Стадион: Константин Рэдулеску Зрители: 7026
0'
17' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
0:1
28' ПенальтиГрадель Макс-Ален
60' Желтая карточкаКамора Мауру
85' Желтая карточкаВурал Али Шашал
90' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
90' Желтая карточкаБурка Андрей
90'
Ход матча
17'
28'
60'
85'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Буш СержиуНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муса АхмедПолузащитник
-
11 Саба ДиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|2 (1)
|0.25
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.13
|Цвек Ловро
|1
|0.13
|Матиас Иури
|1
|0.13
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.13
|Скуффет Симоне
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Градель Макс-Ален
|1 (1)
|0.5
|Саба Диа
|1
|0.5
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун-Александру Константин
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Йебоа Эммануэль
|2
|0
|Дяк Чиприан
|1
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|1
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3
ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0
Сивасспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1
Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Аль-Шарджа 2:0 Сивасспор - Сигма Оломоуц 1:1 Халадаш - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Shamal 2:0 Кайсериспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Сивасспор 2:3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|ФК Балкани
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
|Базель
|Бургер Ваутер
|4
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 0:1 Сивасспор
Исход игры
ЧФР Клуж
76.7% (89)
Ничья
20.7% (24)
Сивасспор
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
40% (46)
Меньше
60% (69)
Обе команды забьют
Да
59.13% (68)
Нет
40.87% (47)
Популярный счёт
2:1 ЧФР Клуж
37.9% (44)
1:0 ЧФР Клуж
29.3% (34)
1:1 Ничья
19% (22)
2:0 ЧФР Клуж
8.6% (10)
1:2 Сивасспор
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!