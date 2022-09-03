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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Нант
 
Позже
Олимпиакос
Прогнозы 38
Нант 68.4% (26)
X 28.9% (11)
Олимпиакос 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Олимпиакос
2.95
3.54
3.18
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 1 0.25
Эль-Араби Юссеф 1 0.25
Синкернагель Филип 1 0.25
Ин-Бом Хван 1 0.25
Камара Агибу 1 0.25
Рябчук Олег 0 0
Вальбуэна Матьё 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Хассан Ахмед 1 0
М'Вила Янн 1 0
Манолас Костас 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Малонг Кунде 1 0
Рябчук Олег 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Камара Агибу 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1
Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0
Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Карабах 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Карабах 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Карабах 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Нант 68.4% (26)
    X 28.9% (11)
    Олимпиакос 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Олимпиакос
    2.95
    3.54
    3.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нант - Олимпиакос онлайн

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    Прогнозы на матч Нант - Олимпиакос

    Исход игры
    Нант
    68.4% (26)
    Ничья
    28.9% (11)
    Олимпиакос
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (19)
    Меньше
    48.65% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (29)
    Нет
    21.62% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Нант
    47.4% (18)
    1:1 Ничья
    26.3% (10)
    1:0 Нант
    15.8% (6)
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    Олимпиакос
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