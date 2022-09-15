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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Будё-Глимт
2:1
Второй тайм: 82'
Цюрих
0'
17' Желтая карточка
Лоде Мариус
52' Желтая карточка
Сельнес Оле
1:0
55' Гол в свои ворота
Сельнес Оле
2:0
58' Гол
Ветлесен Уго
60' Желтая карточка
Тосин Айегун
2:0. Гол Хуго Ветлесена (видео)....
1:0. Автогол Оле-Кристиана Сельн...

Ход матча

17'
Лоде Мариус
 
46'
Эспейор Рунар
Сальвесен Ларс-Йорген
 
52'
 
Сельнес Оле
55'
Сельнес Оле
1:0
58'
Ветлесен Уго
(Сольбаккен Ола)
2:0
60'
 
Тосин Айегун
61'
 
Маркезано Антонио
Красничи Бледиан
61'
 
Афдияй Донис
Ронер Фабиан
67'
Пеллегрино Амаль
Мугиша Джоэл
 
71'
 
Конде Шейк
Джемаили Блерим
71'
 
Вьюнник Богдан
Окита Жонатан
77'
Грёнбек Альберт
Сольбаккен Ола
 
77'
Амундсен Исак
Лоде Мариус
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 123
Будё-Глимт 81.3% (100)
X 14.6% (18)
Цюрих 4.1% (5)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Цюрих
1.99
4.70
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
3
Сампстед
Альфонс
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
32
Мугиша
Джоэл
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
3
Герреро
Адрия
21
Джемаили
Блерим
7
Красничи
Бледиан
8
Сельнес
Оле
23
Ронер
Фабиан
15
Тосин
Айегун
11
Окита
Жонатан
Будё-Глимт
4-3-3
Цюрих
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветлесен Уго 1 0.5
Грёнбек Альберт 1 0.5
Берг Патрик 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.33
Ронер Фабиан 1 0.17
Герреро Адрия 1 0.17
Ньонто Вильфред 1 0.17
Сантини Иван 1 0.17
Джемаили Блерим 1 0.17
Тосин Айегун 1 0.17
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.17
Маркезано Антонио 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоде Мариус 1 0
Берг Патрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Амундсен Исак 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорншу Марк 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Сельнес Оле 1 0
Афдияй Донис 1 0
Тосин Айегун 1 0
Герреро Адрия 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Конде Шейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2
Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2
Цюрих
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4
Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПСВ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Цюрих 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. ПСВ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Цюрих 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Будё-Глимт 2:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ПСВ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Цюрих 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Мальмё Телин Исаак 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      17'
      Лоде Мариус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Будё-Глимт 81.3% (100)
    X 14.6% (18)
    Цюрих 4.1% (5)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Цюрих
    1.99
    4.70
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Будё-Глимт 2:1 Цюрих онлайн

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    Прогнозы на матч Будё-Глимт 2:1 Цюрих

    Исход игры
    Будё-Глимт
    81.3% (100)
    Ничья
    14.6% (18)
    Цюрих
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (75)
    Меньше
    35.9% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    49.6% (61)
    1:1 Ничья
    13.8% (17)
    1:0 Будё-Глимт
    10.6% (13)
    2:0 Будё-Глимт
    8.9% (11)
    3:1 Будё-Глимт
    6.5% (8)
    1:2 Цюрих
    2.4% (3)
    3:2 Будё-Глимт
    1.6% (2)
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    Будё-Глимт
    Цюрих
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