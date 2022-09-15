Стадион: Луи II
0:0
Перерыв
0'
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Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
23
Сарр
Маланг
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
90
Дибус
Денеш
31
Уинго
Генри
21
Ботка
Эндре
93
Ледуни
Аисса
10
Нгуэн
Токмак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
99 Оку ИлланЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Агилар РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
62 Ори ЛевентеВратарь
- Вратарь
-
23 Паска ЛорандЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
-
50 Маркиньос VIПолузащитник
-
70 Боли ФранкНападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|1 (1)
|0.5
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|3
|0.75
|Нгуэн Токмак
|2 (1)
|0.5
|Ауски Карлос
|1
|0.25
|Чивич Эльдар
|1
|0.25
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Вечеи Балинт
|0
|0
|Ммаэ Райан
|0
|0
|Кнустер Матс
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауски Карлос
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Чивич Эльдар
|0
|1
|Бешич Мухамед
|1
|0
|Дибус Денеш
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Уинго Генри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4
ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2
Ференцварош
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1
Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Дьирмот - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Пакш 3:0 Ференцварош - МТК 0:3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Монако
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Црвена Звезда
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Црвена Звезда
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ференцварош
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|Црвена Звезда
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|2 (1)
|Лацио
|Весино Матиас
|2 (1)
|Фенербахче
|Линкольн II
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|1 1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Монако 0:0 Ференцварош
Исход игры
Монако
89.8% (115)
Ничья
8.6% (11)
Ференцварош
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
2:1 Монако
48.4% (62)
2:0 Монако
18% (23)
3:1 Монако
8.6% (11)
1:0 Монако
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:0 Монако
1.6% (2)
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