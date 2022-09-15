Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Марушич Адам из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Удар от ворот произведет Лацио

84' Систо Пионе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Mario Gila выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Милинкович-Савич Сергей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

79' Удар от ворот произведет Митьюлланд

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Сегодняшная посещаемость составляет 9052 болельщиков

78' Удар от ворот произведет Митьюлланд

78' Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

74' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Г О О О О Л - Святченко Эрик забивает с левой ноги!

72' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Матч возобновлен

71' Исаксен Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Романьоли Алессио получил желтую карточку от судьи

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Г О О О О Л - Исаксен Густав первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' После проверки VAR судья не изменил решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

65' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Святченко Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Тактическая замена. Emiliano Martinez уходит с поля и его заменяет Шарлес

61' Судье надоело, что Лоссль Йонас тянет время и он наказал его горчичником

60' Удар от ворот произведет Митьюлланд

60' Канчельери Маттео из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.

57' Г О О О О Л - Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

57' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

56' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Паулиньо VI получил желтую карточку от судьи

55' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Хюсай Эльсейд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Г О О О О О Л - Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Иван Проведель прыгнул не в ту сторону.

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' После проверки VAR судья не изменил решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' ШТАНГА! Так было близко к голу - Альберто Луис нанес удар в каркас ворот!

50' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Лацио

48' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля