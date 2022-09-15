  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Шериф
0:2
Перерыв
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
17' Гол
Санчо Джедон
38' Желтая карточка
Кпозо Патрик
0:2
39' Пенальти
Роналду Криштиану
0:1. Гол Джейдона Санчо (видео)....

Ход матча

17'
0:1
Санчо Джедон
(Эриксен Кристиан)
38'
Кпозо Патрик
 
39'
0:2
Роналду Криштиану

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 156
Шериф 13.5% (21)
X 6.4% (10)
Манчестер Юнайтед 80.1% (125)
-1
выиграет Манчестер Юнайтед, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Манчестер Юнайтед
36.85
6.30
13.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Коваль
Максим
20
Зохури
Армель
15
Кики
Габи
6
Раделич
Степан
2
Кпозо
Патрик
10
Бадоло
Седрик
18
Киабу
Мусса
8
Мухамед
Диоп
61
Аканби
Ибрагим
80
Атьемвен
Айяйи
7
Уаттара
Абу
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
12
Маласиа
Тирелл
39
Мактоминай
Скотт
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
Шериф
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканби Ибрагим 1 0.25
Мухамед Диоп 1 0.25
Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.25
Коваль Максим 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчо Джедон 1 0.5
Роналду Криштиану 1 (1) 0.5
Эриксен Кристиан 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кпозо Патрик 2 0
Атьемвен Айяйи 1 0
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Аканби Ибрагим 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мухамед Диоп 1 0
Мудасиру Салифу 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1
Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Шериф 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Омония 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Омония 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шериф 0:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Партизан Гомеш Рикарду 2 (1)
Лацио Весино Матиас 2 (1)
Фенербахче Линкольн II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Силькеборг Чалышир Андре 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 44'
    Роналду исполняет проникающий пас в штрафную Фернандеша, однако Бруну не сумел придумать, как перехитрить покатившегося навстречу Коваля и просто упустил мяч за лицевую.
  • 43'
    Мактоминай получает мяч на левом краю штрафной от Маласии, но спешит с подачей в центр, оборона "Шерифа" справляется.
  • Угловой
    42'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, Бадоло навесил на ближнюю штангу, но оборона "МЮ" справилась довольно легко.
  • 41'
    Еще одна атака в исполнении "МЮ", Фернандеш исполнил передачу на Роналду, но поймал партнера по клубу и сборной на противоходе, потому мяч достался защитникам.
  • Пенальти
    39'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ!
    Есть первый гол португальца в текущем сезоне! Криштиану с "точки" сильно пробивает по центру, Коваль чуть раньше завалился в угол!
  • Желтая карточка
    38'
    Кпозо получает желтую карточку за свой фол.
  • Пенальти!
    38'
    Пенальти в ворота "Шерифа"! Далот в штрафной хозяев опережает Кпозо и оказывается на газоне после фола защитника!
  • 37'
    Интересный момент, футболисты "МЮ" уже начали праздновать гол, но бригада арбитров на центр не указала, игра продолжается.
  • Опасный момент
    36'
    Какой момент у "МЮ"! Ошибся Коваль с выносом мяча, Антони перехватил и покатил на левый край штрафной на Санчо, тот пробил низом, казалось бы, наверняка, но Раделич вынес снаряд с ленточки!
  • 34'
    Эриксен со штрафного с левого фланга исполняет передачу в створ ворот, никто из партнеров сыграть на опережение не смог, и снаряд достался Ковалю.
  • Опасный момент
    33'
    Антони забрасывает мяч на правый край штрафной, Раделич головой прервать полёт снаряда не смог, а Роналду, ворвавшись в штрафную, в касание пальнул чуть выше ближней "девятки"!
  • 32'
    Попытка дальнего удара в исполнении Кпозо была заблокирована, через пару десятков секунд издали попытался пробить Аканби, однако мяч прошел сильно мимо.
  • 31'
    Диоп на правом фланге атаки обыгрывает Маласиа и простреливает в штрафную гостей, но оборона "МЮ" начеку.
  • 30'
    Маласиа с левого фланга прострелил в штрафную, Санчо принял мяч и с разворота попытался покатить на Роналду, но защитник опередил португальца.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Атьемвен со штрафного пробивает поверх "стенки" в направлении ближнего угла, но мяч пролетает выше цели.
    • Фол, нарушение
      27'
      Уаттара зарабатывает перспективный штрафной в единоборстве с Мартинесом, до ворот порядка 26 метров, мяч установлен немного левее центра.
    • 26'
      Эриксен со штрафного с левого фланга исполнил подачу в направлении то ли Варана, то ли Роналду, в итоге от головы француза мяч летит выше цели.
    • 25'
      Через левый фланг продвигали мяч в атаку манкунианцы, однако Эриксен на ровном месте отправил снаряд в аут.
    • 24'
      Мактоминай с правого полуфланга исполняет подачу в направлении Роналду, который готов был замыкать дальнюю штангу, но на втором этаже надежно сыграл один из защитников "Шерифа".
    • 22'
      Атьемвен уходит от опеки Мактоминая, выбирается на ударную позицию по центру и пробивает с 25 метров - мяч проходит чуть левее створа.
    • 20'
      Пока после забитого мяча гости продолжают наращивать процент владения и количество передач, всё происходит снова вдалеке от ворот Коваля.
    • 19'
      С другой стороны, против "Шерифа" можно попробовать обкатать какие-то тактические наработки на будущее, всё-таки молдаване не хватают звезд с неба, пусть и иногда могут выстрелить, как это было в прошлом году на "Сантьяго Бернабеу".
    • 18'
      Первый же момент и удар по воротам приносит результат "МЮ", дальше манкунианцы могут отдать инициативу сопернику, как это происходило в матчах АПЛ в последнее время.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЖЕЙДОН САНЧО!
      Эриксен исполнил передачу к линии штрафной, Санчо здорово принял мяч, на замахе обыграл защитника и с рикошетом от правой штанги отправил снаряд в сетку!
    • 15'
      Мартинес забрасывает мяч в чужую штрафную, Роналду ставит спину Кики и оказывается на газоне после возможного контакта с защитником, но свисток судьи молчит.
    • Офсайд
      14'
      Аканби забирается в положение "вне игры" в момент передачи со своей половины поля, хотя форвард "Шерифа" зацепился за мяч в борьбе с Мартинесом.
    • 13'
      Проникающий пас в направлении Роналду исполняет Эриксен, однако на входе в штрафную именитого португальца опережает Кики.
    • 12'
      Первый удар в сегодняшнем матче наносит Диоп, пальнувший метров с 27 из центральной зоны - мяч прошел выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      11'
      Маласиа уже не в первый раз фолит на фланге против Уаттара, думается, желтая карточка левому защитнику "МЮ" не за горами.
    • 10'
      Преимущество "МЮ" по владению мячом не вызывает сомнений, но по-прежнему в штрафной "Шерифа" мяч не побывал еще ни разу.
    • Фол, нарушение
      9'
      На голодном пайке пока остается Роналду, сейчас Криштиану с нарушением правил атаковал Бадоло.
    • 8'
      Против "Милсами" в минувшем туре Степан Томас дал отдых большей части стартового состава, всего четыре человека, включая вратаря, были в основе и в чемпионате, и сегодня.
    • 7'
      Хорошо разобрались на правом фланге футболисты "Шерифа", реализовав численное преимущество в этой зоне, но подачу Уаттара в направлении Аканби прервал Мартинес.
    • 6'
      Без ворот проходит стартовый отрезок встречи, мяч при этом находится чаще на дальнем по картинке фланге.
    • 4'
      Пока на своей половине поля мячом владеют гости, продвижения вперед у манкунианцев практически нет.
    • 3'
      Де Хеа под прессингом Аканби выбегает за пределы штрафной и просто выбивает мяч в аут, непростое начало для манкунианцев.
    • 2'
      Напомним, что в первом туре "Шериф" уверенно победил на Кипре "Омонию" со счётом 3:0, а вот "МЮ" дома уступил "Реал Сосьедаду" с минимальным счётом. Хотя в АПЛ у команды Эрика Тен Хага 4 победы подряд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шериф 0:2 Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Шериф 0:2 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Шериф
    15.2% (25)
    Ничья
    6.1% (10)
    Манчестер Юнайтед
    78.8% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    20% (33)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    19.4% (32)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    9.1% (15)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    7.3% (12)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    5.5% (9)
    1:1 Ничья
    2.4% (4)
    2:1 Шериф
    1.8% (3)
    1:4 Манчестер Юнайтед
    1.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шериф
    Манчестер Юнайтед
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     