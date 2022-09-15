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Лига конференций
2022-2023


Стадион: Зрители: 7026
ЧФР Клуж
0:1
Конец матча
Сивасспор
0'
17' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
0:1
28' Пенальти
Градель Макс-Ален
60' Желтая карточка
Камора Мауру
85' Желтая карточка
Вурал Али Шашал
90' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
90' Желтая карточка
Бурка Андрей
90'

Ход матча

17'
 
Чифтчи Угюр
28'
0:1
Градель Макс-Ален
56'
Паун-Александру Константин
Дяк Чиприан
 
56'
Бордеяну Михай
Петрила Клаудиу
 
57'
 
Нжи Клинтон Муа
Муса Ахмед
60'
Камора Мауру
 
68'
Малеле Сефас
Янга Рангело
 
78'
Браун Кристофер
Маня Кристьян
 
78'
Буш Сержиу
Боатенг Бисмарк
 
84'
 
Османпаша Джанер
Ангельски Кароль
85'
 
Вурал Али Шашал
90'
 
Ульвестад Фредрик
90'
Бурка Андрей
 
90'
 
Мехмет Албайрак
Саба Диа

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
ЧФР Клуж 76.7% (89)
X 20.7% (24)
Сивасспор 2.6% (3)
0
выиграет ЧФР Клуж, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
15
Йебоа
Эммануэль
32
Янга
Рангело
11
Петрила
Клаудиу
35
Вурал
Али
Шашал
2
Палули
Мурат
6
Гутас
Димитрис
4
Аппиндангойе
Аарон
3
Чифтчи
Угюр
23
Ульвестад
Фредрик
15
Харисис
Харилаос
26
Муса
Ахмед
11
Саба
Диа
7
Градель
Макс-Ален
19
Ангельски
Кароль
ЧФР Клуж
4-3-3
Сивасспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 2 (1) 0.25
Дебелюх Габриэл 1 0.13
Цвек Ловро 1 0.13
Матиас Иури 1 0.13
Дяк Чиприан 1 (1) 0.13
Скуффет Симоне 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Градель Макс-Ален 1 (1) 0.5
Саба Диа 1 0.5

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун-Александру Константин 3 0
Боатенг Бисмарк 2 0
Бурка Андрей 2 0
Матиас Иури 2 0
Йебоа Эммануэль 2 0
Дяк Чиприан 1 0
Камора Мауру 1 0
Малеле Сефас 1 0
Колингер Денис 1 0
Маня Кристьян 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Абдул-Кадер 1 1
Градель Макс-Ален 1 0
Ульвестад Фредрик 1 0
Чифтчи Угюр 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Гутас Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3
ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0
Сивасспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1
Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0 Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1 Халадаш - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Shamal 2:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Сивасспор 2:3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Сивасспор Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. ФК Балкани Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. ФК Балкани Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сивасспор Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ЧФР Клуж Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ЧФР Клуж Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Славия Прага Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ФК Балкани Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Базель Бургер Ваутер 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    ЧФР Клуж 76.7% (89)
    X 20.7% (24)
    Сивасспор 2.6% (3)
    0
    выиграет ЧФР Клуж, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч ЧФР Клуж 0:1 Сивасспор

    Исход игры
    ЧФР Клуж
    76.7% (89)
    Ничья
    20.7% (24)
    Сивасспор
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    2:1 ЧФР Клуж
    37.9% (44)
    1:0 ЧФР Клуж
    29.3% (34)
    1:1 Ничья
    19% (22)
    2:0 ЧФР Клуж
    8.6% (10)
    1:2 Сивасспор
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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