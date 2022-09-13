Бергвейн по правому флангу убежал к правому углу штрафной площади, а затем выполнил передачу на Кудуса, Мохаммед под давлением Салаха в штрафной площади оказался на газоне, Артур Диаш показал, что нужно играть дальше.

Жота теперь уже убежал вперёд по левой половине поля, а затем Диогу сместился в центр и от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Пасверу.

Альварес на своей половине поля нарушил правила против Жоты. Игроки "Ливерпуля" быстро разыграли стандарт.

Тимбер на левой половине поля нарушил правила против Жоты. Игроки "Ливерпуля" тщательно готовятся к стандарту.

Цимикас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Ренсх в центре поля теперь уже нарушил правила против Алькантары. На этот раз игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Эллиотт с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Пасверу.

Начинается второй тайм. Если во второй половине матча игра сильно не поменяется, "Ливерпуль" должен будет забивать ещё несколько голов и всё же выигрывать данный матч, но быть может английский клуб вновь упрётся в реализацию моментов, тогда и у "Аякса" на "Энфилде" могут появиться какие-то шансы зацепить ничью.

Угловой у ворот "Аякса". Цимикас выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки Амстердамского клуба спокойно выбили мяч на левый фланг.

Цимикас с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Александер-Арнольд получил передачу на ход по правой половине поля от Диаса, Трент убежал на правый угол штрафной площади и дважды пробил в ближний угол ворот, Пасвер сыграл очень надёжно и всё же перевёл мяч на угловой.

Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Альварес не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер.

Цимикас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Пасвер справился с ним без особого труда.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ливерпуль" на своём поле играет вничью с "Аяксом" со счётом 1:1. Команда Юргена Клоппа играет намного активнее в атаке, но пока в завершении моментов у английского клуба есть проблемы, да и Ремко Пасвер всё же выручает команду из Амстердама.

Цимикас совершил рывок вперёд по левому флангу, Ренсх накрыл Костаса и выбил мяч в аут.

Вновь Кудус пошёл прессинговать Алиссона, на этот раз голкипер "Ливерпуля" едва не потерял мяч на левом углу штрафной площади.

Диас теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Угелумба форвард "Ливерпуля" упустил мяч за лицевую линию поля.

Цимикас с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Аякса" сыграли внимательно и выбили мяч на правый фланг.

Салах вошёл в штрафную площадь с правого фланга, Блинд накрыл Мохамеда и выбил мяч на угловой.

Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк в падении головой пробил под правый угол ворот, Пасвер сложился и отбил мяч перед собой, а затем мяч уже отскочил от Ренсха обратно в руки голкиперу "Аякса".

Ещё один угловой заработал "Ливерпуль". На этот раз Александер-Арнольд выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось, мяч в итоге улетел в аут.

Тимбер на своей половине поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Диаса. Игроки "Ливерпуля" на этот раз очень быстро разыграли стандарт.

Диас по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем Луис в борьбе с Ренсхом оказался на газоне, Артур Диаш справедливо показал, что будет удар от ворот.

33' Александер-Арнольд пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

32' Цимикас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Салах под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

31' Альварес на левом фланге нарушил правила против Салаха. Игроки "Ливерпуля" вновь тщательно готовятся к стандарту.

30' С левого фланга последовала передача в центр штрафной площади "Ливерпуля", у Кудуса на этот раз поехала нога, в итоге мяч перехватил Алиссон.

29' Кудус теперь уже отправился прессинговать Алиссона, голкипер "Ливерпуля" неудачно выбил мяч на ход Александеру-Арнольду по бровке, мяч улетел в аут.

28' Не смог "Ливерпуль" реализовать несколько подряд неплохих моментов, чтобы упрочить своё преимущество, за это английский клуб был довольно быстро наказан.

27' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Кудус!!! "Аякс" провёл очень хорошую атаку по левому флангу. Из центра поля последовала передача на ход Бёргейсу, Стивен убежал к левому углу штрафной площади, а затем выполнил прострел в центр штрафной, Бергвейн оставил мяч Кудусу, а Мохаммед в свою очередь мощно пробил в левый угол ворот, мяч от перекладины зашёл в сетку.

26' Алиссон хорошо выбил мяч на левый фланг на ход Жоте, Диогу убежал вперёд по флангу, а затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Салах под давлением Блинда в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

25' Ренсх разогнал атаку по правому флангу, далее Девайн выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на Бергвейна, Стевен под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам.

24' Жота плотно пробил в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч вновь пролетел рядом со штангой.

23' Цимикас с левой половины поля выполнил подачу к дальнему углу вратарской, ван Дейк головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, Альварес головой выбил мяч не очень далеко, Диас перехватил мяч в центре штрафной площади и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

22' Цимикас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило ван Дейку, чтобы головой пробить по воротам.

21' Тимбер на левом фланге в подкате сбил Алькантару. Игроки "Ливерпуля" тщательно готовятся к стандарту.

20' Цимикас попытался убежать на левый угол штрафной площади, но раскачать Ренсха у Костана не получилось.

19' Тадич с правой половины поля от линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, мяч от ноги Цимикаса отскочил на левую половину поля, оттуда Тейлор выполнил перевод к правому углу вратарской, Бергёйс оказался в офсайде.

18' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Салах!!! Алиссон от радиуса штрафной площади выбил мяч на левую половину поля, Диас головой сбросил мяч в центр половины поля "Аякса", далее Жота от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах подработал мяч и уверенно пробил в правый угол ворот, Пасвер ничего не смог поделать.

17' За счёт хорошего прессинга игроки "Ливерпуля" перехватили мяч в центре поля, далее Жота выполнил передачу на ход Салаху по правой половине поля, Мохамед оказался в офсайде.

16' Александер-Арнольд прошёл вперёд по правому флангу и затем Трент решил забросить мяч во вратарскую, Пасвер сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

15' Диас отправился активно прессинговать Пасвера в штрафную площадь, голкипер "Аякса" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

14' Бергвейн совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, ван Дейк спокойно выбил мяч в аут.

13' Тадич разогнал атаку по правому флангу, затем Душан выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кудус под давлением Матипа упустил мяч за лицевую линию поля.

12' Болельщики "Ливерпуля" стараются активно гнать свою команду вперёд, но пока у ворот "Аякса" ничего особенного создать не получается.

11' Бергвейн теперь уже в борьбе за верховой мяч с Александером-Арнольдом у левого угла штрафной площади "Ливерпуля" подыграл себе рукой. Артур Диаш вновь всё видел и сразу же дал свисток в пользу английского клуба.

10' Диас в центральном круге нарушил правила против Тадича. Игроки "Аякса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Александер-Арнольд со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

8' Кудус при обработке мяча на своей половине поля подыграл себе рукой, Артур Диаш всё видел и дал свисток в пользу "Ливерпуля".

7' Салах при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Александером-Арнольдом, который был на правом углу штрафной, но затем Мохамед не смог подстроиться под мяч и завершить момент ударом по воротам.

6' "Аякс" на "Энфилде" конечно же по первым минутам играет от обороны, команда из Нидерландов не собирается форсировать события на поле.

5' Алиссон из своей штрафной площади хорошо выбил мяч на правый фланг на ход Салаху, Мохамеда сразу же накрыл Угелумба, который выбил мяч в аут.

4' Эллиотт вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Тадич отработал в обороне и не дал Жоте пробить по воротам, Душан выбил мяч к линии штрафной площади, Цимикас в итоге пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

3' Александер-Арнольд с правого фланга теперь уже выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Блинда и улетел в аут.

2' Салах с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Аякса" сыграли внимательно и перехватили мяч.