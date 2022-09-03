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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Шериф
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 45
Шериф 8.9% (4)
X 8.9% (4)
Манчестер Юнайтед 82.2% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Манчестер Юнайтед
13.00
6.57
11.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканби Ибрагим 1 0.33
Мухамед Диоп 1 0.33
Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.33
Коваль Максим 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кпозо Патрик 1 0
Атьемвен Айяйи 1 0
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Аканби Ибрагим 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мухамед Диоп 1 0
Мудасиру Салифу 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1
Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Омония Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шериф Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Омония Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шериф Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Омония Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Партизан Гомеш Рикарду 2 (1)
Лацио Весино Матиас 2 (1)
Фенербахче Линкольн II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Силькеборг Чалышир Андре 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Шериф 8.9% (4)
    X 8.9% (4)
    Манчестер Юнайтед 82.2% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    13.00
    6.57
    11.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Шериф - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Шериф
    8.9% (4)
    Ничья
    8.9% (4)
    Манчестер Юнайтед
    82.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (22)
    Нет
    38.89% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    26.7% (12)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    17.8% (8)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    11.1% (5)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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    Шериф
    Манчестер Юнайтед
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