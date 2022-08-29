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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 43
Манчестер Юнайтед 100% (43)
X 0% (0)
Реал Сосьедад 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Реал Сосьедад
5.50
4.40
5.35
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0
ЛЕ
0:4
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1
Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Шериф 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шериф 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шериф 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 43
    Манчестер Юнайтед 100% (43)
    X 0% (0)
    Реал Сосьедад 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Реал Сосьедад
    5.50
    4.40
    5.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Реал Сосьедад
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.05% (27)
    Меньше
    28.95% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (26)
    Нет
    31.58% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    48.8% (21)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    20.9% (9)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.3% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    4.7% (2)
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    Реал Сосьедад
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