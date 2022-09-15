да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гевара Андер
|1
|0.5
|Браис Мендес
|1 (1)
|0.5
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|2
|0.5
|Какулис Андроникос
|1
|0.25
|Баркер Брэндон
|1
|0.25
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Бруно V
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Давид
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|2 (1)
|Лацио
|Весино Матиас
|2 (1)
|Фенербахче
|Линкольн II
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|1 1