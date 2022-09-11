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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Аякс
Прогнозы 45
Ливерпуль 86.7% (39)
X 6.7% (3)
Аякс 6.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Аякс
5.50
5.25
6.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Аякс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 1 1
Робертсон Эндрю 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 1 1
Кудус Мохаммед 1 1
Бергвейн Стевен 1 1
Альварес Эдсон 1 1

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Ливерпуль Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Рейнджерс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Аякс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Рейнджерс Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2022, осталось 2 дня 2 часа 32 минуты.

    Главный судья: Диаш Артур Соареш

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ливерпуль 86.7% (39)
    X 6.7% (3)
    Аякс 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Аякс
    5.50
    5.25
    6.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ливерпуль - Аякс онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Аякс

    Исход игры
    Ливерпуль
    86.4% (38)
    Ничья
    6.8% (3)
    Аякс
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    40.9% (18)
    2:0 Ливерпуль
    18.2% (8)
    3:1 Ливерпуль
    11.4% (5)
    1:0 Ливерпуль
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    1:2 Аякс
    4.5% (2)
    3:2 Ливерпуль
    4.5% (2)
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    Ливерпуль
    Аякс
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