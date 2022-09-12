Стадион: Цирион Стэдиум
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Эль-Хаджи
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0
Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1
Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3
АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (2)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|5 (1)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|6 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
|Рапид Вена
|Пеич Алекса
|4
|Тобол
|Томашевич Зарко
|1 2
|ДАК
|Кружляк Доминик
|1 2
Прогнозы на матч Аполлон - Днепр-1
Исход игры
Аполлон
61.1% (22)
Ничья
30.6% (11)
Днепр-1
8.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (10)
Меньше
72.22% (26)
Обе команды забьют
Да
52.78% (19)
Нет
47.22% (17)
Популярный счёт
1:0 Аполлон
36.1% (13)
1:1 Ничья
25% (9)
2:1 Аполлон
19.4% (7)
1:2 Днепр-1
5.6% (2)
2:0 Аполлон
5.6% (2)
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