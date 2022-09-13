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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Бавария
2:0
Второй тайм: 55'
Барселона
0'
19' Желтая карточка
Забитцер Марсель
48' Желтая карточка
Бускетс Серхио
1:0
51' Гол
Эрнандес Люка
2:0
55' Гол
Спорный момент в штрафной хозяев...
Забитцер пробил издали (видео). ...
Опасно у ворот хозяев (видео). Л...
Неудачный пас Нойера (видео). Ли...
Удар Педри (видео). Лига чемпион...

Ход матча

19'
Забитцер Марсель
 
21'
Мазрауи Нуссер
Павар Бенжамен
 
46'
Горецка Леон
Забитцер Марсель
 
48'
 
Бускетс Серхио
51'
Эрнандес Люка
(Киммих Йозуа)
1:0
55'
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 303
Бавария 43.9% (133)
X 17.5% (53)
Барселона 38.6% (117)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Барселона
3.45
4.33
3.62
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Забитцер
Марсель
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
25
Мюллер
Томас
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
17
Алонсо
Маркос
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
8
Педри
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
7
Дембеле
Усман
Бавария
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Бавария
Барселона

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
3:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:8
ЛЧ
3:2
ЛЧ
3:0
ТМС
2:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
КА
0:2
ТМС
2:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 1 0.5
Киммих Йозуа 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 1.5
Торрес Ферран 1 0.5
Кесси Франк 1 0.5
Дембеле Усман 0 0
Роберто Серхи 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забитцер Марсель 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5
Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Барселона 0:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Виктория Пльзень Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Барселона 0:2 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Виктория Пльзень Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Барселона 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Виктория Пльзень Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! САНЕ!!! Лерой Сане получает мяч от Джамала Мусиала и прорывается по центру в штрафную площадку, а потом переигрывает Тер Штегена, пробивая в левый угол. 
  • 54'
    На волне успеха хозяева проводят ещё одно наступление, которое до удара не доходит. Мюллер откликнулся на передачу Мазрауи с правого фланга и покатил назад на Гави. 
  • 53'
    Первый корнер в матче исполнила "Бавария", и сразу же смогла выжать из него забитый гол. Ух, теперь игра будет ещё более увлекательной. 
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛЮКА ЭРНАНДЕС!!! Киммих выполняет подачу с углового с левого фланга и находит на ближней штанге Люка Эрнандеса, который результативно пробивает головой. 
  • Опасный момент
    51'
    Горецка принимает мяч перед штрафной площадкой и стреляет в левый нижний угол - Тер Штеген в прыжке переводит мяч за лицевую. 
  • Желтая карточка
    50'
    Джамал Мусиала получил по ногам от Серхио Бускетса, а испанец после этого был наказан жёлтой карточкой. Пока 1-1 по "горчичникам". 
  • Фол, нарушение
    49'
    Рональд Араухо нарушил правила в борьбе с Садио Мане. "Бавария" быстро штрафной разыграла, а потом игровой снаряд потеряла. 
  • Опасный момент
    48'
    Активно начинает второй тайм "Барселона", нанося опасный удар. Рафинья пробил с дуги штрафной площадки в правый угол - немного не попал. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Баварии" произошла замена. Вместо Марселя Забитцера вышел Леон Горецка. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Противостояние "Баварии" и "Барселоны" продолжается. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего интересного за компенсированную минуту не произошло, при счёте 0-0 отправляемся на перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    Лерой Сане встречается с мячом на правом фланге, входит в штрафную площадку и затягивает с ударом, выпуская игровой снаряд за лицевую линию. 
  • Опасный момент
    43'
    В атаке Мазрауи действует не очень остро, а вот в обороне хорош. Сейчас он блокирует удар Левандовского с центра штрафной площадки. 
  • 42'
    Перед перерывом "Бавария" решает включить прессинг, который не становится проблемой для "Барселоны". При помощи коротких передач она выходит из-под давления. 
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    • 41'
      Мусиала обыгрывает Алонсо на правом фланге и простреливает на ближнюю штангу. На передачу откликаются Мане и Мюллер, но лишь мешают друг другу нанести удар. 
    • 40'
      Киммих выполняет передачу вперёд по правому флангу и находит Рафинью, который тут же отдаёт вперёд на Левандовского, но Роберт рывок не совершает. 
    • 39'
      На левом краю штрафной площадки Садио Мане встретился с мячом, а потом и с тремя оппонентами, которые легко отобрали игровой снаряд. 
    • 38'
      Нойер выполнил ещё один неточный пас, но перехвативший мяч Бускетс сразу же выполнил безадресную скидку. В концовке первого тайма падает темп. 
    • 37'
      Сане перехватил мяч на правом фланге и попытался продвинуться вперёд, однако против этого оказался Гави, успешно сыграв в отборе. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Киммих нарушил правила на чужой половине поля, ударив Педри сзади по ногам. Судья ограничился устным предупреждением. 
    • 35'
      Педри увидел Рафинью в центре штрафной площадки и выполнил передачу, которая получилась бы точной, если бы не Мазрауи, который сыграл на вынос. 
    • 34'
      Усман Дембеле открывается под передачу на правом фланге и мяч получает. Затем выполняет прострел, попадает в Альфонсо Дэвиса и зарабатывает аут. 
    • 33'
      После нескольких неприятных атак "Барселона" решает взять игровой снаряд под контроль, чтобы подержать его и сбить атакующий порыв соперника. 
    • 32'
      Удалось "Баварии" перехватить инициативу, и уже она действуют очень устро у ворот оппонента, но завершающая фаза пока подводит. 
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! Сане разгоняет атаку правым флангом, входит в штрафную и отдаёт в центр на Забитцера, который стреляет в касание в правый угол и не попадает в створ. 
    • 30'
      Левандовски доходит до штрафной площадки, выдерживает паузу и отдаёт в центр на Рафинью, который уже заносит ногу для удара, но вмешивается Дэвис, отправляя мяч за боковую линию. 
    • 28'
      Стремительная контратака удалась "Баварии". Сане совершил рывок и выполнил пас к штрафной на Мане, Садио покатил в центр на Мусиала, Джамал чуть правее на Мазрауи, который пробил в ближний угол и нашёл руки Тер Штегена. 
    • 27'
      Рафинья выполняет передачу на левый край штрафной на Левандовского, получает пас в ответ и пробивает низом в правый угол - в створ не попадает. 
    • 26'
      Альфонсо Дэвис вошёл в штрафную площадку с левого фланга, а потом упал. Но фола не было, так как защитник "Баварии" наступил на мяч. 
    • 25'
      На своей половине поля "Барселона" устаривает перепасовку, а "Бавария" никакой прессинг не использует, располагаясь почти всем составом на своей части поля. 
    • Офсайд
      24'
      Садио Мане зацепился за мяч недалеко от центрального круга, но продолжить атаку не смог, так как судья дал свисток, сообщив о положении "вне игры". 
    • 23'
      Очень много ошибок у футболистов "Баварии" на чужой половине поля. Дэвис и Киммих периодически подчищают, но нередко гостям удаются контратаки, две из которых были очень опасными. 
    • Замена
      22'
      Бенжамен Павар не сможет продолжать поединок, поэтому вместо него в игру вступает Нуссер Мазрауи. 
    • Опасный момент
      21'
      ОПАСНО! И ещё один момент у Левандовского, но снова он не забивает. На сей раз Роберт откликнулся на кросс с левого фланга и пробил из вратарской, но Нойер спас свою команду, отразив мяч. 
    • Желтая карточка
      20'
      Первая жёлтая карточка в нашем поединке. Её получает Марсель Забитцер за фол на Серхио Бускетсе в центральном круге. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ!!! Гави вырезает передачу в центр штрафной площадки с левого фланга, где Левандовски принимает мяч и вторым касанием бьёт - выше. 
    • Офсайд
      17'
      Рафинья перехватил мяч в центре поля и выполнил передачу на правый фланг на Гави, который раньше времени совершил рывок и залез в офсайд. 
    • 16'
      На сей раз гостям удалось нанести удар по воротам после подачи с угла поля, но неточным он получился, Гави пробивал. 
    • Опасный момент
      15'
      Отбились "баварцы" после исполнения соперником корнера, а потом Нойер выполнил слишком слабый пас на Упамекано, который перехватил Левандовски, но пробить не успел, так как до конца доиграл Дайо, выбив мяч за лицевую. 
    • Угловой
      14'
      Левандовски завершает атаку ударом с левого края штрафной площадки и попадает в Эрнандеса, зарабатывая угловой удар. 
    • 13'
      Рафинья добрался до штрафной площадки по правому флангу и прострелил в центр штрафной на Левандовского, которого опередил Упамекано, выбив мяч подальше. 
    • 12'
      Без центра поля решают играть команды, что не может не радовать. Лерой Сане входит в штрафную площадь правым краем и завершает сам, попадая в одного из соперников. 
    • 11'
      Сразу же ещё одно наступление удаётся провести "Барсе". Роберт Левандовски откликается на подачу с правого фланга и пробивает с левого края штрафной, отправляя мяч на трибуны. 
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Классную комбинацию в пас удалось разыграть гостям, которую ударом из пределов штрафной площади завершил Педри, но Нойер в ближнем бою оказался лучше. 
    • 9'
      Джамал Мусиала проник в штрафную площадку по центру, но пробить не успел, так как чистейший подкат от Маркоса Алонсо экспортировал мяч за боковую линию. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Кристенсен не только прервал наступление "Баварии", но ещё и успел уронить на газон Павара. Бенжамен быстро пришёл в себя, отказавшись от помощи медиков. 
    • 7'
      Лерой Сане увидел рывок Садио Мане в штрафную площадку и выполнил передачу с правого фланга в центр, которую прервал Андреас Кристенсен. Аут для хозяев. 
    • 6'
      Рафинья встретился с игровым снарядом на правом фланге, а продвинуться вперёд не смог, та как Альфонсе Дэвис вступил в отбор и вынудил выполнить пас назад. 
    • Фол, нарушение
      5'
      А теперь и "Барса" попробовала оказать давление на соперников на их части поля, и это почти принесло успех, но лишившийся мяча Мане быстро его вернул, а потом закрыл корпусом и заставил Бускетса нарушить правила. 
    • 4'
      Высокий прессинг позволяет "Баварии" отобрать игровой снаряд, однако удар по воротам не последовал. Мусиала выполнил неточную передачу в центр штрафной площадки. 
    • 3'
      Тер Штеген получает мяч от Андреаса Кристенсена, а потом попадает под прессинг со стороны Лероя Сане и выбивает игровой снаряд за боковую линию. 
    • 2'
      Роберт Левандовски в старте, и это ещё сильнее повышает интерес к матчу, забьёт ли он своей бывшей команде? Смотрим. Кстати, на предматчевой разминке публика встретила поляка овацией, хотя казалось, что может быть и свист. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Дэнни Маккили даёт свисток - матч начинается! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Бавария 2:0 Барселона

    Исход игры
    Бавария
    43.9% (133)
    Ничья
    17.5% (53)
    Барселона
    38.6% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.87% (95)
    Меньше
    22.13% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    92.62% (113)
    Нет
    7.38% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    15.5% (47)
    1:1 Ничья
    6.6% (20)
    2:2 Ничья
    5.6% (17)
    3:2 Бавария
    3% (9)
    1:2 Барселона
    2.6% (8)
    3:1 Бавария
    2.3% (7)
    2:3 Барселона
    1.3% (4)
    2:0 Бавария
    1% (3)
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    Бавария
    Барселона
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