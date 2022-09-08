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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Реал Мадрид
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 41
Реал Мадрид 92.7% (38)
X 7.3% (3)
РБ Лейпциг 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
РБ Лейпциг
5.80
5.07
6.06
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азар Эден 1 1
Модрич Лука 1 1
Винисиус Жуниор 1 1
Карвахаль Даниэль 0 0
Вальверде Федерико 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симакан Мохамед 1 1
Собослаи Доминик 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Ферлан 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3
Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0 Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Селтик Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шахтёр Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Селтик Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Селтик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Реал Мадрид 92.7% (38)
    X 7.3% (3)
    РБ Лейпциг 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.80
    5.07
    6.06
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Реал Мадрид
    92.7% (38)
    Ничья
    7.3% (3)
    РБ Лейпциг
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    3:1 Реал Мадрид
    31.7% (13)
    2:0 Реал Мадрид
    24.4% (10)
    2:1 Реал Мадрид
    12.2% (5)
    3:0 Реал Мадрид
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    1:0 Реал Мадрид
    4.9% (2)
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    Реал Мадрид
    РБ Лейпциг
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