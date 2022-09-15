ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ! Есть первый гол португальца в текущем сезоне! Криштиану с "точки" сильно пробивает по центру, Коваль чуть раньше завалился в угол!

Еще одна атака в исполнении "МЮ", Фернандеш исполнил передачу на Роналду, но поймал партнера по клубу и сборной на противоходе, потому мяч достался защитникам.

Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, Бадоло навесил на ближнюю штангу, но оборона "МЮ" справилась довольно легко.

Мактоминай получает мяч на левом краю штрафной от Маласии, но спешит с подачей в центр, оборона "Шерифа" справляется.

Роналду исполняет проникающий пас в штрафную Фернандеша, однако Бруну не сумел придумать, как перехитрить покатившегося навстречу Коваля и просто упустил мяч за лицевую.

Маласиа с левого фланга прострелил в штрафную, Санчо принял мяч и с разворота попытался покатить на Роналду, но защитник опередил португальца.

Диоп на правом фланге атаки обыгрывает Маласиа и простреливает в штрафную гостей, но оборона "МЮ" начеку.

Попытка дальнего удара в исполнении Кпозо была заблокирована, через пару десятков секунд издали попытался пробить Аканби, однако мяч прошел сильно мимо.

Антони забрасывает мяч на правый край штрафной, Раделич головой прервать полёт снаряда не смог, а Роналду, ворвавшись в штрафную, в касание пальнул чуть выше ближней "девятки"!

Эриксен со штрафного с левого фланга исполняет передачу в створ ворот, никто из партнеров сыграть на опережение не смог, и снаряд достался Ковалю.

Какой момент у "МЮ"! Ошибся Коваль с выносом мяча, Антони перехватил и покатил на левый край штрафной на Санчо, тот пробил низом, казалось бы, наверняка, но Раделич вынес снаряд с ленточки!

Интересный момент, футболисты "МЮ" уже начали праздновать гол, но бригада арбитров на центр не указала, игра продолжается.

Пенальти в ворота "Шерифа"! Далот в штрафной хозяев опережает Кпозо и оказывается на газоне после фола защитника!

28' Атьемвен со штрафного пробивает поверх "стенки" в направлении ближнего угла, но мяч пролетает выше цели.

27' Уаттара зарабатывает перспективный штрафной в единоборстве с Мартинесом, до ворот порядка 26 метров, мяч установлен немного левее центра.

26' Эриксен со штрафного с левого фланга исполнил подачу в направлении то ли Варана, то ли Роналду, в итоге от головы француза мяч летит выше цели.

25' Через левый фланг продвигали мяч в атаку манкунианцы, однако Эриксен на ровном месте отправил снаряд в аут.

24' Мактоминай с правого полуфланга исполняет подачу в направлении Роналду, который готов был замыкать дальнюю штангу, но на втором этаже надежно сыграл один из защитников "Шерифа".

22' Атьемвен уходит от опеки Мактоминая, выбирается на ударную позицию по центру и пробивает с 25 метров - мяч проходит чуть левее створа.

20' Пока после забитого мяча гости продолжают наращивать процент владения и количество передач, всё происходит снова вдалеке от ворот Коваля.

19' С другой стороны, против "Шерифа" можно попробовать обкатать какие-то тактические наработки на будущее, всё-таки молдаване не хватают звезд с неба, пусть и иногда могут выстрелить, как это было в прошлом году на "Сантьяго Бернабеу".

18' Первый же момент и удар по воротам приносит результат "МЮ", дальше манкунианцы могут отдать инициативу сопернику, как это происходило в матчах АПЛ в последнее время.