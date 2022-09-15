  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023


Стадион:
АЗ Алкмаар
1:1
Перерыв
Вадуц
0'
1:0
19' Гол
Бараси Юсуф
1:1
22' Гол
Гоэльцер Антони
29' Желтая карточка
Исик Габриэль

Ход матча

19'
Бараси Юсуф
(Рейндерс Тиджани)
1:0
22'
1:1
Гоэльцер Антони
(Чичек Тунахан)
29'
 
Исик Габриэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 118
АЗ Алкмаар 100% (118)
X 0% (0)
Вадуц 0% (0)
0
выиграет АЗ Алкмаар, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Вадуц
16.00
7.42
41.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Верхюлст
Хоби
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
34
Де
Вит
Меес
6
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
17
Бараси
Юсуф
19
Ван
Бредероде
Мирон
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Исик
Габриэль
28
Трабер
Ларс
23
Ульрих
Дарио
3
Гоэльцер
Антони
4
Хаслер
Николас
77
Добрас
Кристиан
14
Гаич
Милан
II
27
Сасере
Франклин
10
Чичек
Тунахан
АЗ Алкмаар
4-3-3
Вадуц
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 5 (1) 0.63
Павлидис Вангелис 4 0.5
Рейндерс Тиджани 3 0.38
Лахдо Майкель 3 0.38
Эвьен Хэкон 2 0.25
Де Вит Меес 1 0.13
Бараси Юсуф 1 0.13
Де Йонг Федде 1 0.13
Керкез Милош 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Класи Йорди 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 3 0.38
Сасере Франклин 3 0.38
Ульрих Дарио 1 0.13
Зуттер Мануэль 1 0.13
Гассер Седрик 1 0.13
Гоэльцер Антони 1 0.13
Фер Фабио 0 0
Добрас Кристиан 0 0
Гаич Милан II 0 0
Растодер Элмин 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёкема Сэм 3 0
Хацидиакос Пантелис 2 0
Класи Йорди 1 0
Базур Рихедли 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Одгор Йенс 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Керкез Милош 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сасере Франклин 4 0
Фоссо Райан 2 1
Зуттер Мануэль 3 0
Ульрих Дарио 2 0
Исик Габриэль 2 0
Бюхель Бенджамин 1 0
Чичек Тунахан 1 0
Хаслер Николас 1 0
Добрас Кристиан 1 0
Гассер Седрик 1 0
Хадзи Мерлин 1 0
Омерович Анес 1 0
Трабер Ларс 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
5
26%
2
22%
61-75
4
21%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1
Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1
Вадуц
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1
Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1 Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Днепр-1 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
3. Вадуц 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Аполлон 0:3 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вадуц 1:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. АЗ Алкмаар 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Днепр-1 3:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Аполлон 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 1:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Днепр-1 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Аполлон 0:3 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Вадуц 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (2)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 5 (1)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Сасере Франклин 4
Рапид Вена Пеич Алекса 4
Тобол Томашевич Зарко 1 2
ДАК Кружляк Доминик 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Исик Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Гоэльцер Антони бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Юсуф Бараси бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
АЗ Алкмаар 100% (118)
X 0% (0)
Вадуц 0% (0)
0
выиграет АЗ Алкмаар, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Вадуц
16.00
7.42
41.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 1:1 Вадуц онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 1:1 Вадуц

Исход игры
АЗ Алкмаар
100% (116)
Ничья
0% (0)
Вадуц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
33.63% (38)
Нет
66.37% (75)
Популярный счёт
2:0 АЗ Алкмаар
42.2% (49)
2:1 АЗ Алкмаар
18.1% (21)
3:0 АЗ Алкмаар
15.5% (18)
3:1 АЗ Алкмаар
12.9% (15)
1:0 АЗ Алкмаар
4.3% (5)
4:0 АЗ Алкмаар
2.6% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АЗ Алкмаар
Вадуц
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 