  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Ювентус
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 38
Ювентус 81.6% (31)
X 18.4% (7)
Бенфика 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Бенфика
3.35
3.70
3.46
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ювентус
Бенфика

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

МКЧ
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:1
ММ(
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккенни Уэстон 1 1
Костич Филип 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 4 0.8
Силва Рафа 2 0.4
Зидан Энцо 2 0.4
Нерес Давид 1 0.2
Гримальдо Алехандро 1 0.2
Отаменди Николас 1 0.2
Жилберто Жуниор 1 0.2
Гонсалвеш Диогу 1 0.2
Араухо Перейра 1 0.2
Мариу Жоау 0 0
Яремчук Роман 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Миретти Фабио 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамуш Гонсалу 2 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
14
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
100%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1
Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1
Бенфика
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2
Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Маккаби Хайфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бенфика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ювентус Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Маккаби Хайфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5
Будё-Глимт Бонифасе Виктор 8
Карабах Кади 4 (3)
Бенфика Рамуш Гонсалу 4 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Рик 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Мальмё Кристиансен Андерс 1 2
Црвена Звезда Родич Милан 1 2
Жальгирис Мамич Петар 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Ювентус 81.6% (31)
    X 18.4% (7)
    Бенфика 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Бенфика
    3.35
    3.70
    3.46
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ювентус - Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ювентус - Бенфика

    Исход игры
    Ювентус
    81.6% (31)
    Ничья
    18.4% (7)
    Бенфика
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (30)
    Нет
    21.05% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    60.5% (23)
    1:1 Ничья
    15.8% (6)
    2:0 Ювентус
    13.2% (5)
    1:0 Ювентус
    7.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Бенфика
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     