Стадион: МСХ Арена
2:0
Перерыв
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Ход матча
27'
1:0
30'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
17
Тюкосен
Мадс
29
Паулиньо
VI
34
Хила
Марио
26
Раду
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Угбо МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Нибе АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Куаку КрисНападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|1
|0.5
|Паулиньо VI
|1
|0.5
|Дрейер Андерс
|0
|0
|Феррейра Эвандер
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Весино Матиас
|2
|1
|Альберто Луис
|1
|0.5
|Андерсон Фелипе
|1
|0.5
|Иммобиле Чиро
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исаксен Густав
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсон Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2
Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1
Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|2 (1)
|Лацио
|Весино Матиас
|2 (1)
|Фенербахче
|Линкольн II
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|1 1
Прогнозы на матч Митьюлланд 2:0 Лацио
Исход игры
Митьюлланд
4.9% (6)
Ничья
2.5% (3)
Лацио
92.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
76.52% (88)
Меньше
23.48% (27)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:2 Лацио
59% (72)
0:1 Лацио
12.3% (15)
0:2 Лацио
8.2% (10)
1:3 Лацио
6.6% (8)
2:1 Митьюлланд
2.5% (3)
1:4 Лацио
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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