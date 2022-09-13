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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Марсель
0:1
Второй тайм: 55'
Айнтрахт Фр
0'
37' Желтая карточка
Хасебе Макото
0:1
43' Гол
Линдстрём Йеспер
0:1. Гол Йеспера Линдстрема (вид...

Ход матча

37'
 
Хасебе Макото
43'
0:1
Линдстрём Йеспер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 138
Марсель 83.3% (115)
X 11.6% (16)
Айнтрахт Фр 5.1% (7)
+1
выиграет Марсель, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Айнтрахт Фр
5.60
3.83
4.13
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Пау
Лопес
5
Балерди
Леонардо
3
Байи
Эрик
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
10
Пайе
Димитри
8
Жерсон
Сантос
70
Санчес
Алексис
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
6
Якич
Кристиян
36
Кнауфф
Ансгар
8
Соу
Джибриль
15
Камада
Даити
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Марсель
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Марсель
Айнтрахт Фр

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
4:0
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдстрём Йеспер 1 0.5

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Бемба Шансель 0 1
Байи Эрик 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасебе Макото 1 0
Якич Кристиян 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0
Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Марсель 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Марсель 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Айнтрахт Фр 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Марсель 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    55'
    Угловой в исполнении "Айнтрахта" получается не самым удачным, Пау Лопес отбил мяч кулаками.
  • Опасный момент
    54'
    Подачу Якича с правого фланга прервал Колашинац, на отскоке первым был Линдстрём, который с края штрафной мощно пробил по воротам - перекладина спасла ворота "Марселя"!
  • 53'
    Мало что получается впереди у "Марселя" после перерыва, с такой игрой рассчитывать на положительный результат хозяев вряд ли придется.
  • Фол, нарушение
    51'
    Коло-Муани на входе в штрафную попытался прокинуть мяч мимо Байи, однако уткнулся в спину защитника и нарушил правила.
  • 49'
    Всё-таки привели в чувство своего защитника врачи, должен будет Н'Дика вернуться в игру, хотя Смолчич на всякий случай отправился на разминку.
  • 48'
    Затягивается у нас пауза, Н'Дика по-прежнему на газоне в окружении врачей, как бы не пришлось Оливеру Гласнеру проводить вынужденную замену.
  • Травма, повреждение
    47'
    Жерсон и Н'Дика столкнулись головами в верховой борьбе, игрок "Марселя" на ногах, а вот защитнику "Айнтрахта" нужна помощь врачей.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет испанский арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Всё-таки случился у нас гол до перерыва, здесь "Марселю" можно сетовать на невезение, но положение хозяев легче от этого не станет.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЙЕСПЕР ЛИНДСТРЁМ!
    Коло-Муани получил мяч перед штрафной от Линдстрёма и попытался найти в штрафной Гётце, Ронжье неудачно выставил ногу, отдав голевую передачу на Линдстрёма, который с 12 метров уложил мяч в дальний нижний угол!
  • 41'
    Приближается к концу первая половина встречи, которая прошла в целом в равной борьбе, несмотря на преимущество "Марселя" по владению мячом.
  • 39'
    Кнауфф сместился с левого фланга в центральную зону и попытался пробить по воротам, однако защитник "Марселя" в подкате накрыл этот удар.
  • 38'
    Клосс с левого фланга исполнил подачу в штрафную, однако Санчес не просчитал отскок от газона, и снаряд достался Траппу.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      37'
      А вот сейчас Хасебе до карточки всё-таки доигрался, ударив сзади по ногам Санчеса, первое предупреждение в сегодняшнем матче.
    • Фол, нарушение
      36'
      Хасебе довольно жестко встретил Жерсона в центре поля, заблокировав прорыв соперника. Здесь без карточки.
    • 35'
      Теперь Балерди в неигровом эпизоде рухнул на газон, потолкавшись с Коло-Муани, успокаивает арбитр аргентинского защитника, напоминая, что ВАР в случае чего подскажет.
    • 34'
      Гётце опасно задирает ногу, играя в мяч, Верету показывает, что немец угодил ему в голову, но испанский арбитр на хитрости француза не купился.
    • 32'
      Пайе после передачи Тавареша пробивает с 18 метров, однако Хасебе накрыл попытку капитана "Марселя".
    • Фол, нарушение
      31'
      Байи завозился с мячом в собственной штрафной и попал под прессинг Гётце, но всё же Марио без фола подобраться к сопернику не смог.
    • Фол, нарушение
      30'
      Санчес, прессингуя Хасебе, довольно чувствительно ударил японца по ногам, тот не сразу поднимается с газона.
    • Офсайд
      29'
      Снова офсайд в атаке у "Марселя", Верету залез за линию последнего защитника в момент передачи из глубины. Правда, после передачи француза Нуну Тавареш плохо обработал мяч, момента "Марсель" всё равно не создал
    • 28'
      Как мы уже отмечали, в трех предыдущих матчах в рамках этой группы в первых таймах забитых мячей не случалось, вот и сегодня зреет 0:0 к перерыву.
    • Травма, повреждение
      26'
      У Балерди открылось небольшое кровотечение, арбитр отправляет защитника "Марселя" к медицинскому штабу своей команды.
    • 25'
      Коло-Муани самостоятельно протащил мяч к штрафной, уйдя от опеки пары соперников, и пробил низом метров с 23 - Пау Лопес спокойно забрал снаряд.
    • Офсайд
      23'
      Нуну Тавареш после диагонального перевода от Жерсона ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, а Санчес в падении в борьбе с Хасебе попасть в створ не смог. Впрочем, и здесь в момент передачи из глубины определен офсайд.
    • Офсайд
      22'
      Коло-Муани скидывает мяч чуть назад на Линдстрёма, тот пробил выше ворот, плюс еще в момент паса на Рандаля был зафиксирован офсайд.
    • 20'
      Камада приближается к штрафной по правому полуфлангу и исполняет подачу в штрафную, но мяч перелетел через Линдстрёма, а Балерди разрядил обстановку.
    • 18'
      Нуну Тавареш завершает атаку "Марселя" высокой подачей с левого фланга - Трапп на выходе успешно забирает мяч.
    • 17'
      70 процентв игрового времени мячом владеет "Марсель" в начале встречи, но особых угроз воротам "Айнтрахта" пока не возникает.
    • 16'
      Команды встречались друг с другом 4 года назад на групповом этапе Лиги Европы, тогда "Айнтрахт" победил дважды - 2:1 в Марселе и 4:0 дома. Солировал в той команде Лука Йович.
    • 15'
      Нуну Тавареш вернул владение на левом фланге, вошел в штрафную, однако в окружении троих соперников продолжения атаки не придумал.
    • 14'
      И снова "Марсель" надолго забирает мяч под свой контроль в центре поля и на своей половине поля, гости не особо активны в прессинге.
    • 12'
      Пайе после передачи с левого фланга не лучшим образом обработал мяч, однако круглый удачно отскочил под правую Санчесу, который в касание пробил в ближний угол, но попал в сетку лишь с внешней стороны.
    • 11'
      Пытается "Марсель" в эти минуты действовать первым номером, больше владеют мячом французы, но вдалеке от владений Траппа.
    • 9'
      Позиционная атака "Марселя" завершается ударом Нуну Тавареша низом метров с 25 - Трапп забирает мяч, катившийся в ближний угол.
    • Травма, повреждение
      8'
      Якич некоторое время провел на газоне, испытывает полузащитник "Айнтрахта" болезненные ощущения, но всё же поднимается на ноги без помощи врачей.
    • 7'
      С подачей со штрафного хозяева поля справились, вторым темпом оставшийся впереди защитник Тута имел шанс войти в штрафную, но техники бразильцу не хватило.
    • Фол, нарушение
      6'
      Коло-Муани рвется к штрафной соперника по правому флангу, его с фолом останавливает Верету. Пока рефери обходится без предупреждения.
    • Угловой
      5'
      Коло-Муани после навеса с углового с правого фланга отклеился от опекуна и пробил головой, однако попасть в ближнюю "девятку" экс-представителю Лиги 1 не удалось.
    • 4'
      Клосс исполняет заброс в чужую штрафную в расчёте на Санчеса, однако Трапп на выходе спокойно забрал мяч.
    • 3'
      Сегодня "Спортинг" принимал в Лиссабоне "Тоттенхэм", и там всё самое интересное также случилось во втором тайме, а точнее в самой его концовке - два гола португальцев позволили им единолично возглавить группу D.
    • 2'
      В первом туре "Марсель" играл в Лондоне против "Тоттенхэма", в начале второго тайма остался вдесятером после удаления М'Бемба и пропустил дважды. "Айнтрахт" же дома пропустил трижды от "Спортинга" во втором тайме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Марсель 0:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Марсель
    83.3% (115)
    Ничья
    11.6% (16)
    Айнтрахт Фр
    5.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.06% (72)
    Меньше
    41.94% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    65.32% (81)
    Нет
    34.68% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    42.8% (59)
    1:0 Марсель
    19.6% (27)
    2:0 Марсель
    10.1% (14)
    1:1 Ничья
    7.2% (10)
    1:2 Айнтрахт Фр
    2.2% (3)
    3:1 Марсель
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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