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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Байер Л
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 45
Байер Л 13.3% (6)
X 37.8% (17)
Атлетико М 48.9% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Атлетико М
3.04
3.50
2.93
Все Коэффициенты

История личных встреч

Байер Л
Атлетико М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:4
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Витсель Аксель 0 0
Корреа Анхель 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Андрих Роберт 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 1 0
Эрмосо Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3
Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брюгге Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Порту Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брюгге Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2022, осталось 2 дня 6 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Байер Л 13.3% (6)
    X 37.8% (17)
    Атлетико М 48.9% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Атлетико М
    3.04
    3.50
    2.93
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Байер Л - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - Атлетико М

    Исход игры
    Байер Л
    13.3% (6)
    Ничья
    37.8% (17)
    Атлетико М
    48.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    33.3% (15)
    1:1 Ничья
    31.1% (14)
    2:1 Байер Л
    8.9% (4)
    0:1 Атлетико М
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    2:0 Байер Л
    4.4% (2)
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    Байер Л
    Атлетико М
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