Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

30' Г О О О О Л - Каба Сори забивает с правой ноги!

30' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

27' Г О О О О Л - Паулиньо VI забивает с левой ноги!

27' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Исаксен Густав и попал в перекладину!

25' Удар от ворот произведет Митьюлланд

25' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Лацио

24' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Mario Gila из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

18' Гости сейчас реально начинают давить соперника

17' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Митьюлланд

11' Удар от ворот произведет Лацио

10' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Хорошую попытку сделал Дрейер Андерс . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля