Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азар Эден
|1
|1
|Модрич Лука
|1
|1
|Винисиус Жуниор
|1
|1
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симакан Мохамед
|1
|1
|Собослаи Доминик
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Ферлан
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3
Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|4.
|Селтик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Селтик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Селтик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (1)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2
|Жальгирис
|Мамич Петар
|1 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - РБ Лейпциг
Исход игры
Реал Мадрид
92.7% (38)
Ничья
7.3% (3)
РБ Лейпциг
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
60.53% (23)
Нет
39.47% (15)
Популярный счёт
3:1 Реал Мадрид
31.7% (13)
2:0 Реал Мадрид
24.4% (10)
2:1 Реал Мадрид
12.2% (5)
3:0 Реал Мадрид
7.3% (3)
2:2 Ничья
4.9% (2)
1:0 Реал Мадрид
4.9% (2)
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