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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Фейеноорд
6:0
Конец матча
Штурм
0'
8' Желтая карточка
Вютрих Грегори
1:0
9' Гол
Джаханбакш Алиреза
13' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
2:0
31' Гол
Ганцко Давид
3:0
34' Гол
Перейра Данило
4:0
41' Гол
Джаханбакш Алиреза
5:0
66' Гол
Хименес Сантьяго Томас
75' Желтая карточка
Аффенгрубер Давид
6:0
78' Гол
Идрисси Уссама
90'+4

Ход матча

8'
 
Вютрих Грегори
9'
Джаханбакш Алиреза
(Кекчю Оркун)
1:0
13'
 
Горенц-Станкович Йон
19'
 
Любич Иван
Эмега Эмануэль
31'
Ганцко Давид
(Идрисси Уссама)
2:0
34'
Перейра Данило
(Лопес Маркос IV)
3:0
41'
Джаханбакш Алиреза
(Дилросун Джавайро)
4:0
46'
 
Ороз Алоис
Горенц-Станкович Йон
46'
 
Аффенгрубер Давид
Вютрих Грегори
55'
Хартман Квилиндси
Лопес Маркос
 
63'
 
Ланг Кристоф
Бовинг Виллиам
63'
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
 
63'
Волемарк Патрик
Джаханбакш Алиреза
 
66'
Хименес Сантьяго Томас
(Волемарк Патрик)
5:0
72'
 
Китеишвили Отар
Хорват Томи
74'
Бульяуде Эсекиэль
Кекчю Оркун
 
74'
Виффер Матс
Тимбер Квинтен
 
75'
 
Аффенгрубер Давид
78'
Идрисси Уссама
(Бульяуде Эсекиэль)
6:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Фейеноорд 96.6% (115)
X 3.4% (4)
Штурм 0% (0)
0
выиграет Фейеноорд, со счетом 3:1
да
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
8
Тимбер
Квинтен
11
Дилросун
Джавайро
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбакш
Алиреза
9
Перейра
Данило
II
26
Идрисси
Уссама
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Хорват
Томи
8
Прасс
Александр
15
Бовинг
Виллиам
11
Саркария
Манприт
20
Эмега
Эмануэль
Фейеноорд
4-3-3
Штурм
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 3 (1) 1.5
Джаханбакш Алиреза 2 1
Идрисси Уссама 1 0.5
Ганцко Давид 1 0.5
Перейра Данило II 1 0.5
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Кекчю Оркун 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Волемарк Патрик 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 1 0.5
Данте Амаду 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Идрисси Уссама 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 1 1
Вютрих Грегори 1 0
Айети Альбиан 1 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Любич Иван 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Аффенгрубер Давид 1 0
Эмега Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2
Штурм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1
Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 2 1 0 1 8 - 4 3
2. Штурм Заявка 2 1 0 1 1 - 6 3
3. Митьюлланд Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4. Лацио Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фейеноорд Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Штурм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Митьюлланд Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
2. Фейеноорд Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
3. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
4. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Мальмё Телин Исаак 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Фейеноорд 96.6% (115)
    X 3.4% (4)
    Штурм 0% (0)
    0
    выиграет Фейеноорд, со счетом 3:1
    да
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    Прогнозы на матч Фейеноорд 6:0 Штурм

    Исход игры
    Фейеноорд
    96.6% (115)
    Ничья
    3.4% (4)
    Штурм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Фейеноорд
    35.3% (42)
    2:0 Фейеноорд
    28.6% (34)
    3:1 Фейеноорд
    14.3% (17)
    1:0 Фейеноорд
    9.2% (11)
    3:2 Фейеноорд
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Фейеноорд
    1.7% (2)
    4:1 Фейеноорд
    1.7% (2)
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