Стадион: Синобо Зрители: 18156
3:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолКрасники Ермал
1:1
26' Гол в свои воротаФрашери Стиви
27' Желтая карточкаТьехи Христ
1:2
29' ГолКореница Меритон
2:2
34' ГолОлайинка Питер
3:2
41' ГолМасопуст Лукаш
55' Желтая карточкаТраоре Ибрагим
69' Желтая карточкаШранц Иван
77' Желтая карточкаСинани Эгзон
84' Красная карточкаТаки Астрит
90'
Ход матча
23'
0:1
26'
1:1
27'
29'
34'
2:2
41'
3:2
55'
69'
77'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
28
Мандоус
Алеш
17
Провод
Лукас
26
Шранц
Иван
14
Синани
Эгзон
10
Грипши
Назми
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Защитник
-
53 Беран СтепанЗащитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
-
49 Копачек ЯкубПолузащитник
-
16 Усор МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Биэгон ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
- Защитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
25 Туша ВетонНападающий
-
27 Макшутай ЭдиНападающий
- Нападающий
-
99 Лукас IXНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олайинка Питер
|4
|0.5
|Шранц Иван
|2
|0.25
|Юречка Вацлав
|2
|0.25
|Усор Мозес
|2
|0.25
|Алмейда Эвертон
|2
|0.25
|Сор Коллинс
|2
|0.25
|Траоре Ибрагим
|1
|0.13
|Тьехи Христ
|1
|0.13
|Масопуст Лукаш
|1
|0.13
|Голеш Томаш
|1
|0.13
|Лингр Ондржей
|1
|0.13
|Фила Даниэль
|1
|0.13
|David Jurasek
|0
|0
|Плавшич Срджан
|0
|0
|Юрасек Матей
|0
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|7
|0.88
|Кореница Меритон
|5
|0.63
|Красники Ермал
|3
|0.38
|Абази Леонит
|2
|0.25
|Тачи Арменд
|1
|0.13
|Грипши Назми
|1
|0.13
|Бериша Альбин
|1
|0.13
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Делова Люмбардх
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шранц Иван
|3
|0
|Мандоус Алеш
|2
|0
|Лингр Ондржей
|2
|0
|Дорли Оскар
|2
|0
|Тьехи Христ
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|0
|1
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Олайинка Питер
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
|Юрасек Матей
|1
|0
|Усор Мозес
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таки Астрит
|1
|1
|Куц Эдвин
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Эмерлаху Линдон
|1
|0
|Синани Эгзон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
5
50%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
5%
3
14%
1-15
4
20%
6
29%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
7
33%
61-75
3
15%
2
10%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
71%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Словацко - Славия Прага 1:1
Славия Прага - Варнсдорф 3:2 Славия Прага - Теплице 6:0 Опава - Славия Прага 1:1 Зброёвка - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Дукла Прага 1:3 Славия Прага - Ракув 2:0 Славия Прага - Пардубице 7:0 Тршинец - Славия Прага 4:2 Ракув - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Фастав Злин 4:1 Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0
ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|ФК Балкани
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
|Базель
|Бургер Ваутер
|4
Прогнозы на матч Славия Прага 3:2 ФК Балкани
Исход игры
Славия Прага
96.6% (114)
Ничья
1.7% (2)
ФК Балкани
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
33.62% (39)
Нет
66.38% (77)
Популярный счёт
2:0 Славия Прага
44.1% (52)
2:1 Славия Прага
23.7% (28)
3:0 Славия Прага
11% (13)
1:0 Славия Прага
6.8% (8)
3:1 Славия Прага
5.9% (7)
4:0 Славия Прага
3.4% (4)
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