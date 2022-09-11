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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Виктория Пльзень
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 50
Виктория Пльзень 2% (1)
X 14% (7)
Интер Милан 84% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Интер Милан
7.90
5.15
7.70
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикора Ян 3 0.43
Климент Ян 3 0.43
Хори Томаш 2 (2) 0.29
Копич Ян 2 0.29
Москейра Джон 1 0.14
Гейда Лукаш 1 0.14
Перница Лудек 1 0.14
Буха Павел 1 0.14
Калвач Лукаш 0 0
Гавел Милан 0 0
Голик Либор 0 0
Емелка Вацлав 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 3 0
Копич Ян 3 0
Москейра Джон 3 0
Перница Лудек 2 0
Емелка Вацлав 2 0
Сикора Ян 1 0
Тижани Мохамед 1 0
Климент Ян 1 0
Дедич Рене 1 0
Хори Томаш 1 0
Гавел Милан 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Буха Павел 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димарко Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
1
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
100%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:3 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0
Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1
Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Виктория Пльзень Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Виктория Пльзень Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Виктория Пльзень Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2022, осталось 1 день 21 час 51 минуту.

    Главный судья: Sandro Schaerer

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Виктория Пльзень 2% (1)
    X 14% (7)
    Интер Милан 84% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Виктория Пльзень
    Ничья
    Интер Милан
    7.90
    5.15
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виктория Пльзень - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Интер Милан

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    2% (1)
    Ничья
    14% (7)
    Интер Милан
    84% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    44% (22)
    0:2 Интер Милан
    20% (10)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    0:1 Интер Милан
    6% (3)
    1:3 Интер Милан
    6% (3)
    0:3 Интер Милан
    6% (3)
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    Интер Милан
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