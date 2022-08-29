Стадион: Олимпийский (Лондон)
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|2
|1
|Бенрахма Саид
|1
|0.5
|Соучек Томаш
|1
|0.5
|Антонио Майкл
|1
|0.5
|Боуэн Джаррод
|1
|0.5
|Корне Максвелл
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|2
|0.33
|Радунович Ристо
|2 (2)
|0.33
|Коман Флоринел
|2
|0.33
|Эджума Малком
|2
|0.33
|Тамм Йоонас
|1
|0.17
|Дава Джойским
|1
|0.17
|Bogdan Rusu
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Кордя Андрей
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3
Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2
ФКСБ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2
Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Вест Хэм - ФКСБ
Исход игры
Вест Хэм
100% (39)
Ничья
0% (0)
ФКСБ
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (17)
Меньше
55.26% (21)
Обе команды забьют
Да
23.68% (9)
Нет
76.32% (29)
Популярный счёт
2:0 Вест Хэм
48.7% (19)
2:1 Вест Хэм
15.4% (6)
3:0 Вест Хэм
15.4% (6)
3:1 Вест Хэм
7.7% (3)
1:0 Вест Хэм
5.1% (2)
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