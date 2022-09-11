Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Барселона
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сане Лерой
|1
|1
|Киммих Йозуа
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|3
|3
|Торрес Ферран
|1
|1
|Кесси Франк
|1
|1
|Дембеле Усман
|0
|0
|Роберто Серхи
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5
Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (1)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2
|Жальгирис
|Мамич Петар
|1 2
Прогнозы на матч Бавария - Барселона
Исход игры
Бавария
54.8% (34)
Ничья
22.6% (14)
Барселона
22.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (35)
Меньше
22.22% (10)
Обе команды забьют
Да
91.11% (41)
Нет
8.89% (4)
Популярный счёт
2:1 Бавария
24.2% (15)
1:1 Ничья
12.9% (8)
2:2 Ничья
9.7% (6)
3:2 Бавария
8.1% (5)
3:1 Бавария
4.8% (3)
1:2 Барселона
3.2% (2)
3:0 Бавария
3.2% (2)
2:3 Барселона
3.2% (2)
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