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Лига конференций
2022-2023


Стадион:
Аполлон
 
Позже
Днепр-1
Прогнозы 36
Аполлон 61.1% (22)
X 30.6% (11)
Днепр-1 8.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Днепр-1
4.60
3.70
4.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Эль-Хаджи 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0
Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1
Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3
АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Аполлон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Вадуц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Днепр-1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вадуц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Аполлон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АЗ Алкмаар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Днепр-1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Аполлон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Вадуц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (2)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 5 (1)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Сасере Франклин 4
Рапид Вена Пеич Алекса 4
Тобол Томашевич Зарко 1 2
ДАК Кружляк Доминик 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аполлон - Днепр-1 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 36
    Аполлон 61.1% (22)
    X 30.6% (11)
    Днепр-1 8.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аполлон
    Ничья
    Днепр-1
    4.60
    3.70
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аполлон - Днепр-1 онлайн

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    Прогнозы на матч Аполлон - Днепр-1

    Исход игры
    Аполлон
    61.1% (22)
    Ничья
    30.6% (11)
    Днепр-1
    8.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.78% (10)
    Меньше
    72.22% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (19)
    Нет
    47.22% (17)
    Популярный счёт
    1:0 Аполлон
    36.1% (13)
    1:1 Ничья
    25% (9)
    2:1 Аполлон
    19.4% (7)
    1:2 Днепр-1
    5.6% (2)
    2:0 Аполлон
    5.6% (2)
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    Аполлон
    Днепр-1
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