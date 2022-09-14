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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 19'
Севилья
0'
11' Желтая карточка
Дарами Мохаммед

Ход матча

11'
Дарами Мохаммед
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 132
Копенгаген 6.1% (8)
X 18.2% (24)
Севилья 75.8% (100)
-1
выиграет Севилья, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Севилья
3.62
3.33
3.25
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
51
Райан
Мэтт
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристансен
Виктор
35
Стаменич
Марко
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
1
Дмитрович
Марко
30
Кармона
Хосе
Анхель
6
Гудель
Неманья
29
Салас
Кике
3
Теллес
Алекс
10
Ракитич
Иван
20
Фернандо
Режес
18
Дилейни
Томас
17
Ламела
Эрик
15
Эн-Несири
Юссеф
22
Иско
Аларкон
Копенгаген
4-3-3
Севилья
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.25
Лерагер Лукас 1 0.25
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерагер Лукас 2 0
Классон Виктор 1 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мир Рафа 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1
Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0
Севилья
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1
Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Копенгаген 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Севилья 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Копенгаген 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Манчестер Сити 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Севилья 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Севилья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Копенгаген 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Дилейни предпринял попытку дальнего удара, однако мяч по пути зацепил Иско и прошел мимо створа.
  • 18'
    У "Севильи" есть территориальное преимущество в стартовом отрезке встречи, но пока моментов у ворот "Копенгагена" практически не возникает.
  • 17'
    Эн-Несири после передачи из глубины эффектно подработал себе мяч пяткой, однако отскок получился удачным для голкипера хозяев Райана.
  • 15'
    Дарами протащил мяч к штрафной и отдал передачу налево на Фалька, который прострелил в руки Дмитровичу.
  • 13'
    Заброс из глубины на Стаменича исполняет один из игроков датского клуба, однако Дмитрович своевременно выходит из ворот и мяч забирает.
  • Желтая карточка
    11'
    Впрочем, арбитр был иного мнения, потому Дарами получает желтую карточку за фол против Кармоны.
  • Фол, нарушение
    10'
    Хозяева выбрались в атаку, Стаменич достал мяч у лицевой линии и прострелил, мяч полетел на левый фланг, где Кармона опасно сыграл в борьбе с Дарами.
  • 8'
    Кармона вошел в штрафную с правого края, накрутил нескольких соперников, но прострел в центр был прерван. В следующей фазе атаки Ракитич получил мяч от Кармоны и пальнул с близкого расстояния над перекладиной.
  • Угловой
    7'
    Теперь "Севилья" заработала угловой на правом фланге атаки, однако с подачей Иско оборона хозяев справилась успешно.
  • Угловой
    6'
    Сам Алекс Теллес с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, но оборона "Копенгагена" сыграла внимательно.
  • 5'
    Алекс Теллес прорвался по левому флангу и исполнил прострел в штрафную, но Вавро выбил мяч на угловой.
  • 4'
    Пока в дебюте игры у нас не происходит ничего интересного, поочередно команды владеют мячом, но любая попытка обострения приводит к потере.
  • 3'
    В выходные "Севилья" немного реалибилитировалась в Ла Лиге, переиграв на выезде "Эспаньол" со счётом 3:2, а вот "Копенгаген" уступил "Оденсе" и отстает от лидирующего в чемпионате Дании "Норшеланна" уже на 8 очков.
  • 2'
    Напомним, что команды стартовали в Лиге чемпионов неудачно - "Севилья" дома пропустила четырежды от "Манчестер Сити", а "Копенгаген" уступил 0:3 в Дортмунде. Два фаворита группы параллельно играют в Манчестере друг с другом.
  • Первый тайм начался
    1'
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    Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 Севилья

    Исход игры
    Копенгаген
    6.1% (8)
    Ничья
    18.2% (24)
    Севилья
    75.8% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.56% (75)
    Меньше
    36.44% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    80.51% (95)
    Нет
    19.49% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    49.2% (65)
    1:1 Ничья
    15.2% (20)
    0:1 Севилья
    12.1% (16)
    2:1 Копенгаген
    3.8% (5)
    0:2 Севилья
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:3 Севилья
    1.5% (2)
    1:3 Севилья
    1.5% (2)
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    Копенгаген
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