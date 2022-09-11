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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Бавария
 
Позже
Барселона
Прогнозы 62
Бавария 54.8% (34)
X 22.6% (14)
Барселона 22.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Барселона
3.90
4.57
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бавария
Барселона

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
3:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:8
ЛЧ
3:2
ЛЧ
3:0
ТМС
2:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
КА
0:2
ТМС
2:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 1 1
Киммих Йозуа 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 3
Торрес Ферран 1 1
Кесси Франк 1 1
Дембеле Усман 0 0
Роберто Серхи 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лихт Маттайс 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5
Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Виктория Пльзень Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Виктория Пльзень Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Виктория Пльзень Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2022, осталось 2 дня 6 минут.

    Главный судья: Маккили Дэнни

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Бавария 54.8% (34)
    X 22.6% (14)
    Барселона 22.6% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Барселона
    3.90
    4.57
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бавария - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Барселона

    Исход игры
    Бавария
    54.8% (34)
    Ничья
    22.6% (14)
    Барселона
    22.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (35)
    Меньше
    22.22% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    91.11% (41)
    Нет
    8.89% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    24.2% (15)
    1:1 Ничья
    12.9% (8)
    2:2 Ничья
    9.7% (6)
    3:2 Бавария
    8.1% (5)
    3:1 Бавария
    4.8% (3)
    1:2 Барселона
    3.2% (2)
    3:0 Бавария
    3.2% (2)
    2:3 Барселона
    3.2% (2)
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    Бавария
    Барселона
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