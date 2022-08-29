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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Копенгаген
 
Позже
Севилья
Прогнозы 41
Копенгаген 4.9% (2)
X 17.1% (7)
Севилья 78% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Севилья
3.98
3.46
3.35
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.33
Лерагер Лукас 1 0.33
Фальк Расмус 0 0
Вавро Денис 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерагер Лукас 2 0
Классон Виктор 1 0
Вавро Денис 1 0
Райан Мэтт 1 0
Хочолава Давид 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мир Рафа 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1
Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0
Севилья
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1
Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Копенгаген Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Севилья Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Копенгаген Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Севилья Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Копенгаген Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Копенгаген 4.9% (2)
    X 17.1% (7)
    Севилья 78% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Севилья
    3.98
    3.46
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Копенгаген - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Копенгаген - Севилья

    Исход игры
    Копенгаген
    4.9% (2)
    Ничья
    17.1% (7)
    Севилья
    78% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (33)
    Нет
    13.16% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    56.1% (23)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    0:2 Севилья
    7.3% (3)
    0:1 Севилья
    4.9% (2)
    2:1 Копенгаген
    4.9% (2)
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