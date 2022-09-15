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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Карабах
0:0
Перерыв
Нант
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 246
Карабах 62.6% (154)
X 21.5% (53)
Нант 15.9% (39)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Нант
3.20
3.50
3.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Магомедалиев
Шахрудин
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
55
Гусейнов
Бадави
44
Джафаргулиев
Элвин
2
Гараев
Гара
8
Янкович
Марко
19
Озобич
Филип
20
Кади
11
Квабена
Овусу
10
Зубир
Абделла
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
24
Коршья
Себастьен
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
8
Мутуссами
Самуэль
17
Сиссоко
Мусса
31
Мохамед
Мостафа
14
Ганаго
Игнатиус
Карабах
4-2-1-3
Нант
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вешович Марко 1 0.5
Квабена Овусу 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 0.5
Гессан Эванн 1 0.5
Блас Людовик 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зубир Абделла 1 0
Квабена Овусу 1 0
Байрамов Турал 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Блас Людовик 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Карабах - Сабах Баку 4:3 Фрайбург - Карабах 2:1 Кяпаз - Карабах 0:1 Карабах - Шамахы 4:0
Виктория Пльзень - Карабах 2:1 Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Сумгаит - Карабах 0:2 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Ференцварош 1:1 Цюрих - Карабах 2:2 Карабах - Цюрих 3:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0 Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3
Нант
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1
Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Нант 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Карабах 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Олимпиакос 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нант 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Фрайбург 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Карабах 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Олимпиакос 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Нант 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Олимпиакос 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Карабах 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Партизан Гомеш Рикарду 2 (1)
Лацио Весино Матиас 2 (1)
Фенербахче Линкольн II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Силькеборг Чалышир Андре 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавил арбитр. Перерыв. 
  • 44'
    Равная игра по итогам первого тайма, под занавес хозяева больше стали владеть, вот сейчас зрячий перевод на Вешовича последовал, однако неточный. 
  • Угловой
    43'
    Подачи с угла поля не очень пока от обеих команд, однако в этот раз хотя бы подбор остался за атакующим "Карабахом". 
  • Опасный момент
    42'
    А это опаснее! Хорошая подача прямо на угол вратарской, откуда скинул мяч Гусейнов, там чуть ли не удар получился у нападающего! Так или иначе защита выбила из опасной зоны на угловой. 
  • Угловой
    40'
    Угловой не самый удачный у хозяев поля, "Нант" сумел справиться с этим стандартом. 
  • 39'
    Попытка "Карабаха" вполне неплохая, на замахе убрал игрок азербайджанцев защитника прямо перед штрафной и пробил, но в подкате ему помешали буквально в последнюю секунду. 
  • Опасный момент
    38'
    Супер опасно! Овусу Квабена получил передачу, сумел уйти от защитника, затем на рандеву решил мягко пробить мимо голкипера, однако Лафон среагировал!
  • 37'
    Прямо в защитника получилась подача от Вешовича, затем свеча над штрафной, выбивает "Нант". 
  • Фол, нарушение
    36'
    Мутуссами хотел пройти соперника на скорости и за счет корпуса, но переборщил. Фол в атаке. 
  • 35'
    Красивый пас пяткой от Зубира на партнера, однако подачи сразу после этого не вышло. 
  • 34'
    Прострел с левого края штрафной от хозяев, попытка удара метров с 11, блокируется все. 
  • 33'
    Продолжают карабахцы выходить из обороны через пас, несмотря на прессинг, на этот раз получилось. Фол "Нанта" в центре поля. 
  • 32'
    Ну прямо каждая вторая атака через Мозеса Саймона идет, на этот раз он отдал Фабио, который пробил крученым ударом, не опасно. 
  • 31'
    60 на 40 по владению в пользу "Карабаха". Небольшое преимущество даже имеют азербайджанцы в этом показателе, хотя по моментам у гостей лучше. 
  • Опасный момент
    30'
    Моментище! Мозес Саймон на скорости классно прошел мимо защитника и вошел в штрафную, сразу пробил с левой в дальний, Магомедалиев спас!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Одним только левым флангом работает "Карабах" в последние минуты, оттуда подача, не прошла скидка. 
    • 28'
      Ой, чуть Саймон не перехватил на чужой половине, могло перед ним открыться много пространства. 
    • 27'
      Сильная передача Бласа в штрафную, не откликается никто, мяч до вратаря доходит. 
    • 26'
      Выскочил мяч к Сиссоко, который пробил метров с 30, точно в защитника. 
    • 25'
      Опять работает левый край азербайджанцев, вход в штрафную, дальше никак не удается, чистят там французы. 
    • 23'
      Пробежался "Карабах" по левому флангу, оттуда же не самая удачная попытка перевести атаку в центр, только удар от ворот. 
    • 22'
      От самой боковой линии подача в штрафную и удар, слабовато получилось, легко для Магомедалиева. 
    • 21'
      А тут чуть лучше, Блас перевел направо, там в подкате защитник выбил, однако владение "Нанта".
    • 20'
      Длинным пасом начали атаку хоязева, затем красивый финт Вешовича на фланге и передача, неточно. 
    • 19'
      Штрафной у левой бровки, Саймон разыгрывает на коротке, затем подача, защита лучше оказывается. 
    • 18'
      Вот и вход в штрафную от "Карабаха", по левому краю пробились азербайджанцы, но оборона быстро справилась. 
    • 17'
      Ой, сам Мустафазадзе и вернулся назад с мячом, отдавал пас на вратаря, но форвард чуть не перехватил, только за лицевую мяч ушел в результате. 
    • 16'
      Сильный пас вперед от "Нанта", Мустафазадзе перехватил передачу. 
    • 15'
      Стал терять стартовую инициативу "Карабах", гости имеют больше возможностей впереди пока что. 
    • Опасный момент
      14'
      Момент! Неплохой удар Саймона из штрафной в ближний угол, прямо по позиции вратаря конечно, но все еще сильно и в створ. 
    • 13'
      Мозес отправил Фабио в забег левого фланга, оттуда же передача в центр, выбивается мяч. 
    • 12'
      Ускорился форвард "Нанта" после короткой передачи голкипера Магомедалиева, чуть не перехватил, защитник быстро соориентировался. 
    • 11'
      Теперь уже простреливает Мозес слева, защита все читает. 
    • 10'
      Мозес Саймон хотел на дриблинге пройти по левой бровке, безуспешно пока, сразу вдвоем его встретили. 
    • 9'
      Озобич не добрался до мяча после длинной передачи, удар от ворот. 
    • Угловой
      7'
      Угловой французов, на дальнюю подача, скидка не удалась, мяч вылетает из опасной зоны.
    • 6'
      Мощное вбрасывание из-за боковой прямо в штрафную, оборона чистит "второй этаж". 
    • 5'
      "Нант" в результате прессинга сумел забрать мяч, а точнее заработать аут. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Фол в центре поля, Кади не успевал к мячу и нарушил правила. 
    • 3'
      "Карабах" продолжает владеть мячом, "Нант" спокойно встречает соперника на своей половине. 
    • 2'
      Вешович прострелил с правого края в центр, нет там никого из партнеров, к сожалению. 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался. 
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Карабах 0:0 Нант

    Исход игры
    Карабах
    61.8% (154)
    Ничья
    22.1% (55)
    Нант
    16.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (79)
    Меньше
    66.09% (154)
    Обе команды забьют
    Да
    54.51% (127)
    Нет
    45.49% (106)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    20.5% (51)
    1:1 Ничья
    19.3% (48)
    1:0 Карабах
    18.5% (46)
    2:0 Карабах
    18.5% (46)
    1:2 Нант
    8.4% (21)
    0:1 Нант
    4.4% (11)
    1:3 Нант
    1.2% (3)
    0:0 Ничья
    0.8% (2)
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