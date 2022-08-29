Стадион: Паркен
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Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|0.33
|Лерагер Лукас
|1
|0.33
|Фальк Расмус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Райан Мэтт
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мир Рафа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1
Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0
Севилья
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1
Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5
|Будё-Глимт
|Бонифасе Виктор
|8
|Карабах
|Кади
|4 (3)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|4 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (1)
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Лудогорец
|Кафумана Шоу
|1 3
|Мальмё
|Кристиансен Андерс
|1 2
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1 2
|Жальгирис
|Мамич Петар
|1 2
Прогнозы на матч Копенгаген - Севилья
Исход игры
Копенгаген
4.9% (2)
Ничья
17.1% (7)
Севилья
78% (32)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (26)
Меньше
31.58% (12)
Обе команды забьют
Да
86.84% (33)
Нет
13.16% (5)
Популярный счёт
1:2 Севилья
56.1% (23)
1:1 Ничья
17.1% (7)
0:2 Севилья
7.3% (3)
0:1 Севилья
4.9% (2)
2:1 Копенгаген
4.9% (2)
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