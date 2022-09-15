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Лига конференций
2022-2023


Стадион: Зрители: 18156
Славия Прага
3:2
Конец матча
ФК Балкани
0'
0:1
23' Гол
Красники Ермал
1:1
26' Гол в свои ворота
Фрашери Стиви
27' Желтая карточка
Тьехи Христ
1:2
29' Гол
Кореница Меритон
2:2
34' Гол
Олайинка Питер
3:2
41' Гол
Масопуст Лукаш
55' Желтая карточка
Траоре Ибрагим
69' Желтая карточка
Шранц Иван
77' Желтая карточка
Синани Эгзон
84' Красная карточка
Таки Астрит
90'

Ход матча

23'
0:1
Красники Ермал
(Тачи Арменд)
26'
Фрашери Стиви
1:1
27'
Тьехи Христ
 
29'
1:2
Кореница Меритон
(Рахмани Альбион)
34'
Олайинка Питер
(Масопуст Лукаш)
2:2
41'
Масопуст Лукаш
(Олайинка Питер)
3:2
46'
Усор Мозес
Масопуст Лукаш
 
46'
Траоре Ибрагим
Провод Лукас
 
55'
Траоре Ибрагим
 
67'
Тецл Станислав
Лингр Ондржей
 
68'
 
Бектеши Леотрим
Рахмани Альбион
69'
Шранц Иван
 
77'
 
Лукас IX
Кореница Меритон
77'
 
Бериша Альбин
Красники Ермал
77'
 
Синани Эгзон
80'
Дорли Оскар
Шранц Иван
 
84'
 
Таки Астрит
86'
 
Потоку Арбер
Синани Эгзон
89'
Алмейда Эвертон
David Jurasek
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 118
Славия Прага 96.6% (114)
X 1.7% (2)
ФК Балкани 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мандоус
Алеш
21
Доудера
Давид
4
Оусоу
Айхам
30
Качараба
Тарас
33
David
Jurasek
5
Тьехи
Христ
17
Провод
Лукас
8
Масопуст
Лукаш
32
Лингр
Ондржей
26
Шранц
Иван
9
Олайинка
Питер
77
Фрашери
Стиви
2
Тачи
Арменд
14
Синани
Эгзон
32
Яшаница
Байрам
4
Таки
Астрит
7
Кореница
Меритон
5
Делова
Люмбардх
6
Эмерлаху
Линдон
10
Грипши
Назми
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
Славия Прага
4-2-3-1
ФК Балкани
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олайинка Питер 4 0.5
Шранц Иван 2 0.25
Юречка Вацлав 2 0.25
Усор Мозес 2 0.25
Алмейда Эвертон 2 0.25
Сор Коллинс 2 0.25
Траоре Ибрагим 1 0.13
Тьехи Христ 1 0.13
Масопуст Лукаш 1 0.13
Голеш Томаш 1 0.13
Лингр Ондржей 1 0.13
Фила Даниэль 1 0.13
David Jurasek 0 0
Плавшич Срджан 0 0
Юрасек Матей 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 0.88
Кореница Меритон 5 0.63
Красники Ермал 3 0.38
Абази Леонит 2 0.25
Тачи Арменд 1 0.13
Грипши Назми 1 0.13
Бериша Альбин 1 0.13
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шранц Иван 3 0
Мандоус Алеш 2 0
Лингр Ондржей 2 0
Дорли Оскар 2 0
Тьехи Христ 2 0
Сантос Эдуардо 0 1
Масопуст Лукаш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Олайинка Питер 1 0
Провод Лукас 1 0
Доудера Давид 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Юрасек Матей 1 0
Усор Мозес 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таки Астрит 1 1
Куц Эдвин 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Эмерлаху Линдон 1 0
Синани Эгзон 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
5
50%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
5%
3
14%
1-15
4
20%
6
29%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
1
5%
7
33%
61-75
3
15%
2
10%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
71%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Словацко - Славия Прага 1:1
Славия Прага - Варнсдорф 3:2 Славия Прага - Теплице 6:0 Опава - Славия Прага 1:1 Зброёвка - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Дукла Прага 1:3 Славия Прага - Ракув 2:0 Славия Прага - Пардубице 7:0 Тршинец - Славия Прага 4:2 Ракув - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Фастав Злин 4:1 Таборско - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:0
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0
ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Сивасспор Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. ФК Балкани Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. ФК Балкани Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сивасспор Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ЧФР Клуж Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ЧФР Клуж Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Славия Прага Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ФК Балкани Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Базель Бургер Ваутер 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Масопуст Лукаш бьет в цель!
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Олайинка Питер бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Meriton Korenica бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Тьехи Христ получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Фрашери Стиви уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Красники Ермал бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Славия Прага 96.6% (114)
    X 1.7% (2)
    ФК Балкани 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Славия Прага 3:2 ФК Балкани

    Исход игры
    Славия Прага
    96.6% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    ФК Балкани
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.41% (55)
    Меньше
    52.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    33.62% (39)
    Нет
    66.38% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Славия Прага
    44.1% (52)
    2:1 Славия Прага
    23.7% (28)
    3:0 Славия Прага
    11% (13)
    1:0 Славия Прага
    6.8% (8)
    3:1 Славия Прага
    5.9% (7)
    4:0 Славия Прага
    3.4% (4)
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