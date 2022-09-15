Стадион: Зимбру
0:2
Перерыв
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
17'
0:1
38'
39'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
15
Кики
Габи
18
Киабу
Мусса
20
Далот
Диогу
21
Антони
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ЭронЗащитник
-
42 Гедес РенанЗащитник
-
12 Мумуни АбдулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Визеу ФелипеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
-
Главный тренер: Томас Степан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
56 Макнил ЧарлиНападающий
-
50 Витек Радек
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аканби Ибрагим
|1
|0.25
|Мухамед Диоп
|1
|0.25
|Атьемвен Айяйи
|1 (1)
|0.25
|Коваль Максим
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчо Джедон
|1
|0.5
|Роналду Криштиану
|1 (1)
|0.5
|Эриксен Кристиан
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Атьемвен Айяйи
|1
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0
|Аканби Ибрагим
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Мухамед Диоп
|1
|0
|Мудасиру Салифу
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1
Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|2 (1)
|Лацио
|Весино Матиас
|2 (1)
|Фенербахче
|Линкольн II
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|1 1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Шериф 0:2 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Шериф
15.2% (25)
Ничья
6.1% (10)
Манчестер Юнайтед
78.8% (130)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
20% (33)
0:2 Манчестер Юнайтед
19.4% (32)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.1% (15)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.3% (12)
0:3 Манчестер Юнайтед
5.5% (9)
1:1 Ничья
2.4% (4)
2:1 Шериф
1.8% (3)
1:4 Манчестер Юнайтед
1.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!