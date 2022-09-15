Стадион: Синобо
3:2
Перерыв
0'
0:1
23' ГолКрасники Ермал
1:1
26' Гол в свои воротаФрашери Стиви
27' Желтая карточкаТьехи Христ
1:2
29' ГолКореница Меритон
2:2
34' ГолОлайинка Питер
3:2
41' ГолМасопуст Лукаш
Ход матча
23'
0:1
26'
1:1
27'
29'
34'
2:2
41'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
28
Мандоус
Алеш
17
Провод
Лукас
26
Шранц
Иван
14
Синани
Эгзон
10
Грипши
Назми
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Защитник
-
53 Беран СтепанЗащитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
-
49 Копачек ЯкубПолузащитник
-
16 Усор МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Биэгон ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
- Защитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
25 Туша ВетонНападающий
-
27 Макшутай ЭдиНападающий
- Нападающий
-
99 Лукас IXНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олайинка Питер
|4
|0.5
|Шранц Иван
|2
|0.25
|Юречка Вацлав
|2
|0.25
|Усор Мозес
|2
|0.25
|Алмейда Эвертон
|2
|0.25
|Сор Коллинс
|2
|0.25
|Траоре Ибрагим
|1
|0.13
|Тьехи Христ
|1
|0.13
|Голеш Томаш
|1
|0.13
|Лингр Ондржей
|1
|0.13
|Фила Даниэль
|1
|0.13
|Масопуст Лукаш
|0
|0
|Плавшич Срджан
|0
|0
|Юрасек Матей
|0
|0
|David Jurasek
|0
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|7
|0.88
|Кореница Меритон
|5
|0.63
|Красники Ермал
|3
|0.38
|Абази Леонит
|2
|0.25
|Тачи Арменд
|1
|0.13
|Грипши Назми
|1
|0.13
|Бериша Альбин
|1
|0.13
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Делова Люмбардх
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шранц Иван
|2
|0
|Мандоус Алеш
|2
|0
|Лингр Ондржей
|2
|0
|Дорли Оскар
|2
|0
|Тьехи Христ
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|0
|1
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Олайинка Питер
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
|Юрасек Матей
|1
|0
|Усор Мозес
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куц Эдвин
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Таки Астрит
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Эмерлаху Линдон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
6%
3
17%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Словацко - Славия Прага 1:1
Славия Прага - Варнсдорф 3:2 Славия Прага - Теплице 6:0 Опава - Славия Прага 1:1 Зброёвка - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Дукла Прага 1:3 Славия Прага - Ракув 2:0 Славия Прага - Пардубице 7:0 Тршинец - Славия Прага 4:2 Ракув - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Фастав Злин 4:1 Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0
ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (2)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|5 (1)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|6 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
|Рапид Вена
|Пеич Алекса
|4
|Тобол
|Томашевич Зарко
|1 2
|ДАК
|Кружляк Доминик
|1 2
Прогнозы на матч Славия Прага 3:2 ФК Балкани
Исход игры
Славия Прага
96.6% (113)
Ничья
1.7% (2)
ФК Балкани
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
33.04% (38)
Нет
66.96% (77)
Популярный счёт
2:0 Славия Прага
44.4% (52)
2:1 Славия Прага
23.1% (27)
3:0 Славия Прага
11.1% (13)
1:0 Славия Прага
6.8% (8)
3:1 Славия Прага
6% (7)
4:0 Славия Прага
3.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!