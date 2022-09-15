  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Митьюлланд
2:0
Перерыв
Лацио
0'
1:0
27' Гол
Паулиньо VI
2:0
30' Гол
Каба Сори
2:0. Гол Сори Каба (видео). Лига...
1:0. Гол Паулиньо (видео). Лига ...

Ход матча

27'
Паулиньо VI
(Феррейра Эвандер)
1:0
30'
Каба Сори
(Дрейер Андерс)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 120
Митьюлланд 5% (6)
X 2.5% (3)
Лацио 92.5% (111)
+1
выиграет Лацио, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Лацио
4.55
6.03
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Исаксен
Густав
94
Проведель
Иван
23
Хюсай
Эльсейд
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
26
Раду
Стефан
5
Весино
Матиас
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Митьюлланд
4-3-3
Лацио
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 1 0.5
Паулиньо VI 1 0.5
Дрейер Андерс 0 0
Феррейра Эвандер 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Весино Матиас 2 1
Альберто Луис 1 0.5
Андерсон Фелипе 1 0.5
Иммобиле Чиро 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исаксен Густав 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсон Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2
Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1
Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 4:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
2. Штурм 0:4 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
3. Митьюлланд 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Лацио 0:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 0:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фейеноорд 4:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Штурм 0:4 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Митьюлланд 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
2. Фейеноорд 4:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
3. Штурм 0:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
4. Митьюлланд 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Партизан Гомеш Рикарду 2 (1)
Лацио Весино Матиас 2 (1)
Фенербахче Линкольн II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Силькеборг Чалышир Андре 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    46'
    Альберто Луис из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Олссон Кристоффер пострадал.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Педро Родригес из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 44'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 34%, Лацио: 66%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Митьюлланд 5% (6)
    X 2.5% (3)
    Лацио 92.5% (111)
    +1
    выиграет Лацио, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Лацио
    4.55
    6.03
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Митьюлланд 2:0 Лацио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Митьюлланд 2:0 Лацио

    Исход игры
    Митьюлланд
    4.9% (6)
    Ничья
    2.5% (3)
    Лацио
    92.6% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.52% (88)
    Меньше
    23.48% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    59% (72)
    0:1 Лацио
    12.3% (15)
    0:2 Лацио
    8.2% (10)
    1:3 Лацио
    6.6% (8)
    2:1 Митьюлланд
    2.5% (3)
    1:4 Лацио
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Митьюлланд
    Лацио
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     