Первый тайм

20' Постепенно нащупывает свою игру "Бенфика" после очень неприятного начала. Начинает чаще встречаться с игровым снарядом и переходить на чужую часть поля.

18' Отбились хозяева, а потом убежали в контратаку 3 в 3, которую неточным пасом с правого фланга в центр завершил Аркадиуш Милик.

17' Контратаку провела "Бенфика", которую ударом с правого края штрафной площадки завершил Рафа Силва и добился права на исполнение углового.

16' Данило поборолся за игровой снаряд на левом фланге и покатил в сторону штрафной на Влаховича, которого опередил Влаходимос.

15' Маккенни попытался прорваться по правому флангу, но чуть быстрее оказался Бах, который первым успел к мячу и выбил его в аут.

14' Угловой в исполнении "Ювентуса" ничем опасным не отметился. Рафа Силва выиграл воздух и выбил мяч из штрафной, но подбор за хозяевами.