Стадион: Стад де ля Божуар
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Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|1
|0.25
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.25
|Синкернагель Филип
|1
|0.25
|Ин-Бом Хван
|1
|0.25
|Камара Агибу
|1
|0.25
|Рябчук Олег
|0
|0
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|1
|1
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Вацлик Томаш
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1
Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0
Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Карабах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Карабах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Карабах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Нант - Олимпиакос
Исход игры
Нант
68.4% (26)
Ничья
28.9% (11)
Олимпиакос
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (19)
Меньше
48.65% (18)
Обе команды забьют
Да
78.38% (29)
Нет
21.62% (8)
Популярный счёт
2:1 Нант
47.4% (18)
1:1 Ничья
26.3% (10)
1:0 Нант
15.8% (6)
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