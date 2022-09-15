Стадион: Караискакис
0:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолХёфлер Николас
0:2
25' ГолГрегорич Михаэль
0:3
53' ГолГрегорич Михаэль
61' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
77' Желтая карточкаРодригес Гарри
80' Желтая карточкаХёфлер Николас
90'+2
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Ход матча
5'
0:1
25'
53'
61'
71'
77'
80'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
24
Ба
Уссейну
20
Боулер
Джош
21
Биэл
Пеп
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боулер ДжошПолузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
26 ПипаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корберан Карлос
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Атуболу НоаВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
История личных встреч
Олимпиакос
Фрайбург
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|1
|0.17
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.17
|Синкернагель Филип
|1
|0.17
|Ин-Бом Хван
|1
|0.17
|Камара Агибу
|1
|0.17
|Рябчук Олег
|0
|0
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|2
|1
|Грифо Винченцо
|1 (1)
|0.5
|Хёфлер Николас
|1
|0.5
|Доан Рицу
|1
|0.5
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|1
|1
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Вацлик Томаш
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
3
60%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0
Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Боруссия М 0:0 Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0
Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:3 Фрайбург
Исход игры
Олимпиакос
31.7% (39)
Ничья
43.9% (54)
Фрайбург
24.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
84.48% (98)
Нет
15.52% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (49)
2:1 Олимпиакос
21.1% (26)
1:2 Фрайбург
15.4% (19)
1:0 Олимпиакос
6.5% (8)
0:1 Фрайбург
6.5% (8)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Олимпиакос
1.6% (2)
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