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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Монако
0:0
Перерыв
Ференцварош
0'
Головин упускает хороший шанс от...
Незасчитанный гол Нгуена (видео)...

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 124
Монако 89.5% (111)
X 8.9% (11)
Ференцварош 1.6% (2)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Ференцварош
1.85
4.90
7.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
23
Сарр
Маланг
5
Бадьяшиль
Бенуа
2
Скардовелли
Вандерсон
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
17
Головин
Александр
27
Дьятта
Крепен
10
Бен-Йеддер
Виссам
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
3
Ммаэ
Сами
4
Кнустер
Матс
21
Ботка
Эндре
93
Ледуни
Аисса
5
Бешич
Мухамед
10
Нгуэн
Токмак
16
Захариассен
Кристоффер
8
Ммаэ
Райан
20
Траоре
Адама
VII
Монако
3-5-2
Ференцварош
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 1 (1) 0.5
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 0.75
Нгуэн Токмак 2 (1) 0.5
Ауски Карлос 1 0.25
Чивич Эльдар 1 0.25
Мерсье Ксавье 0 0
Вечеи Балинт 0 0
Ммаэ Райан 0 0
Кнустер Матс 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауски Карлос 2 0
Кнустер Матс 2 0
Чивич Эльдар 0 1
Бешич Мухамед 1 0
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4
ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2
Ференцварош
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1
Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Монако 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Трабзонспор 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Црвена Звезда 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Трабзонспор 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монако 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Црвена Звезда 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ференцварош 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Трабзонспор 1:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Црвена Звезда 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Партизан Гомеш Рикарду 2 (1)
Лацио Весино Матиас 2 (1)
Фенербахче Линкольн II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Силькеборг Чалышир Андре 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Монако" и "Ференцварош" показали нам среднего качества футбол, но всё же ни одна из команд не отбывает номер на поле. Временами команда Станислава Черчесова смотрится интереснее, но всё же пока в завершении атак у венгерского клуба есть проблемы. 
  • 45'
    Траоре вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Адама пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Фофана нарушил правила в центре поля. Игроки "Ференцвароша" довольно долго разыгрывали стандарт. Обе команды уже согласны на ничью по итогам первого тайма. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Эспен Эскос к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    44'
    Ледуни с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, в очередной раз после стандарта никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Угловой
    43'
    Нгуэн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Монако" вновь уверенно перехватили мяч при стандарте, едва у команды Филиппа Клемана не получилась контратака. 
  • Опасный момент
    42'
    Ледуни со стандарта опасно закрутил мяч в правый угол ворот, Нюбель был к такому не очень готов, но всё же Александр перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Против Ледуни были теперь уже нарушены правила на левом фланге. "Ференцварош" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 40'
    Ледуни совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Аисса выполнил подачу в штрафную площадь, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам. 
  • Угловой
    39'
    Кайо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ботка очень неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 38'
    Головин с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, казалось, что Фофана в борьбе с Нгуэном нарушил правила, но Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше, а далее Дисаси заработал угловой для своей команды. 
  • 37'
    Бешич из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход по левому флангу, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, мяч улетел в аут. 
  • Опасный момент
    36'
    Бен-Йеддер разогнал атаку практически по центру, далее Виссам выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Головин пробил под правый угол ворот, Дибус спас свою команду, а у Бен-Йеддера не получилось сыграть на добивании. 
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Монако". Ледуни выполнил подачу в центр к линии вратарской, Райан Ммаэ головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    34'
    Траоре с правого фланга сместился на правую половину поля и затем Адама из-за пределов штрафной площади очень неплохо пробил в левый угол ворот, Нюбелю пришлось как следует постараться, чтобы вытянуть этот мяч. 
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    • 33'
      Ледуни получил мяч на левом фланге из центра поля, но затем Аисса выполнил слишком сильную передачу на ход Райану Ммаэ к левому углу штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Камара с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Дьятта в борьбе за мяч нарушил правила против активного Нгуэна. 
    • Офсайд
      31'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Монако" на Нгуэна, Токмак вновь забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Вандерсон в центре поля огрел по ногам Нгуэна. Игроки "Ференцвароша" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 29'
      Головин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ботка головой выбил мяч в аут. 
    • 28'
      Довольно однообразно в атаке действуют футболисты "Монако", ко всем забросам в свою штрафную площадь защитники "Ференцвароша" хорошо готовы. 
    • 27'
      Бадьяшиль с левой половины поля выполнил слишком сильный заброс к правому углу вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 26'
      Из центра поля последовал неплохой заброс к левому углу вратарской "Ференцвароша", совсем немного не хватило Дьятта, чтобы зацепиться за мяч. 
    • 25'
      Траоре разогнал атаку по центру, а затем Адама выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Нгуэна, на этот раз Такмак под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • Офсайд
      24'
      И всё же у Нгуэна был зафиксирован офсайд в момент заброса Траоре. Но в любом случае, для "Монако" это был очень тревожный звонок. 
    • Видеоповтор
      23'
      И теперь Эспен Эскос как раз слушает судей из комнаты VAR довольно долго, момент оказался действительно крайне спорным. 
    • Офсайд
      22'
      Траоре из центрального круга со своей половины поля выполнил хороший заброс на ход Нгуэну по левой половине поля, Токмак убежал в штрафную площадь и затем грамотно пробил под правую штангу мимо Нюбеля, который пытался сократить дистанцию. Боковой арбитр при этом зафиксировал спорный офсайд. 
    • 21'
      В очень среднем темпе работают у нас обе команды в центре поля, но мы уже говорили, что сегодня в Монако довольно жарко. 
    • 20'
      Камара из центра поля выполнил заброс на ход Головину по левому флангу, Александр под давлением Уинго не смог зацепиться за мяч, который в итоге улетел в аут. 
    • 19'
      Дьятта в завершении быстрой атаки по левой половине поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Бен-Йеддера, Виссам выполнил подачу в центр штрафной, Ботка за счёт хорошей позиции спокойно грудью сбросил мяч в руки Дибусу. 
    • 18'
      Кайо решил отыграться с Бен-Йеддером при рывке в штрафную площадь по левой половине поля, но ответный пас от Виссама вышел слишком сильным, вновь будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Сарр в борьбе за верховой мяч нарушил правила в центре поля. Игроки "Ференцвароша" быстро разыграли стандарт. 
    • 16'
      Дьятта получил передачу на ход по правому флангу, Крепен спокойно подработал мяч, но затем у него не получилась передача на правый угол штрафной площади на ход Вандерсону, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 15'
      Головин с левой половины поля выполнил передачу на ход Кайо на левый угол штрафной площади, фланговый защитник "Монако" от лицевой линии поля хотел забросить мяч на дальнюю штангу, но перебросить Дибуса ему не удалось. 
    • 14'
      Сами Ммаэ пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Угловой
      13'
      Ледуни с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, оттуда последовала обратная скидка к правому флангу, где Ледуни оказался первым на подборе, но вся острота момента уже была потеряна. 
    • 12'
      Райан Ммаэ активно поработал на правом фланге и под давлением Бадьяшиля заработал угловой для своей команды. 
    • 11'
      Ледуни со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Монако" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 10'
      Кайо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бен-Йеддер под давлением соперника головой направил мяч под правый угол ворот, он полетел не очень сильно, Дибус выловил мяч без всякого труда. 
    • Судья
      9'
      Траоре совершил рывок вперёд по правому флангу, в борьбе с Бадьяшилем Адама оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше. 
    • 8'
      Дьятта сместился в центр с правого фланга, а затем Крепен выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Головина, теперь уже Уинго грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 7'
      Из центра поля последовал заброс на ход Уинго по правому флангу, Головин опустился за Генри и вместе с Кайо Александр перехватили мяч. 
    • Угловой
      6'
      Игроки "Ференцвароша" довольно быстро разыграли угловой между собой, но далее ничего интересного на левом фланге футболисты венгерского клуба придумать не смогли. 
    • 5'
      Нгуэн разогнал атаку по левому флангу, а затем Токмак выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Захариассену, Кристоффер под давлением Вандерсона заработал угловой для своей команды. 
    • 4'
      Игроки "Ференцвароша" пока что забрали мяч под свой контроль, но дальше центра поля гостям пройти довольно трудно. 
    • 3'
      Теперь уже Головин на левом фланге пошёл в высокий прессинг к штрафной площади "Ференцвароша", едва Александр не перехватил мяч у Ммаэ, но мяч всё же ушёл за лицевую линию поля. 
    • 2'
      Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Дьятта по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра между лидерами группы Н. Напомним, что в первом туре "Монако" на выезде одержал минимальную победу над сербской "Црвеной Звездой", а "Ференцварош" на своём поле был сильнее турецкого "Трабзонспора". Сегодня в Монако довольно жарко, но будем надеяться, что футболисты всё равно смогут порадовать нас качественной игрой. 
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Монако 0:0 Ференцварош

    Исход игры
    Монако
    89.8% (115)
    Ничья
    8.6% (11)
    Ференцварош
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (80)
    Меньше
    30.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    48.4% (62)
    2:0 Монако
    18% (23)
    3:1 Монако
    8.6% (11)
    1:0 Монако
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:0 Монако
    1.6% (2)
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