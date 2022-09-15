Попытка "Карабаха" вполне неплохая, на замахе убрал игрок азербайджанцев защитника прямо перед штрафной и пробил, но в подкате ему помешали буквально в последнюю секунду.

Угловой не самый удачный у хозяев поля, "Нант" сумел справиться с этим стандартом.

А это опаснее! Хорошая подача прямо на угол вратарской, откуда скинул мяч Гусейнов, там чуть ли не удар получился у нападающего! Так или иначе защита выбила из опасной зоны на угловой.

Подачи с угла поля не очень пока от обеих команд, однако в этот раз хотя бы подбор остался за атакующим "Карабахом".

Равная игра по итогам первого тайма, под занавес хозяева больше стали владеть, вот сейчас зрячий перевод на Вешовича последовал, однако неточный.

37' Прямо в защитника получилась подача от Вешовича, затем свеча над штрафной, выбивает "Нант".

36' Мутуссами хотел пройти соперника на скорости и за счет корпуса, но переборщил. Фол в атаке.

35' Красивый пас пяткой от Зубира на партнера, однако подачи сразу после этого не вышло.

34' Прострел с левого края штрафной от хозяев, попытка удара метров с 11, блокируется все.

33' Продолжают карабахцы выходить из обороны через пас, несмотря на прессинг, на этот раз получилось. Фол "Нанта" в центре поля.

32' Ну прямо каждая вторая атака через Мозеса Саймона идет, на этот раз он отдал Фабио, который пробил крученым ударом, не опасно.

31' 60 на 40 по владению в пользу "Карабаха". Небольшое преимущество даже имеют азербайджанцы в этом показателе, хотя по моментам у гостей лучше.