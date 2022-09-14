да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|Леау Рафаэл
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оршич Мислав
|4 (1)
|0.57
|Петкович Бруно
|3 (1)
|0.43
|Адеми Ариян
|2
|0.29
|Дрмич Йосип
|2
|0.29
|Перич Дино
|1
|0.14
|Бочкай Петар
|1
|0.14
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ориги Дивок
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишич Йосип
|3
|0
|Мохаррами Садех
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Батурина Мартин
|2
|0
|Дилавер Эмир
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (1)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2