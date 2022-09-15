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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Олимпиакос
0:3
Конец матча
Фрайбург
0'
0:1
5' Гол
Хёфлер Николас
0:2
25' Гол
Грегорич Михаэль
0:3
53' Гол
Грегорич Михаэль
61' Желтая карточка
Линхарт Филипп
77' Желтая карточка
Родригес Гарри
80' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90'+2
0:3. Гол Михаэля Грегорича (виде...
0:2. Гол Михаэля Грегорича (виде...
0:1. Гол Николаса Хефлера (видео...

Ход матча

5'
0:1
Хёфлер Николас
(Грифо Винченцо)
25'
0:2
Грегорич Михаэль
(Киере Даниэль-Кофи)
46'
Малонг Кунде
Рецос Панайотис
 
46'
Рябчук Олег
Бухалакис Андреас
 
53'
0:3
Грегорич Михаэль
(Гинтер Маттиас)
61'
 
Линхарт Филипп
62'
 
Чон У-Ён
Киере Даниэль-Кофи
62'
 
Шаде Кевин
Грегорич Михаэль
63'
Эль-Араби Юссеф
Боулер Джош
 
63'
Родригес Гарри
Масурас Гиоргос
 
69'
 
Петерсен Нильс
Доан Рицу
71'
Пипа
Врсалько Шиме
 
77'
Родригес Гарри
 
78'
 
Кюблер Лукас
Сильдиллия Килианн
78'
 
Кайтель Янник
Грифо Винченцо
80'
 
Хёфлер Николас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 123
Олимпиакос 31.7% (39)
X 43.9% (54)
Фрайбург 24.4% (30)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
да
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1
Вацлик
Томаш
2
Врсалько
Шиме
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
4
Рецос
Панайотис
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
20
Боулер
Джош
21
Биэл
Пеп
19
Масурас
Гиоргос
18
Хван
Ый-Чжо
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
11
Киере
Даниэль-Кофи
Олимпиакос
4-2-3-1
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Олимпиакос
Фрайбург

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 1 0.17
Эль-Араби Юссеф 1 0.17
Синкернагель Филип 1 0.17
Ин-Бом Хван 1 0.17
Камара Агибу 1 0.17
Рябчук Олег 0 0
Вальбуэна Матьё 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 2 1
Грифо Винченцо 1 (1) 0.5
Хёфлер Николас 1 0.5
Доан Рицу 1 0.5
Гинтер Маттиас 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Киере Даниэль-Кофи 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хассан Ахмед 1 0
М'Вила Янн 1 0
Манолас Костас 1 0
Вацлик Томаш 1 0
Родригес Гарри 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Малонг Кунде 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Камара Агибу 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Доан Рицу 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
3
60%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0
Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0
Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Карабах Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Олимпиакос Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Карабах Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Олимпиакос Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олимпиакос Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Карабах Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Нант Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Мальмё Телин Исаак 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Грегорич Михаэль бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Хёфлер Николас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskakis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Олимпиакос 31.7% (39)
    X 43.9% (54)
    Фрайбург 24.4% (30)
    0
    выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
    да
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    Прогнозы на матч Олимпиакос 0:3 Фрайбург

    Исход игры
    Олимпиакос
    31.7% (39)
    Ничья
    43.9% (54)
    Фрайбург
    24.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.8% (49)
    2:1 Олимпиакос
    21.1% (26)
    1:2 Фрайбург
    15.4% (19)
    1:0 Олимпиакос
    6.5% (8)
    0:1 Фрайбург
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Олимпиакос
    1.6% (2)
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