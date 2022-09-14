да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|0.25
|Лерагер Лукас
|1
|0.25
|Фальк Расмус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Райан Мэтт
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мир Рафа
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Копенгаген
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Копенгаген
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Севилья
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Копенгаген
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Динамо Загреб
|Оршич Мислав
|6
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|4
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2