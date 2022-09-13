Стадион: Велодром
0:1
Второй тайм: 55'
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Ход матча
37'
43'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
16
Пау
Лопес
30
Тавареш
Нуну
10
Пайе
Димитри
35
Тута
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Рубен БланкоВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
- Нападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Айнтрахт Фр
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.5
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Бемба Шансель
|0
|1
|Байи Эрик
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасебе Макото
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0
Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Марсель
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|Марсель
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Айнтрахт Фр
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Марсель
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (1)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2
Прогнозы на матч Марсель 0:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Марсель
83.3% (115)
Ничья
11.6% (16)
Айнтрахт Фр
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (72)
Меньше
41.94% (52)
Обе команды забьют
Да
65.32% (81)
Нет
34.68% (43)
Популярный счёт
2:1 Марсель
42.8% (59)
1:0 Марсель
19.6% (27)
2:0 Марсель
10.1% (14)
1:1 Ничья
7.2% (10)
1:2 Айнтрахт Фр
2.2% (3)
3:1 Марсель
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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