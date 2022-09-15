Ледуни со стандарта опасно закрутил мяч в правый угол ворот, Нюбель был к такому не очень готов, но всё же Александр перевёл мяч на угловой.

Нгуэн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Монако" вновь уверенно перехватили мяч при стандарте, едва у команды Филиппа Клемана не получилась контратака.

Ледуни с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, в очередной раз после стандарта никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Две минуты добавил Эспен Эскос к основному времени первого тайма.

Фофана нарушил правила в центре поля. Игроки "Ференцвароша" довольно долго разыгрывали стандарт. Обе команды уже согласны на ничью по итогам первого тайма.

Траоре вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Адама пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Монако" и "Ференцварош" показали нам среднего качества футбол, но всё же ни одна из команд не отбывает номер на поле. Временами команда Станислава Черчесова смотрится интереснее, но всё же пока в завершении атак у венгерского клуба есть проблемы.

Траоре с правого фланга сместился на правую половину поля и затем Адама из-за пределов штрафной площади очень неплохо пробил в левый угол ворот, Нюбелю пришлось как следует постараться, чтобы вытянуть этот мяч.

Угловой у ворот "Монако". Ледуни выполнил подачу в центр к линии вратарской, Райан Ммаэ головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Бен-Йеддер разогнал атаку практически по центру, далее Виссам выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Головин пробил под правый угол ворот, Дибус спас свою команду, а у Бен-Йеддера не получилось сыграть на добивании.

Бешич из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход по левому флангу, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, мяч улетел в аут.

Головин с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, казалось, что Фофана в борьбе с Нгуэном нарушил правила, но Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше, а далее Дисаси заработал угловой для своей команды.

Кайо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ботка очень неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Ледуни совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Аисса выполнил подачу в штрафную площадь, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам.

Против Ледуни были теперь уже нарушены правила на левом фланге. "Ференцварош" заработал относительно неплохой стандарт.

И всё же у Нгуэна был зафиксирован офсайд в момент заброса Траоре. Но в любом случае, для "Монако" это был очень тревожный звонок.

Траоре разогнал атаку по центру, а затем Адама выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Нгуэна, на этот раз Такмак под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Из центра поля последовал неплохой заброс к левому углу вратарской "Ференцвароша", совсем немного не хватило Дьятта, чтобы зацепиться за мяч.

Бадьяшиль с левой половины поля выполнил слишком сильный заброс к правому углу вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Довольно однообразно в атаке действуют футболисты "Монако", ко всем забросам в свою штрафную площадь защитники "Ференцвароша" хорошо готовы.

Головин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ботка головой выбил мяч в аут.

Вандерсон в центре поля огрел по ногам Нгуэна. Игроки "Ференцвароша" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Монако" на Нгуэна, Токмак вновь забрался в офсайд.

Камара с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Дьятта в борьбе за мяч нарушил правила против активного Нгуэна.

Ледуни получил мяч на левом фланге из центра поля, но затем Аисса выполнил слишком сильную передачу на ход Райану Ммаэ к левому углу штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

23' И теперь Эспен Эскос как раз слушает судей из комнаты VAR довольно долго, момент оказался действительно крайне спорным.

22' Траоре из центрального круга со своей половины поля выполнил хороший заброс на ход Нгуэну по левой половине поля, Токмак убежал в штрафную площадь и затем грамотно пробил под правую штангу мимо Нюбеля, который пытался сократить дистанцию. Боковой арбитр при этом зафиксировал спорный офсайд.

21' В очень среднем темпе работают у нас обе команды в центре поля, но мы уже говорили, что сегодня в Монако довольно жарко.

20' Камара из центра поля выполнил заброс на ход Головину по левому флангу, Александр под давлением Уинго не смог зацепиться за мяч, который в итоге улетел в аут.

19' Дьятта в завершении быстрой атаки по левой половине поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Бен-Йеддера, Виссам выполнил подачу в центр штрафной, Ботка за счёт хорошей позиции спокойно грудью сбросил мяч в руки Дибусу.

18' Кайо решил отыграться с Бен-Йеддером при рывке в штрафную площадь по левой половине поля, но ответный пас от Виссама вышел слишком сильным, вновь будет удар от ворот.

17' Сарр в борьбе за верховой мяч нарушил правила в центре поля. Игроки "Ференцвароша" быстро разыграли стандарт.

16' Дьятта получил передачу на ход по правому флангу, Крепен спокойно подработал мяч, но затем у него не получилась передача на правый угол штрафной площади на ход Вандерсону, мяч ушёл за лицевую линию поля.

15' Головин с левой половины поля выполнил передачу на ход Кайо на левый угол штрафной площади, фланговый защитник "Монако" от лицевой линии поля хотел забросить мяч на дальнюю штангу, но перебросить Дибуса ему не удалось.

14' Сами Ммаэ пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч улетел в сторону от цели.

13' Ледуни с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, оттуда последовала обратная скидка к правому флангу, где Ледуни оказался первым на подборе, но вся острота момента уже была потеряна.

12' Райан Ммаэ активно поработал на правом фланге и под давлением Бадьяшиля заработал угловой для своей команды.

11' Ледуни со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Монако" сыграли внимательно и перехватили мяч.

10' Кайо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бен-Йеддер под давлением соперника головой направил мяч под правый угол ворот, он полетел не очень сильно, Дибус выловил мяч без всякого труда.

9' Траоре совершил рывок вперёд по правому флангу, в борьбе с Бадьяшилем Адама оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше.

8' Дьятта сместился в центр с правого фланга, а затем Крепен выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Головина, теперь уже Уинго грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

7' Из центра поля последовал заброс на ход Уинго по правому флангу, Головин опустился за Генри и вместе с Кайо Александр перехватили мяч.

6' Игроки "Ференцвароша" довольно быстро разыграли угловой между собой, но далее ничего интересного на левом фланге футболисты венгерского клуба придумать не смогли.

5' Нгуэн разогнал атаку по левому флангу, а затем Токмак выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Захариассену, Кристоффер под давлением Вандерсона заработал угловой для своей команды.

4' Игроки "Ференцвароша" пока что забрали мяч под свой контроль, но дальше центра поля гостям пройти довольно трудно.

3' Теперь уже Головин на левом фланге пошёл в высокий прессинг к штрафной площади "Ференцвароша", едва Александр не перехватил мяч у Ммаэ, но мяч всё же ушёл за лицевую линию поля.

2' Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Дьятта по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.