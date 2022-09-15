Стадион: Де Кёйп
0'
8' Желтая карточкаВютрих Грегори
1:0
9' ГолДжаханбакш Алиреза
13' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
2:0
31' ГолГанцко Давид
3:0
34' ГолПерейра Данило
4:0
41' ГолДжаханбакш Алиреза
5:0
66' ГолХименес Сантьяго Томас
75' Желтая карточкаАффенгрубер Давид
6:0
78' ГолИдрисси Уссама
90'+4
Ход матча
9'
31'
2:0
34'
41'
66'
78'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Реми ДевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
-
20 Виффер МатсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Вратарь
-
18 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Вельс МоритцНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|3 (1)
|1.5
|Джаханбакш Алиреза
|2
|1
|Идрисси Уссама
|1
|0.5
|Ганцко Давид
|1
|0.5
|Перейра Данило II
|1
|0.5
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Кекчю Оркун
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
|Волемарк Патрик
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|1
|0.5
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Идрисси Уссама
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|1
|1
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Айети Альбиан
|1
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Аффенгрубер Давид
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0
Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2
Штурм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1
Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Фейеноорд 6:0 Штурм
Исход игры
Фейеноорд
96.6% (115)
Ничья
3.4% (4)
Штурм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
59.13% (68)
Нет
40.87% (47)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
35.3% (42)
2:0 Фейеноорд
28.6% (34)
3:1 Фейеноорд
14.3% (17)
1:0 Фейеноорд
9.2% (11)
3:2 Фейеноорд
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:0 Фейеноорд
1.7% (2)
4:1 Фейеноорд
1.7% (2)
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