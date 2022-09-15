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Лига конференций
2022-2023


Стадион:
Славия Прага
3:2
Перерыв
ФК Балкани
0'
0:1
23' Гол
Красники Ермал
1:1
26' Гол в свои ворота
Фрашери Стиви
27' Желтая карточка
Тьехи Христ
1:2
29' Гол
Кореница Меритон
2:2
34' Гол
Олайинка Питер
3:2
41' Гол
Масопуст Лукаш

Ход матча

23'
0:1
Красники Ермал
(Тачи Арменд)
26'
Фрашери Стиви
1:1
27'
Тьехи Христ
 
29'
1:2
Кореница Меритон
(Рахмани Альбион)
34'
Олайинка Питер
(Масопуст Лукаш)
2:2
41'
Масопуст Лукаш
(Олайинка Питер)
3:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 118
Славия Прага 96.6% (114)
X 1.7% (2)
ФК Балкани 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
ФК Балкани
1.16
9.00
26.00
Все Коэффициенты
28
Мандоус
Алеш
21
Доудера
Давид
4
Оусоу
Айхам
30
Качараба
Тарас
33
David
Jurasek
5
Тьехи
Христ
17
Провод
Лукас
8
Масопуст
Лукаш
32
Лингр
Ондржей
26
Шранц
Иван
9
Олайинка
Питер
77
Фрашери
Стиви
2
Тачи
Арменд
14
Синани
Эгзон
32
Яшаница
Байрам
4
Таки
Астрит
7
Кореница
Меритон
5
Делова
Люмбардх
6
Эмерлаху
Линдон
10
Грипши
Назми
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
Славия Прага
4-2-3-1
ФК Балкани
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олайинка Питер 4 0.5
Шранц Иван 2 0.25
Юречка Вацлав 2 0.25
Усор Мозес 2 0.25
Алмейда Эвертон 2 0.25
Сор Коллинс 2 0.25
Траоре Ибрагим 1 0.13
Тьехи Христ 1 0.13
Голеш Томаш 1 0.13
Лингр Ондржей 1 0.13
Фила Даниэль 1 0.13
Масопуст Лукаш 0 0
Плавшич Срджан 0 0
Юрасек Матей 0 0
David Jurasek 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 0.88
Кореница Меритон 5 0.63
Красники Ермал 3 0.38
Абази Леонит 2 0.25
Тачи Арменд 1 0.13
Грипши Назми 1 0.13
Бериша Альбин 1 0.13
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шранц Иван 2 0
Мандоус Алеш 2 0
Лингр Ондржей 2 0
Дорли Оскар 2 0
Тьехи Христ 2 0
Сантос Эдуардо 0 1
Масопуст Лукаш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Олайинка Питер 1 0
Провод Лукас 1 0
Доудера Давид 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Юрасек Матей 1 0
Усор Мозес 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куц Эдвин 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Таки Астрит 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Эмерлаху Линдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
6%
3
17%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Словацко - Славия Прага 1:1
Славия Прага - Варнсдорф 3:2 Славия Прага - Теплице 6:0 Опава - Славия Прага 1:1 Зброёвка - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Дукла Прага 1:3 Славия Прага - Ракув 2:0 Славия Прага - Пардубице 7:0 Тршинец - Славия Прага 4:2 Ракув - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Фастав Злин 4:1 Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0
ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага 3:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Сивасспор 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. ФК Балкани 2:3 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. ФК Балкани 2:3 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сивасспор 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ЧФР Клуж 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ЧФР Клуж 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Славия Прага 3:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ФК Балкани 2:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (2)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 5 (1)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Сасере Франклин 4
Рапид Вена Пеич Алекса 4
Тобол Томашевич Зарко 1 2
ДАК Кружляк Доминик 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Масопуст Лукаш бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Олайинка Питер бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Meriton Korenica бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Тьехи Христ получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Фрашери Стиви уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Красники Ермал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Славия Прага 96.6% (114)
X 1.7% (2)
ФК Балкани 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
ФК Балкани
1.16
9.00
26.00
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Славия Прага 3:2 ФК Балкани

Исход игры
Славия Прага
96.6% (113)
Ничья
1.7% (2)
ФК Балкани
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
33.04% (38)
Нет
66.96% (77)
Популярный счёт
2:0 Славия Прага
44.4% (52)
2:1 Славия Прага
23.1% (27)
3:0 Славия Прага
11.1% (13)
1:0 Славия Прага
6.8% (8)
3:1 Славия Прага
6% (7)
4:0 Славия Прага
3.4% (4)
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Славия Прага
ФК Балкани
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