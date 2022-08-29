Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шериф
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шериф
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Исход игры
Манчестер Юнайтед
100% (43)
Ничья
0% (0)
Реал Сосьедад
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (27)
Меньше
28.95% (11)
Обе команды забьют
Да
68.42% (26)
Нет
31.58% (12)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
48.8% (21)
2:0 Манчестер Юнайтед
20.9% (9)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.3% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
4.7% (2)
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