
|0.29
|Викхейм Густав
|1
|0.14
|Андерссон Элиас
|1
|0.14
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0.14
|Банда Эммануэль
|1
|0.14
|Хиен Исак
|1
|0.14
|Радетинац Харис
|0
|0
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаффни Рори
|1
|0
|Фериджей Джастин
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|3
|1
|Эдвардсен Виктор
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0