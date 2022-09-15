Стадион: Аспмира Стадион
2:1
Второй тайм: 82'
0'
17' Желтая карточкаЛоде Мариус
52' Желтая карточкаСельнес Оле
1:0
55' Гол в свои воротаСельнес Оле
2:0
58' ГолВетлесен Уго
60' Желтая карточкаТосин Айегун
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Ход матча
17'
52'
55'
1:0
58'
2:0
60'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
22
Лоде
Мариус
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
32
Мугиша
Джоэл
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
-
27 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветлесен Уго
|1
|0.5
|Грёнбек Альберт
|1
|0.5
|Берг Патрик
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|2
|0.33
|Ронер Фабиан
|1
|0.17
|Герреро Адрия
|1
|0.17
|Ньонто Вильфред
|1
|0.17
|Сантини Иван
|1
|0.17
|Джемаили Блерим
|1
|0.17
|Тосин Айегун
|1
|0.17
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.17
|Маркезано Антонио
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоде Мариус
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорншу Марк
|2
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Тосин Айегун
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2
Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2
Цюрих
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4
Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Будё-Глимт 2:1 Цюрих
Исход игры
Будё-Глимт
81.3% (100)
Ничья
14.6% (18)
Цюрих
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (75)
Меньше
35.9% (42)
Обе команды забьют
Да
78.63% (92)
Нет
21.37% (25)
Популярный счёт
2:1 Будё-Глимт
49.6% (61)
1:1 Ничья
13.8% (17)
1:0 Будё-Глимт
10.6% (13)
2:0 Будё-Глимт
8.9% (11)
3:1 Будё-Глимт
6.5% (8)
1:2 Цюрих
2.4% (3)
3:2 Будё-Глимт
1.6% (2)
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