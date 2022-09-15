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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Олимпиакос
0:2
Первый тайм: 45+'
Фрайбург
0:2. Гол Михаэля Грегорича (виде...
0:1. Гол Николаса Хефлера (видео...

Ход матча

5'
0:1
Хёфлер Николас
(Грифо Винченцо)
25'
0:2
Грегорич Михаэль
(Киере Даниэль-Кофи)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 120
Олимпиакос 32.5% (39)
X 45% (54)
Фрайбург 22.5% (27)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
да
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Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Фрайбург
52.00
3.45
2.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вацлик
Томаш
2
Врсалько
Шиме
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
4
Рецос
Панайотис
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
20
Боулер
Джош
21
Биэл
Пеп
19
Масурас
Яннис
18
Хван
Ый-Чжо
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
11
Киере
Даниэль-Кофи
Олимпиакос
4-2-3-1
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Олимпиакос
Фрайбург

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 1 0.17
Эль-Араби Юссеф 1 0.17
Синкернагель Филип 1 0.17
Ин-Бом Хван 1 0.17
Камара Агибу 1 0.17
Рябчук Олег 0 0
Вальбуэна Матьё 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 1 (1) 0.5
Грегорич Михаэль 1 0.5
Хёфлер Николас 1 0.5
Доан Рицу 1 0.5
Эггештайн Максимилиан 0 0
Киере Даниэль-Кофи 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хассан Ахмед 1 0
М'Вила Янн 1 0
Манолас Костас 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Малонг Кунде 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Камара Агибу 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грифо Винченцо 1 0
Доан Рицу 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
2
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0
Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0
Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Нант 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Карабах 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Олимпиакос 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нант 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Фрайбург 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Карабах 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Олимпиакос 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Нант 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Олимпиакос 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Карабах 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Партизан Гомеш Рикарду 2 (1)
Лацио Весино Матиас 2 (1)
Фенербахче Линкольн II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Силькеборг Чалышир Андре 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskakis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Олимпиакос 32.5% (39)
X 45% (54)
Фрайбург 22.5% (27)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Фрайбург
52.00
3.45
2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Олимпиакос 0:2 Фрайбург онлайн

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Прогнозы на матч Олимпиакос 0:2 Фрайбург

Исход игры
Олимпиакос
31.7% (39)
Ничья
43.9% (54)
Фрайбург
24.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
84.48% (98)
Нет
15.52% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (49)
2:1 Олимпиакос
21.1% (26)
1:2 Фрайбург
15.4% (19)
1:0 Олимпиакос
6.5% (8)
0:1 Фрайбург
6.5% (8)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Олимпиакос
1.6% (2)
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