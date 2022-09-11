Стадион: Дусан Арена
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Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикора Ян
|3
|0.43
|Климент Ян
|3
|0.43
|Хори Томаш
|2 (2)
|0.29
|Копич Ян
|2
|0.29
|Москейра Джон
|1
|0.14
|Гейда Лукаш
|1
|0.14
|Перница Лудек
|1
|0.14
|Буха Павел
|1
|0.14
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
|Емелка Вацлав
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейда Лукаш
|3
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Москейра Джон
|3
|0
|Перница Лудек
|2
|0
|Емелка Вацлав
|2
|0
|Сикора Ян
|1
|0
|Тижани Мохамед
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Дедич Рене
|1
|0
|Хори Томаш
|1
|0
|Гавел Милан
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димарко Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
1
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
100%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 2:3 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0
Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1
Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (1)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2
|Жальгирис
|Мамич Петар
|1 2
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Интер Милан
Исход игры
Виктория Пльзень
2% (1)
Ничья
14% (7)
Интер Милан
84% (42)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
64.58% (31)
Нет
35.42% (17)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
44% (22)
0:2 Интер Милан
20% (10)
1:1 Ничья
10% (5)
0:1 Интер Милан
6% (3)
1:3 Интер Милан
6% (3)
0:3 Интер Милан
6% (3)
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