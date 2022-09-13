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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Ливерпуль
1:1
Второй тайм: 53'
Аякс
0'
1:0
17' Гол
Салах Мохамед
1:1
27' Гол
Кудус Мохаммед
1:1. Гол Мохаммеда Кудуса (видео...
1:0. Гол Мохамеда Салаха (видео)...

Ход матча

17'
Салах Мохамед
(Жота Диогу)
1:0
27'
1:1
Кудус Мохаммед
(Бергёйс Стивен)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 185
Ливерпуль 69.7% (129)
X 12.4% (23)
Аякс 17.8% (33)
+1
выиграет Ливерпуль, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Аякс
5.31
5.05
7.62
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
19
Эллиотт
Харви
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
23
Диас
Луис
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
23
Бергёйс
Стивен
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
10
Тадич
Душан
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
Ливерпуль
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Аякс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 0.5
Диас Луис 1 0.5
Робертсон Эндрю 0 0
Жота Диогу 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 2 1
Бергёйс Стивен 1 0.5
Бергвейн Стевен 1 0.5
Альварес Эдсон 1 0.5

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Ливерпуль 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Ливерпуль 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Рейнджерс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 1:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Эллиотт с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Пасверу. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Ренсх в центре поля теперь уже нарушил правила против Алькантары. На этот раз игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 53'
    Цимикас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Тимбер на левой половине поля нарушил правила против Жоты. Игроки "Ливерпуля" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Альварес на своей половине поля нарушил правила против Жоты. Игроки "Ливерпуля" быстро разыграли стандарт. 
  • 50'
    Жота теперь уже убежал вперёд по левой половине поля, а затем Диогу сместился в центр и от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Пасверу. 
  • Судья
    49'
    Бергвейн по правому флангу убежал к правому углу штрафной площади, а затем выполнил передачу на Кудуса, Мохаммед под давлением Салаха в штрафной площади оказался на газоне, Артур Диаш показал, что нужно играть дальше. 
  • 48'
    Цимикас с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    47'
    Угловой у ворот "Аякса". Цимикас выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки Амстердамского клуба спокойно выбили мяч на левый фланг. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Если во второй половине матча игра сильно не поменяется, "Ливерпуль" должен будет забивать ещё несколько голов и всё же выигрывать данный матч, но быть может английский клуб вновь упрётся в реализацию моментов, тогда и у "Аякса" на "Энфилде" могут появиться какие-то шансы зацепить ничью. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ливерпуль" на своём поле играет вничью с "Аяксом" со счётом 1:1. Команда Юргена Клоппа играет намного активнее в атаке, но пока в завершении моментов у английского клуба есть проблемы, да и Ремко Пасвер всё же выручает команду из Амстердама. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Артур Диаш к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Цимикас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Пасвер справился с ним без особого труда. 
  • Угловой
    45'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Альварес не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    44'
    Александер-Арнольд получил передачу на ход по правой половине поля от Диаса, Трент убежал на правый угол штрафной площади и дважды пробил в ближний угол ворот, Пасвер сыграл очень надёжно и всё же перевёл мяч на угловой. 
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    • Судья
      43'
      Диас по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем Луис в борьбе с Ренсхом оказался на газоне, Артур Диаш справедливо показал, что будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Тимбер на своей половине поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Диаса. Игроки "Ливерпуля" на этот раз очень быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      41'
      Ещё один угловой заработал "Ливерпуль". На этот раз Александер-Арнольд выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Угловой
      40'
      Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк в падении головой пробил под правый угол ворот, Пасвер сложился и отбил мяч перед собой, а затем мяч уже отскочил от Ренсха обратно в руки голкиперу "Аякса". 
    • 39'
      Салах вошёл в штрафную площадь с правого фланга, Блинд накрыл Мохамеда и выбил мяч на угловой. 
    • 38'
      Цимикас с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Аякса" сыграли внимательно и выбили мяч на правый фланг. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Цимикас в центре поля нарушил правила против Тадича. Игроки "Аякса" быстро разыграли стандарт. 
    • 36'
      Диас теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением Угелумба форвард "Ливерпуля" упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      35'
      Вновь Кудус пошёл прессинговать Алиссона, на этот раз голкипер "Ливерпуля" едва не потерял мяч на левом углу штрафной площади. 
    • 34'
      Цимикас совершил рывок вперёд по левому флангу, Ренсх накрыл Костаса и выбил мяч в аут. 
    • 33'
      Александер-Арнольд пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 32'
      Цимикас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Салах под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Альварес на левом фланге нарушил правила против Салаха. Игроки "Ливерпуля" вновь тщательно готовятся к стандарту. 
    • 30'
      С левого фланга последовала передача в центр штрафной площади "Ливерпуля", у Кудуса на этот раз поехала нога, в итоге мяч перехватил Алиссон. 
    • 29'
      Кудус теперь уже отправился прессинговать Алиссона, голкипер "Ливерпуля" неудачно выбил мяч на ход Александеру-Арнольду по бровке, мяч улетел в аут. 
    • 28'
      Не смог "Ливерпуль" реализовать несколько подряд неплохих моментов, чтобы упрочить своё преимущество, за это английский клуб был довольно быстро наказан. 
    • Описание гола
      27'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Кудус!!! "Аякс" провёл очень хорошую атаку по левому флангу. Из центра поля последовала передача на ход Бёргейсу, Стивен убежал к левому углу штрафной площади, а затем выполнил прострел в центр штрафной, Бергвейн оставил мяч Кудусу, а Мохаммед в свою очередь мощно пробил в левый угол ворот, мяч от перекладины зашёл в сетку. 
    • Опасный момент
      26'
      Алиссон хорошо выбил мяч на левый фланг на ход Жоте, Диогу убежал вперёд по флангу, а затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Салах под давлением Блинда в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 25'
      Ренсх разогнал атаку по правому флангу, далее Девайн выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на Бергвейна, Стевен под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      24'
      Жота плотно пробил в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч вновь пролетел рядом со штангой. 
    • Опасный момент
      23'
      Цимикас с левой половины поля выполнил подачу к дальнему углу вратарской, ван Дейк головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, Альварес головой выбил мяч не очень далеко, Диас перехватил мяч в центре штрафной площади и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 22'
      Цимикас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило ван Дейку, чтобы головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Тимбер на левом фланге в подкате сбил Алькантару. Игроки "Ливерпуля" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 20'
      Цимикас попытался убежать на левый угол штрафной площади, но раскачать Ренсха у Костана не получилось. 
    • Офсайд
      19'
      Тадич с правой половины поля от линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, мяч от ноги Цимикаса отскочил на левую половину поля, оттуда Тейлор выполнил перевод к правому углу вратарской, Бергёйс оказался в офсайде. 
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Салах!!! Алиссон от радиуса штрафной площади выбил мяч на левую половину поля, Диас головой сбросил мяч в центр половины поля "Аякса", далее Жота от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах подработал мяч и уверенно пробил в правый угол ворот, Пасвер ничего не смог поделать. 
    • Офсайд
      17'
      За счёт хорошего прессинга игроки "Ливерпуля" перехватили мяч в центре поля, далее Жота выполнил передачу на ход Салаху по правой половине поля, Мохамед оказался в офсайде. 
    • 16'
      Александер-Арнольд прошёл вперёд по правому флангу и затем Трент решил забросить мяч во вратарскую, Пасвер сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
    • 15'
      Диас отправился активно прессинговать Пасвера в штрафную площадь, голкипер "Аякса" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • 14'
      Бергвейн совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, ван Дейк спокойно выбил мяч в аут. 
    • 13'
      Тадич разогнал атаку по правому флангу, затем Душан выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кудус под давлением Матипа упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 12'
      Болельщики "Ливерпуля" стараются активно гнать свою команду вперёд, но пока у ворот "Аякса" ничего особенного создать не получается. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Бергвейн теперь уже в борьбе за верховой мяч с Александером-Арнольдом у левого угла штрафной площади "Ливерпуля" подыграл себе рукой. Артур Диаш вновь всё видел и сразу же дал свисток в пользу английского клуба. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Диас в центральном круге нарушил правила против Тадича. Игроки "Аякса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 9'
      Александер-Арнольд со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Кудус при обработке мяча на своей половине поля подыграл себе рукой, Артур Диаш всё видел и дал свисток в пользу "Ливерпуля". 
    • 7'
      Салах при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Александером-Арнольдом, который был на правом углу штрафной, но затем Мохамед не смог подстроиться под мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • 6'
      "Аякс" на "Энфилде" конечно же по первым минутам играет от обороны, команда из Нидерландов не собирается форсировать события на поле. 
    • 5'
      Алиссон из своей штрафной площади хорошо выбил мяч на правый фланг на ход Салаху, Мохамеда сразу же накрыл Угелумба, который выбил мяч в аут. 
    • 4'
      Эллиотт вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Тадич отработал в обороне и не дал Жоте пробить по воротам, Душан выбил мяч к линии штрафной площади, Цимикас в итоге пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 3'
      Александер-Арнольд с правого фланга теперь уже выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Блинда и улетел в аут. 
    • 2'
      Салах с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Аякса" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и  игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Команде Юргена Клоппа обязательно нужно переигрывать "Аякс" после разгромного поражения от "Наполи", но справиться с командой из Амстердама может быть крайне непросто. 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ливерпуль 1:1 Аякс онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:1 Аякс

    Исход игры
    Ливерпуль
    69.7% (129)
    Ничья
    12.4% (23)
    Аякс
    17.8% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.41% (92)
    Меньше
    24.59% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (98)
    Нет
    19.67% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    29.2% (54)
    2:0 Ливерпуль
    8.1% (15)
    3:1 Ливерпуль
    5.9% (11)
    1:2 Аякс
    5.4% (10)
    1:1 Ничья
    4.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.8% (7)
    1:0 Ливерпуль
    3.8% (7)
    3:2 Ливерпуль
    3.2% (6)
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