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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Порту
 
Позже
Брюгге
Прогнозы 43
Порту 93% (40)
X 7% (3)
Брюгге 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Брюгге
8.30
5.05
8.47
Все Коэффициенты

История личных встреч

Порту
Брюгге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урибе Матеус 1 (1) 1
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абакар Силла 1 1
Сков-Ольсен Андреас 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 1 1
Урибе Матеус 1 0
Пепе VI 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сова Камаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Порту - Шавиш 3:0 Атлетико М - Порту 2:1 Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1
Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3
Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брюгге Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Порту Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брюгге Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2022, осталось 2 дня 6 минут.

    Главный судья: Сидиропулос Анастасиос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Порту 93% (40)
    X 7% (3)
    Брюгге 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Брюгге
    8.30
    5.05
    8.47
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Порту - Брюгге онлайн

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    Прогнозы на матч Порту - Брюгге

    Исход игры
    Порту
    93% (40)
    Ничья
    7% (3)
    Брюгге
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    37.2% (16)
    2:1 Порту
    37.2% (16)
    1:0 Порту
    14% (6)
    3:1 Порту
    4.7% (2)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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    Брюгге
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