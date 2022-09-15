да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|5 (1)
|0.63
|Павлидис Вангелис
|4
|0.5
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.38
|Лахдо Майкель
|3
|0.38
|Эвьен Хэкон
|2
|0.25
|Де Вит Меес
|1
|0.13
|Бараси Юсуф
|1
|0.13
|Де Йонг Федде
|1
|0.13
|Керкез Милош
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Класи Йорди
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичек Тунахан
|3
|0.38
|Сасере Франклин
|3
|0.38
|Ульрих Дарио
|1
|0.13
|Зуттер Мануэль
|1
|0.13
|Гассер Седрик
|1
|0.13
|Гоэльцер Антони
|1
|0.13
|Фер Фабио
|0
|0
|Добрас Кристиан
|0
|0
|Гаич Милан II
|0
|0
|Растодер Элмин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сасере Франклин
|4
|0
|Фоссо Райан
|2
|1
|Зуттер Мануэль
|3
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Исик Габриэль
|2
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|0
|Чичек Тунахан
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Добрас Кристиан
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Хадзи Мерлин
|1
|0
|Омерович Анес
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (2)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|5 (1)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|6 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
|Рапид Вена
|Пеич Алекса
|4
|Тобол
|Томашевич Зарко
|1 2
|ДАК
|Кружляк Доминик
|1 2