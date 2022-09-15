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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Реал Сосьедад
2:1
Конец матча
Омония
0'
2' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
1:0
30' Гол
Гевара Андер
1:1
72' Гол
Бруно V
2:1
80' Гол
Сорлот Александр
83' Желтая карточка
Баширу Фуад
87' Желтая карточка
Субельдия Игор
90' Желтая карточка
Ланг Адам
90'+7
2:1. Гол Александера Серлота (ви...
1:1. Гол Бруно Соузы (видео). Ли...
1:0. Гол Андера Гевары (видео). ...

Ход матча

2'
 
Дискеруд Миккел
13'
 
Харалампус Харалампос
Кассама Морету
30'
Гевара Андер
1:0
50'
 
Ланг Адам
Юсте Эктор
61'
Кубо Такефуса
Чо Мохамед-Али
 
61'
Сорлот Александр
Каррикабуру Хон
 
61'
Наварро Роберто
Мерино Микель
 
65'
 
Папулис Фотис
Дискеруд Миккел
65'
 
Бруно V
Ансарифард Карим
65'
 
Мэтьюз Адам
Псалтис Парис
72'
1:1
Бруно V
(Милетич Неманья)
75'
Горосабел Андони
Сола Алекс
 
75'
Туррьентес Беньят
Ильяраменди Асьер
 
80'
Сорлот Александр
(Кубо Такефуса)
2:1
83'
 
Баширу Фуад
87'
Субельдия Игор
 
90'
 
Ланг Адам

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 126
Реал Сосьедад 98.4% (124)
X 1.6% (2)
Омония 0% (0)
-1
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 3:0
да
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1
Ремиро
Алехандро
2
Сола
Алекс
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
15
Рико
Диего
4
Ильяраменди
Асьер
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
23
Браис
Мендес
33
Каррикабуру
Хон
11
Чо
Мохамед-Али
40
Фабиано
Фрейтас
2
Псалтис
Парис
73
Милетич
Неманья
6
Юсте
Эктор
14
Кицос
Фотис
30
Панайоту
Николас
19
Баширу
Фуад
10
Лойзу
Лойзос
8
Кассама
Морету
42
Дискеруд
Миккел
18
Ансарифард
Карим
Реал Сосьедад
4-3-3
Омония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 0.5
Гевара Андер 1 0.5
Браис Мендес 1 (1) 0.5
Кубо Такефуса 0 0
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 0.5
Какулис Андроникос 1 0.25
Бруно V 1 0.25
Баркер Брэндон 1 0.25
Лекьякс Ян 0 0
Милетич Неманья 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Субельдия Игор 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Адам 2 0
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Баширу Фуад 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2
Омония
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0
Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Омония Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Омония Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шериф Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Мальмё Телин Исаак 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
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Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Реал Сосьедад 98.4% (124)
    X 1.6% (2)
    Омония 0% (0)
    -1
    выиграет Реал Сосьедад, со счетом 3:0
    да
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:1 Омония

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    98.4% (124)
    Ничья
    1.6% (2)
    Омония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    22.41% (26)
    Нет
    77.59% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Сосьедад
    46% (58)
    3:0 Реал Сосьедад
    15.1% (19)
    2:1 Реал Сосьедад
    10.3% (13)
    1:0 Реал Сосьедад
    7.9% (10)
    3:1 Реал Сосьедад
    7.1% (9)
    4:1 Реал Сосьедад
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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