Рональд Араухо нарушил правила в борьбе с Садио Мане. "Бавария" быстро штрафной разыграла, а потом игровой снаряд потеряла.

Джамал Мусиала получил по ногам от Серхио Бускетса, а испанец после этого был наказан жёлтой карточкой. Пока 1-1 по "горчичникам".

Горецка принимает мяч перед штрафной площадкой и стреляет в левый нижний угол - Тер Штеген в прыжке переводит мяч за лицевую.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛЮКА ЭРНАНДЕС!!! Киммих выполняет подачу с углового с левого фланга и находит на ближней штанге Люка Эрнандеса, который результативно пробивает головой.

Первый корнер в матче исполнила "Бавария", и сразу же смогла выжать из него забитый гол. Ух, теперь игра будет ещё более увлекательной.

На волне успеха хозяева проводят ещё одно наступление, которое до удара не доходит. Мюллер откликнулся на передачу Мазрауи с правого фланга и покатил назад на Гави.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! САНЕ!!! Лерой Сане получает мяч от Джамала Мусиала и прорывается по центру в штрафную площадку, а потом переигрывает Тер Штегена, пробивая в левый угол.

Активно начинает второй тайм "Барселона", нанося опасный удар. Рафинья пробил с дуги штрафной площадки в правый угол - немного не попал.

Перед перерывом "Бавария" решает включить прессинг, который не становится проблемой для "Барселоны". При помощи коротких передач она выходит из-под давления.

В атаке Мазрауи действует не очень остро, а вот в обороне хорош. Сейчас он блокирует удар Левандовского с центра штрафной площадки.

Лерой Сане встречается с мячом на правом фланге, входит в штрафную площадку и затягивает с ударом, выпуская игровой снаряд за лицевую линию.

Ничего интересного за компенсированную минуту не произошло, при счёте 0-0 отправляемся на перерыв.

Удалось "Баварии" перехватить инициативу, и уже она действуют очень устро у ворот оппонента, но завершающая фаза пока подводит.

После нескольких неприятных атак "Барселона" решает взять игровой снаряд под контроль, чтобы подержать его и сбить атакующий порыв соперника.

Усман Дембеле открывается под передачу на правом фланге и мяч получает. Затем выполняет прострел, попадает в Альфонсо Дэвиса и зарабатывает аут.

Педри увидел Рафинью в центре штрафной площадки и выполнил передачу, которая получилась бы точной, если бы не Мазрауи, который сыграл на вынос.

Сане перехватил мяч на правом фланге и попытался продвинуться вперёд, однако против этого оказался Гави, успешно сыграв в отборе.

Нойер выполнил ещё один неточный пас, но перехвативший мяч Бускетс сразу же выполнил безадресную скидку. В концовке первого тайма падает темп.

На левом краю штрафной площадки Садио Мане встретился с мячом, а потом и с тремя оппонентами, которые легко отобрали игровой снаряд.

Киммих выполняет передачу вперёд по правому флангу и находит Рафинью, который тут же отдаёт вперёд на Левандовского, но Роберт рывок не совершает.

Мусиала обыгрывает Алонсо на правом фланге и простреливает на ближнюю штангу. На передачу откликаются Мане и Мюллер, но лишь мешают друг другу нанести удар.

31' ОПАСНО! Сане разгоняет атаку правым флангом, входит в штрафную и отдаёт в центр на Забитцера, который стреляет в касание в правый угол и не попадает в створ.

30' Левандовски доходит до штрафной площадки, выдерживает паузу и отдаёт в центр на Рафинью, который уже заносит ногу для удара, но вмешивается Дэвис, отправляя мяч за боковую линию.

28' Стремительная контратака удалась "Баварии". Сане совершил рывок и выполнил пас к штрафной на Мане, Садио покатил в центр на Мусиала, Джамал чуть правее на Мазрауи, который пробил в ближний угол и нашёл руки Тер Штегена.

27' Рафинья выполняет передачу на левый край штрафной на Левандовского, получает пас в ответ и пробивает низом в правый угол - в створ не попадает.

26' Альфонсо Дэвис вошёл в штрафную площадку с левого фланга, а потом упал. Но фола не было, так как защитник "Баварии" наступил на мяч.

25' На своей половине поля "Барселона" устаривает перепасовку, а "Бавария" никакой прессинг не использует, располагаясь почти всем составом на своей части поля.

24' Садио Мане зацепился за мяч недалеко от центрального круга, но продолжить атаку не смог, так как судья дал свисток, сообщив о положении "вне игры".

23' Очень много ошибок у футболистов "Баварии" на чужой половине поля. Дэвис и Киммих периодически подчищают, но нередко гостям удаются контратаки, две из которых были очень опасными.

22' Бенжамен Павар не сможет продолжать поединок, поэтому вместо него в игру вступает Нуссер Мазрауи.

21' ОПАСНО! И ещё один момент у Левандовского, но снова он не забивает. На сей раз Роберт откликнулся на кросс с левого фланга и пробил из вратарской, но Нойер спас свою команду, отразив мяч.

20' Первая жёлтая карточка в нашем поединке. Её получает Марсель Забитцер за фол на Серхио Бускетсе в центральном круге.

19' МОМЕНТ!!! Гави вырезает передачу в центр штрафной площадки с левого фланга, где Левандовски принимает мяч и вторым касанием бьёт - выше.

17' Рафинья перехватил мяч в центре поля и выполнил передачу на правый фланг на Гави, который раньше времени совершил рывок и залез в офсайд.

16' На сей раз гостям удалось нанести удар по воротам после подачи с угла поля, но неточным он получился, Гави пробивал.

15' Отбились "баварцы" после исполнения соперником корнера, а потом Нойер выполнил слишком слабый пас на Упамекано, который перехватил Левандовски, но пробить не успел, так как до конца доиграл Дайо, выбив мяч за лицевую.

14' Левандовски завершает атаку ударом с левого края штрафной площадки и попадает в Эрнандеса, зарабатывая угловой удар.

13' Рафинья добрался до штрафной площадки по правому флангу и прострелил в центр штрафной на Левандовского, которого опередил Упамекано, выбив мяч подальше.

12' Без центра поля решают играть команды, что не может не радовать. Лерой Сане входит в штрафную площадь правым краем и завершает сам, попадая в одного из соперников.

11' Сразу же ещё одно наступление удаётся провести "Барсе". Роберт Левандовски откликается на подачу с правого фланга и пробивает с левого края штрафной, отправляя мяч на трибуны.

10' ОПАСНО! Классную комбинацию в пас удалось разыграть гостям, которую ударом из пределов штрафной площади завершил Педри, но Нойер в ближнем бою оказался лучше.

9' Джамал Мусиала проник в штрафную площадку по центру, но пробить не успел, так как чистейший подкат от Маркоса Алонсо экспортировал мяч за боковую линию.

8' Кристенсен не только прервал наступление "Баварии", но ещё и успел уронить на газон Павара. Бенжамен быстро пришёл в себя, отказавшись от помощи медиков.

7' Лерой Сане увидел рывок Садио Мане в штрафную площадку и выполнил передачу с правого фланга в центр, которую прервал Андреас Кристенсен. Аут для хозяев.

6' Рафинья встретился с игровым снарядом на правом фланге, а продвинуться вперёд не смог, та как Альфонсе Дэвис вступил в отбор и вынудил выполнить пас назад.

5' А теперь и "Барса" попробовала оказать давление на соперников на их части поля, и это почти принесло успех, но лишившийся мяча Мане быстро его вернул, а потом закрыл корпусом и заставил Бускетса нарушить правила.

4' Высокий прессинг позволяет "Баварии" отобрать игровой снаряд, однако удар по воротам не последовал. Мусиала выполнил неточную передачу в центр штрафной площадки.

3' Тер Штеген получает мяч от Андреаса Кристенсена, а потом попадает под прессинг со стороны Лероя Сане и выбивает игровой снаряд за боковую линию.

2' Роберт Левандовски в старте, и это ещё сильнее повышает интерес к матчу, забьёт ли он своей бывшей команде? Смотрим. Кстати, на предматчевой разминке публика встретила поляка овацией, хотя казалось, что может быть и свист.