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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Милан
0:0
Первый тайм: 5'
Динамо Загреб
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 144
Милан 89.6% (129)
X 2.8% (4)
Динамо Загреб 7.6% (11)
-1
выиграет Милан, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Динамо Загреб
9.85
5.40
9.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
37
Шутало
Йосип
55
Перич
Дино
2
Мохаррами
Садех
14
Любичич
Роберт
5
Адеми
Ариян
27
Мишич
Йосип
7
Иванушец
Лука
99
Оршич
Мислав
9
Петкович
Бруно
Милан
4-2-3-1
Динамо Загреб
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салемакерс Алексис 1 1
Леау Рафаэл 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оршич Мислав 4 (1) 0.57
Петкович Бруно 3 (1) 0.43
Адеми Ариян 2 0.29
Дрмич Йосип 2 0.29
Перич Дино 1 0.14
Бочкай Петар 1 0.14
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0
Любичич Роберт 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ориги Дивок 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишич Йосип 3 0
Мохаррами Садех 3 0
Адеми Ариян 2 0
Батурина Мартин 2 0
Дилавер Эмир 1 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Перич Дино 1 0
Гояк Амер 1 0
Лауритсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
100%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0
Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2
Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Милан 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Челси Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Динамо Загреб 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Челси Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    6'
    Тонали с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ливакович хорошо сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 5'
    Тонали из центра поля выполнил передачу на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл убежал к штрафной площади и под давлением соперника заработал угловой. 
  • 4'
    Теперь уже Беннасер с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь мяч до Жиру не дошёл. 
  • 3'
    Леау с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 2'
    Диас с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Жиру неудачно подстроился под мяч, в итоге удара по воротам не последовало. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в группе Е за очки. "Динамо" в прошлом туре совершило большую сенсацию и на своём поле переиграло лондонский "Челси" со счётом 1:1. "Милан" потерял очки в Австрии в матче с "Зальцбургом", а поэтому сегодня команда Стефано Пиоли должна обязательно побеждать. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Помогать ему на бровках будут Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервным арбитром на этот матч назначен Рикардо де Бургос. За VAR будут отвечать испанец Хуан Мартинес и Пол ван Букел из Нидерландов. 
  • Первый тайм
  • 5'
    Ливакович Доминик из команды Динамо Загреб перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    5'
    Тонали Сандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 4'
    Мишич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
  • 4'
    Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Милан контролирует мяч.
  • 3'
    Салемакерс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Динамо Загреб контролирует мяч.
  • 2'
    Перич Дино из команды Динамо Загреб перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Шутало Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Динамо Загреб начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Милан 0:0 Динамо Загреб

Исход игры
Милан
89.5% (128)
Ничья
2.8% (4)
Динамо Загреб
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (61)
Меньше
47.86% (56)
Обе команды забьют
Да
47.86% (56)
Нет
52.14% (61)
Популярный счёт
2:0 Милан
35% (50)
2:1 Милан
29.4% (42)
3:1 Милан
5.6% (8)
3:0 Милан
4.9% (7)
1:0 Милан
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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