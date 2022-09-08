  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023


Стадион: Зрители: 6330
Шемрок Роверс
0:0
Конец матча
Юргорден
0'
49' Желтая карточка
Фериджей Джастин
80' Желтая карточка
Шуллер Расмус
84' Желтая карточка
Гаффни Рори
90'+8

Ход матча

13'
Клири Дэниел
Хор Шон
 
49'
Фериджей Джастин
 
61'
 
Андерссон Элиас
Бенгтссон Пьер
61'
 
Радетинац Харис
Асоро Йоэль
61'
 
Шуллер Расмус
Эрикссон Магнус
61'
 
Банда Эммануэль
Финнделл Хампус
62'
Кавана Шон
Маккэн Крис
 
62'
Бирн Джек
Фериджей Джастин
 
62'
Гаффни Рори
Грин Аарон
 
68'
Фарруджиа Нил
Финн Ронан
 
80'
 
Шуллер Расмус
84'
Гаффни Рори
 
90'
 
Думбуя Амаду
Викхейм Густав

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 116
Шемрок Роверс 34.5% (40)
X 27.6% (32)
Юргорден 37.9% (44)
-1
выиграет Шемрок Роверс, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Маннус
Алан
2
Гэннон
Шон
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
8
Финн
Ронан
22
Лайонс
Энди
26
Маккэн
Крис
16
О'Нил
Гари
III
7
Уоттс
Дилан
9
Грин
Аарон
21
Фериджей
Джастин
15
Васютин
Александр
2
Юханссон
Петр
33
Даниэльссон
Маркус
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
14
Сабович
Бесард
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Шемрок Роверс
3-5-2
Юргорден
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 5 0.71
Эдвардсен Виктор 3 (1) 0.43
Финнделл Хампус 2 0.29
Викхейм Густав 1 0.14
Андерссон Элиас 1 0.14
Экдаль Хьяльмар 1 0.14
Банда Эммануэль 1 0.14
Хиен Исак 1 0.14
Радетинац Харис 0 0
Эрикссон Магнус 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаффни Рори 1 0
Фериджей Джастин 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 1
Эдвардсен Виктор 3 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
15
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0
Юргорден
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2
Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Гент Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Шемрок Роверс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Юргорден Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шемрок Роверс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Мольде Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Юргорден Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гент Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Гент Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Шемрок Роверс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мольде Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Шемрок Роверс 34.5% (40)
    X 27.6% (32)
    Юргорден 37.9% (44)
    -1
    выиграет Шемрок Роверс, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Шемрок Роверс 0:0 Юргорден онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:0 Юргорден

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    34.5% (40)
    Ничья
    27.6% (32)
    Юргорден
    37.9% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    70.54% (79)
    Нет
    29.46% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Юргорден
    24.1% (28)
    1:1 Ничья
    21.6% (25)
    2:1 Шемрок Роверс
    18.1% (21)
    1:0 Шемрок Роверс
    12.1% (14)
    0:1 Юргорден
    11.2% (13)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Шемрок Роверс
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     