  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Ювентус
1:0
Первый тайм: 19'
Бенфика
0'
1:0
4' Гол
Милик Аркадиуш
1:0. Гол Аркадиуша Милика (видео...

Ход матча

4'
Милик Аркадиуш
(Паредес Леандро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 144
Ювентус 72.2% (104)
X 21.5% (31)
Бенфика 6.3% (9)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Бенфика
3.27
3.39
3.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Перин
Маттиа
3
Бремер
Глейсон
19
Бонуччи
Леонардо
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
17
Костич
Филип
8
Маккенни
Уэстон
32
Паредес
Леандро
20
Миретти
Фабио
14
Милик
Аркадиуш
9
Влахович
Душан
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
13
Зидан
Энцо
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
Ювентус
3-5-2
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Бенфика

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

МКЧ
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:1
ММ(
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 1 0.5
Маккенни Уэстон 1 0.5
Костич Филип 0 0
Паредес Леандро 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 4 0.67
Силва Рафа 2 0.33
Зидан Энцо 2 0.33
Нерес Давид 1 0.17
Гримальдо Алехандро 1 0.17
Отаменди Николас 1 0.17
Жилберто Жуниор 1 0.17
Гонсалвеш Диогу 1 0.17
Араухо Перейра 1 0.17
Мариу Жоау 0 0
Яремчук Роман 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Миретти Фабио 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамуш Гонсалу 2 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
14
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
100%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0
Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2
Бенфика
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2
Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ювентус 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Бенфика 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ювентус 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Бенфика 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ювентус 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Бенфика 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Маккаби Хайфа 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Динамо Загреб Оршич Мислав 6
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Митьюлланд Рафаэль Онедика 4
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Постепенно нащупывает свою игру "Бенфика" после очень неприятного начала. Начинает чаще встречаться с игровым снарядом и переходить на чужую часть поля. 
  • 18'
    Отбились хозяева, а потом убежали в контратаку 3 в 3, которую неточным пасом с правого фланга в центр завершил Аркадиуш Милик. 
  • Угловой
    17'
    Контратаку провела "Бенфика", которую ударом с правого края штрафной площадки завершил Рафа Силва и добился права на исполнение углового. 
  • 16'
    Данило поборолся за игровой снаряд на левом фланге и покатил в сторону штрафной на Влаховича, которого опередил Влаходимос. 
  • 15'
    Маккенни попытался прорваться по правому флангу, но чуть быстрее оказался Бах, который первым успел к мячу и выбил его в аут. 
  • Угловой
    14'
    Угловой в исполнении "Ювентуса" ничем опасным не отметился. Рафа Силва выиграл воздух и выбил мяч из штрафной, но подбор за хозяевами. 
  • Опасный момент
    13'
    Куадрадо выполняет подачу с правого фланга и находит на левом краю Костича, который стреляет в касание и попадает в соперника, зарабатывая корнер. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Флорентину остановил Аркадиуша Милика недалеко от центрального круга, но сделал это с нарушением правил. 
  • 11'
    Данило находит Костича на левом фланге, который сразу же выполняет прострел в центр штрафной и попадает в соперника, зарабатывая аут. 
  • Офсайд
    10'
    И снова после подачи со штрафного Аркадиуш Милик зацепился за мяч, но на сей раз удар не нанёс, да ещё и в офсайд забрался. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Душан Влахович выиграл позицию у Флорентину и закрыл мяч корпусом, заставив оппонента нарушить правила. 
  • 7'
    Жоау Мариу обыграл на левом фланге Хуана Куадрадо, а потом выполнил высокую подачу, которая стала лёгкой добычей для Маттиа Перина. 
  • 6'
    Очень резво начинают хозяева, забивая быстрый гол, который просто обязан открыть игру, которая толком и закрыться не успела. Ждем реакцию "Бенфики". 
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МИЛИК!!! Паредес выполняет подачу со штрафного с правого фланга и находит Милика, который ударом головой переправляет мяч в левый угол. 
  • 4'
    Рафа Силва поддержал атаку правым флангом и выполнил прострел, который адресата не нашёл. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      С высокого прессинга начинает "Ювентус", а "Бенфика" вынуждена выбивать игровой снаряд просто подальше со своей половины поля. 
    • 2'
      Алехандро Гримальдо доставил мяч в штрафную площадку верхом, но никто из партнёров рывок не совершил. Маттиа Перин завладел круглым. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ювентус 1:0 Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Бенфика

    Исход игры
    Ювентус
    72% (108)
    Ничья
    22% (33)
    Бенфика
    6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (68)
    Меньше
    43.33% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    38.7% (58)
    1:1 Ничья
    16.7% (25)
    1:0 Ювентус
    11.3% (17)
    2:0 Ювентус
    5.3% (8)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    3:1 Ювентус
    2% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
    1:2 Бенфика
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Бенфика
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     