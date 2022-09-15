Стадион: Аноэта
2:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаДискеруд Миккел
1:0
30' ГолГевара Андер
1:1
72' ГолБруно V
2:1
80' ГолСорлот Александр
83' Желтая карточкаБаширу Фуад
87' Желтая карточкаСубельдия Игор
90' Желтая карточкаЛанг Адам
90'+7
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Ход матча
30'
1:0
50'
72'
1:1
80'
83'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
15
Рико
Диего
16
Гевара
Андер
23
Браис
Мендес
14
Кицос
Фотис
19
Баширу
Фуад
10
Лойзу
Лойзос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Вратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Сильва ДавидНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|1
|0.5
|Гевара Андер
|1
|0.5
|Браис Мендес
|1 (1)
|0.5
|Кубо Такефуса
|0
|0
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|2
|0.5
|Какулис Андроникос
|1
|0.25
|Бруно V
|1
|0.25
|Баркер Брэндон
|1
|0.25
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Милетич Неманья
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Давид
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Адам
|2
|0
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Омония
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0
Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Шериф
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Омония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:1 Омония
Исход игры
Реал Сосьедад
98.4% (124)
Ничья
1.6% (2)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
22.41% (26)
Нет
77.59% (90)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
46% (58)
3:0 Реал Сосьедад
15.1% (19)
2:1 Реал Сосьедад
10.3% (13)
1:0 Реал Сосьедад
7.9% (10)
3:1 Реал Сосьедад
7.1% (9)
4:1 Реал Сосьедад
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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