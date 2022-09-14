Хозяева выбрались в атаку, Стаменич достал мяч у лицевой линии и прострелил, мяч полетел на левый фланг, где Кармона опасно сыграл в борьбе с Дарами.

Впрочем, арбитр был иного мнения, потому Дарами получает желтую карточку за фол против Кармоны.

Заброс из глубины на Стаменича исполняет один из игроков датского клуба, однако Дмитрович своевременно выходит из ворот и мяч забирает.

Дарами протащил мяч к штрафной и отдал передачу налево на Фалька, который прострелил в руки Дмитровичу.

Эн-Несири после передачи из глубины эффектно подработал себе мяч пяткой, однако отскок получился удачным для голкипера хозяев Райана.

У "Севильи" есть территориальное преимущество в стартовом отрезке встречи, но пока моментов у ворот "Копенгагена" практически не возникает.

Дилейни предпринял попытку дальнего удара, однако мяч по пути зацепил Иско и прошел мимо створа.

8' Кармона вошел в штрафную с правого края, накрутил нескольких соперников, но прострел в центр был прерван. В следующей фазе атаки Ракитич получил мяч от Кармоны и пальнул с близкого расстояния над перекладиной.

7' Теперь "Севилья" заработала угловой на правом фланге атаки, однако с подачей Иско оборона хозяев справилась успешно.

6' Сам Алекс Теллес с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, но оборона "Копенгагена" сыграла внимательно.

5' Алекс Теллес прорвался по левому флангу и исполнил прострел в штрафную, но Вавро выбил мяч на угловой.

4' Пока в дебюте игры у нас не происходит ничего интересного, поочередно команды владеют мячом, но любая попытка обострения приводит к потере.

3' В выходные "Севилья" немного реалибилитировалась в Ла Лиге, переиграв на выезде "Эспаньол" со счётом 3:2, а вот "Копенгаген" уступил "Оденсе" и отстает от лидирующего в чемпионате Дании "Норшеланна" уже на 8 очков.

2' Напомним, что команды стартовали в Лиге чемпионов неудачно - "Севилья" дома пропустила четырежды от "Манчестер Сити", а "Копенгаген" уступил 0:3 в Дортмунде. Два фаворита группы параллельно играют в Манчестере друг с другом.