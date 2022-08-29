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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вест Хэм
 
Позже
ФКСБ
Прогнозы 39
Вест Хэм 100% (39)
X 0% (0)
ФКСБ 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
ФКСБ
13.40
6.70
15.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 2 1
Бенрахма Саид 1 0.5
Соучек Томаш 1 0.5
Антонио Майкл 1 0.5
Боуэн Джаррод 1 0.5
Корне Максвелл 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 2 0.33
Радунович Ристо 2 (2) 0.33
Коман Флоринел 2 0.33
Эджума Малком 2 0.33
Тамм Йоонас 1 0.17
Дава Джойским 1 0.17
Bogdan Rusu 0 0
Попеску Овидиу 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамм Йоонас 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Олару Дариус 3 0
Коман Флоринел 2 0
Эджума Малком 2 0
Кордя Андрей 0 1
Радунович Ристо 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Дава Джойским 1 0
Стойка Янис 1 0
Шут Адриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3
Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2
ФКСБ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2
Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - ФКСБ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 39
    Вест Хэм 100% (39)
    X 0% (0)
    ФКСБ 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    ФКСБ
    13.40
    6.70
    15.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - ФКСБ онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - ФКСБ

    Исход игры
    Вест Хэм
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    ФКСБ
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (17)
    Меньше
    55.26% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    23.68% (9)
    Нет
    76.32% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Вест Хэм
    48.7% (19)
    2:1 Вест Хэм
    15.4% (6)
    3:0 Вест Хэм
    15.4% (6)
    3:1 Вест Хэм
    7.7% (3)
    1:0 Вест Хэм
    5.1% (2)
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    ФКСБ
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