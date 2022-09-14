Первый тайм

6' Тонали с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ливакович хорошо сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

5' Тонали из центра поля выполнил передачу на ход Леау по левой половине поля, Рафаэл убежал к штрафной площади и под давлением соперника заработал угловой.

4' Теперь уже Беннасер с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь мяч до Жиру не дошёл.

3' Леау с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли внимательно и перехватили мяч.

2' Диас с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Жиру неудачно подстроился под мяч, в итоге удара по воротам не последовало.