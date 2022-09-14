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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Челси
0:0
Первый тайм: 19'
Ред Булл Зальцбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 142
Челси 90.8% (129)
X 7% (10)
Ред Булл Зальцбург 2.1% (3)
-1
выиграет Челси, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ред Булл Зальцбург
9.60
5.95
9.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
II
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
32
Кукурелья
Марк
8
Ковачич
Матео
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
17
Стерлинг
Рахим
9
Обамеянг
Пьер-Эмерик
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
95
Бернардо
Фернандес
31
Павлович
Страхиня
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
21
Сучич
Лука
30
Сеско
Бенджамин
77
Окафор
Ноа
Челси
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Челси
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 1 0.5
Фернандо Педро 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Томас Тухель 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1
Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3
Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Челси 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Динамо Загреб Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Динамо Загреб Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Челси 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Отобрал мяч в центре поля Ковачич и выдал пас вперед на Хаверца, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Ульмер.
  • 18'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Сеско и сбросил на ход Сучичу, но перехватил мяч в последний момент Силва.
  • 17'
    Искал Маунт пасом в чужой штрафной Обамеянга, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Бернардо.
  • 16'
    Подхватил мяч на фланге Джеймс и прострелил в штрафную, но здесь спокойно Зайвальд вынес снаряд в аут.
  • 15'
    Тонко вырезал в штрафную соперника Зайвальд на ход Сеско, но того от мяча корпусом грамотно оттеснил Аспиликуэта.
  • 14'
    Прорвался по флангу Окафор и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Аспиликуэты полетел за боковую линию.
  • 13'
    Прорывался к штрафной по центру Маунт и отдал пас на ход Хаверцу, но мяч перехватил в последний момент Павлович.
  • 12'
    Пробивал головой Хаверц с линии вратарской после навеса с фланга от Кукурельи, но мяч полетел далеко от ворот. 
  • 11'
    После скидки от Стерлинга пробивал с острого угла Кукурелья, но на пути мяча оказался Бернардо в подкате.
  • Угловой
    10'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Обамеянг после паса от Маунта, но от спины защитника мяч полетел на угловой.
  • 9'
    Убежал на скорости по флангу Стерлинг и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 8'
    В центре поля получил Маунт по голове в верховой борьбе против Кьёргаарда. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 7'
    Мог убегать на ворота соперника Окафор после заброса от Капальдо, но нарушил он правила в борьбе против Жоржиньо.
  • 6'
    С правого фланга навесил Капальдо в штрафную соперника, но здесь выиграл верх Силва и вынес мяч головой подальше.
  • 5'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Хаверц и пробил по воротам. Рикошетом от защитника сфера прилетела к Обамеянгу, но тот с лету пробил выше ворот.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Диагональ исполнял Аспиликуэта в штрафную на ход Маунту, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 3'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Жоржиньо на ход Обамеянгу, но того опередил Бернардо и отобрал мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе серый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Зальцбурга"!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Челси 0:0 Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Челси
    90.8% (129)
    Ничья
    7% (10)
    Ред Булл Зальцбург
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (68)
    Меньше
    42.86% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (68)
    Нет
    42.86% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    33.1% (47)
    2:0 Челси
    21.8% (31)
    1:0 Челси
    9.9% (14)
    3:1 Челси
    8.5% (12)
    1:1 Ничья
    4.2% (6)
    3:0 Челси
    3.5% (5)
    4:2 Челси
    1.4% (2)
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    Челси
    Ред Булл Зальцбург
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