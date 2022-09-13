Стадион: Альянц Арена
0'
19' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
48' Желтая карточкаБускетс Серхио
1:0
51' ГолЭрнандес Люка
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Ход матча
19'
48'
51'
1:0
55'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
10
Сане
Лерой
17
Мане
Садио
25
Мюллер
Томас
23
Кунде
Жюль
30
Гави
8
Педри
22
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасНападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
14 Депай МемфисНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
История личных встреч
Бавария
Барселона
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сане Лерой
|1
|0.5
|Киммих Йозуа
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3
|1.5
|Торрес Ферран
|1
|0.5
|Кесси Франк
|1
|0.5
|Дембеле Усман
|0
|0
|Роберто Серхи
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5
Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Барселона
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Барселона
|0:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Барселона
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (1)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2
Прогнозы на матч Бавария 2:0 Барселона
Исход игры
Бавария
43.9% (133)
Ничья
17.5% (53)
Барселона
38.6% (117)
Тотал 2.5
Больше
77.87% (95)
Меньше
22.13% (27)
Обе команды забьют
Да
92.62% (113)
Нет
7.38% (9)
Популярный счёт
2:1 Бавария
15.5% (47)
1:1 Ничья
6.6% (20)
2:2 Ничья
5.6% (17)
3:2 Бавария
3% (9)
1:2 Барселона
2.6% (8)
3:1 Бавария
2.3% (7)
2:3 Барселона
1.3% (4)
2:0 Бавария
1% (3)
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