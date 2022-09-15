да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вешович Марко
|1
|0.5
|Квабена Овусу
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|1
|0.5
|Гессан Эванн
|1
|0.5
|Блас Людовик
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зубир Абделла
|1
|0
|Квабена Овусу
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|2 (1)
|Лацио
|Весино Матиас
|2 (1)
|Фенербахче
|Линкольн II
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|1 1