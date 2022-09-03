Стадион: Шериф
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Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аканби Ибрагим
|1
|0.33
|Мухамед Диоп
|1
|0.33
|Атьемвен Айяйи
|1 (1)
|0.33
|Коваль Максим
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кпозо Патрик
|1
|0
|Атьемвен Айяйи
|1
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0
|Аканби Ибрагим
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Мухамед Диоп
|1
|0
|Мудасиру Салифу
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1
Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Омония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шериф
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Омония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Омония
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|2 (1)
|Лацио
|Весино Матиас
|2 (1)
|Фенербахче
|Линкольн II
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|1 1
Прогнозы на матч Шериф - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Шериф
8.9% (4)
Ничья
8.9% (4)
Манчестер Юнайтед
82.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
61.11% (22)
Нет
38.89% (14)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
26.7% (12)
0:2 Манчестер Юнайтед
17.8% (8)
1:3 Манчестер Юнайтед
11.1% (5)
0:3 Манчестер Юнайтед
8.9% (4)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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