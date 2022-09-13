Жерсон и Н'Дика столкнулись головами в верховой борьбе, игрок "Марселя" на ногах, а вот защитнику "Айнтрахта" нужна помощь врачей.

Затягивается у нас пауза, Н'Дика по-прежнему на газоне в окружении врачей, как бы не пришлось Оливеру Гласнеру проводить вынужденную замену.

Всё-таки привели в чувство своего защитника врачи, должен будет Н'Дика вернуться в игру, хотя Смолчич на всякий случай отправился на разминку.

Коло-Муани на входе в штрафную попытался прокинуть мяч мимо Байи, однако уткнулся в спину защитника и нарушил правила.

Мало что получается впереди у "Марселя" после перерыва, с такой игрой рассчитывать на положительный результат хозяев вряд ли придется.

Подачу Якича с правого фланга прервал Колашинац, на отскоке первым был Линдстрём, который с края штрафной мощно пробил по воротам - перекладина спасла ворота "Марселя"!

Клосс с левого фланга исполнил подачу в штрафную, однако Санчес не просчитал отскок от газона, и снаряд достался Траппу.

Кнауфф сместился с левого фланга в центральную зону и попытался пробить по воротам, однако защитник "Марселя" в подкате накрыл этот удар.

Приближается к концу первая половина встречи, которая прошла в целом в равной борьбе, несмотря на преимущество "Марселя" по владению мячом.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЙЕСПЕР ЛИНДСТРЁМ! Коло-Муани получил мяч перед штрафной от Линдстрёма и попытался найти в штрафной Гётце, Ронжье неудачно выставил ногу, отдав голевую передачу на Линдстрёма, который с 12 метров уложил мяч в дальний нижний угол!

Всё-таки случился у нас гол до перерыва, здесь "Марселю" можно сетовать на невезение, но положение хозяев легче от этого не станет.

У Балерди открылось небольшое кровотечение, арбитр отправляет защитника "Марселя" к медицинскому штабу своей команды.

Как мы уже отмечали, в трех предыдущих матчах в рамках этой группы в первых таймах забитых мячей не случалось, вот и сегодня зреет 0:0 к перерыву.

Снова офсайд в атаке у "Марселя", Верету залез за линию последнего защитника в момент передачи из глубины. Правда, после передачи француза Нуну Тавареш плохо обработал мяч, момента "Марсель" всё равно не создал

Санчес, прессингуя Хасебе, довольно чувствительно ударил японца по ногам, тот не сразу поднимается с газона.

Байи завозился с мячом в собственной штрафной и попал под прессинг Гётце, но всё же Марио без фола подобраться к сопернику не смог.

Пайе после передачи Тавареша пробивает с 18 метров, однако Хасебе накрыл попытку капитана "Марселя".

Гётце опасно задирает ногу, играя в мяч, Верету показывает, что немец угодил ему в голову, но испанский арбитр на хитрости француза не купился.

Теперь Балерди в неигровом эпизоде рухнул на газон, потолкавшись с Коло-Муани, успокаивает арбитр аргентинского защитника, напоминая, что ВАР в случае чего подскажет.

Хасебе довольно жестко встретил Жерсона в центре поля, заблокировав прорыв соперника. Здесь без карточки.

А вот сейчас Хасебе до карточки всё-таки доигрался, ударив сзади по ногам Санчеса, первое предупреждение в сегодняшнем матче.

25' Коло-Муани самостоятельно протащил мяч к штрафной, уйдя от опеки пары соперников, и пробил низом метров с 23 - Пау Лопес спокойно забрал снаряд.

23' Нуну Тавареш после диагонального перевода от Жерсона ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, а Санчес в падении в борьбе с Хасебе попасть в створ не смог. Впрочем, и здесь в момент передачи из глубины определен офсайд.

22' Коло-Муани скидывает мяч чуть назад на Линдстрёма, тот пробил выше ворот, плюс еще в момент паса на Рандаля был зафиксирован офсайд.

20' Камада приближается к штрафной по правому полуфлангу и исполняет подачу в штрафную, но мяч перелетел через Линдстрёма, а Балерди разрядил обстановку.

18' Нуну Тавареш завершает атаку "Марселя" высокой подачей с левого фланга - Трапп на выходе успешно забирает мяч.

17' 70 процентв игрового времени мячом владеет "Марсель" в начале встречи, но особых угроз воротам "Айнтрахта" пока не возникает.

16' Команды встречались друг с другом 4 года назад на групповом этапе Лиги Европы, тогда "Айнтрахт" победил дважды - 2:1 в Марселе и 4:0 дома. Солировал в той команде Лука Йович.

15' Нуну Тавареш вернул владение на левом фланге, вошел в штрафную, однако в окружении троих соперников продолжения атаки не придумал.

14' И снова "Марсель" надолго забирает мяч под свой контроль в центре поля и на своей половине поля, гости не особо активны в прессинге.

12' Пайе после передачи с левого фланга не лучшим образом обработал мяч, однако круглый удачно отскочил под правую Санчесу, который в касание пробил в ближний угол, но попал в сетку лишь с внешней стороны.

11' Пытается "Марсель" в эти минуты действовать первым номером, больше владеют мячом французы, но вдалеке от владений Траппа.

9' Позиционная атака "Марселя" завершается ударом Нуну Тавареша низом метров с 25 - Трапп забирает мяч, катившийся в ближний угол.

8' Якич некоторое время провел на газоне, испытывает полузащитник "Айнтрахта" болезненные ощущения, но всё же поднимается на ноги без помощи врачей.

7' С подачей со штрафного хозяева поля справились, вторым темпом оставшийся впереди защитник Тута имел шанс войти в штрафную, но техники бразильцу не хватило.

6' Коло-Муани рвется к штрафной соперника по правому флангу, его с фолом останавливает Верету. Пока рефери обходится без предупреждения.

5' Коло-Муани после навеса с углового с правого фланга отклеился от опекуна и пробил головой, однако попасть в ближнюю "девятку" экс-представителю Лиги 1 не удалось.

4' Клосс исполняет заброс в чужую штрафную в расчёте на Санчеса, однако Трапп на выходе спокойно забрал мяч.

3' Сегодня "Спортинг" принимал в Лиссабоне "Тоттенхэм", и там всё самое интересное также случилось во втором тайме, а точнее в самой его концовке - два гола португальцев позволили им единолично возглавить группу D.

2' В первом туре "Марсель" играл в Лондоне против "Тоттенхэма", в начале второго тайма остался вдесятером после удаления М'Бемба и пропустил дважды. "Айнтрахт" же дома пропустил трижды от "Спортинга" во втором тайме.