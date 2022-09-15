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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 45+'
Омония
0'
2' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
1:0
30' Гол
Гевара Андер

Ход матча

2'
 
Дискеруд Миккел
13'
 
Харалампус Харалампос
Кассама Морету
30'
Гевара Андер
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 124
Реал Сосьедад 98.4% (122)
X 1.6% (2)
Омония 0% (0)
-1
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 3:0
да
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Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Омония
6.80
7.30
60.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
2
Сола
Алекс
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
15
Рико
Диего
4
Ильяраменди
Асьер
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
23
Браис
Мендес
33
Каррикабуру
Хон
11
Чо
Мохамед-Али
40
Фабиано
Фрейтас
2
Псалтис
Парис
73
Милетич
Неманья
6
Юсте
Эктор
14
Кицос
Фотис
30
Панайоту
Николас
19
Баширу
Фуад
10
Лойзу
Лойзос
8
Кассама
Морету
42
Дискеруд
Миккел
18
Ансарифард
Карим
Реал Сосьедад
4-3-3
Омония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гевара Андер 1 0.5
Браис Мендес 1 (1) 0.5
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 0.5
Какулис Андроникос 1 0.25
Баркер Брэндон 1 0.25
Лекьякс Ян 0 0
Бруно V 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Омония
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0
Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Шериф 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Омония 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Омония 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шериф 0:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Партизан Гомеш Рикарду 2 (1)
Лацио Весино Матиас 2 (1)
Фенербахче Линкольн II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Силькеборг Чалышир Андре 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Реал Сосьедад 98.4% (122)
X 1.6% (2)
Омония 0% (0)
-1
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 3:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Омония
6.80
7.30
60.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Омония онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Омония

Исход игры
Реал Сосьедад
98.4% (122)
Ничья
1.6% (2)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
22.81% (26)
Нет
77.19% (88)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
45.2% (56)
3:0 Реал Сосьедад
15.3% (19)
2:1 Реал Сосьедад
10.5% (13)
1:0 Реал Сосьедад
8.1% (10)
3:1 Реал Сосьедад
7.3% (9)
4:1 Реал Сосьедад
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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