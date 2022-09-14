Первый тайм

19' Отобрал мяч в центре поля Ковачич и выдал пас вперед на Хаверца, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Ульмер.

18' Зацепился за мяч на чужой половине поля Сеско и сбросил на ход Сучичу, но перехватил мяч в последний момент Силва.

17' Искал Маунт пасом в чужой штрафной Обамеянга, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Бернардо.

16' Подхватил мяч на фланге Джеймс и прострелил в штрафную, но здесь спокойно Зайвальд вынес снаряд в аут.

15' Тонко вырезал в штрафную соперника Зайвальд на ход Сеско, но того от мяча корпусом грамотно оттеснил Аспиликуэта.

14' Прорвался по флангу Окафор и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Аспиликуэты полетел за боковую линию.