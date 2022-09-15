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Лига конференций
2022-2023


Стадион:
Силькеборг
2:3
Второй тайм: 80'
Вест Хэм
0'
1:0
5' Гол
Куск Каспер
12' Желтая карточка
Сальквист Тобиас
1:1
13' Пенальти
Лансини Мануэль
22' Желтая карточка
Клинг Андерс
1:2
25' Гол
Скамакка Джанлука
1:3
38' Гол
Доусон Крэйг
2:3
75' Гол
Тенгстедт Сёрен
Силькеборг - Вест Хэм. 1:3. Гол ...
Силькеборг - Вест Хэм. 1:2. Гол ...
Силькеборг - Вест Хэм. 1:1. Гол ...
Силькеборг - Вест Хэм. 1:0. Гол ...

Ход матча

5'
Куск Каспер
(Энгель Лукас)
1:0
12'
Сальквист Тобиас
 
13'
1:1
Лансини Мануэль
22'
Клинг Андерс
 
25'
1:2
Скамакка Джанлука
(Корне Максвелл)
38'
1:3
Доусон Крэйг
(Крессуэлл Аарон)
46'
Клиттен Лукас
Энгель Лукас
 
62'
Адамсен Тонни
Хелениус Никлас
 
62'
Йоргенсен Себастьян Винтер
Куск Каспер
 
62'
Каалунд Ларсен Мадс
Клинг Андерс
 
63'
 
Бенрахма Саид
Пакета Лукас
63'
 
Соучек Томаш
Райс Деклан
63'
 
Боуэн Джаррод
Скамакка Джанлука
75'
Тенгстедт Сёрен
(Адамсен Тонни)
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 119
Силькеборг 5.9% (7)
X 0.8% (1)
Вест Хэм 93.3% (111)
-1
выиграет Вест Хэм, со счетом 2:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Вест Хэм
81.15
4.60
6.20
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
7
Куск
Каспер
10
Тенгстедт
Сёрен
11
Хелениус
Никлас
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Аарон
41
Райс
Деклан
10
Лансини
Мануэль
33
Эмерсон
Палмиери
11
Пакета
Лукас
14
Корне
Максвелл
7
Скамакка
Джанлука
Силькеборг
4-3-2-1
Вест Хэм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 1 0.5
Энгель Лукас 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 3 0.75
Антонио Майкл 2 0.5
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.5
Бенрахма Саид 1 0.25
Соучек Томаш 1 0.25
Доусон Крэйг 1 0.25
Эмерсон Палмиери 1 0.25
Лансини Мануэль 1 (1) 0.25
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Форнальс Пабло 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клинг Андерс 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2
Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1
Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 3:2 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Андерлехт 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. ФКСБ 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Силькеборг 2:3 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Андерлехт 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ФКСБ 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Силькеборг 2:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Андерлехт 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Силькеборг 2:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. ФКСБ 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Базель Бургер Ваутер 4
Весь список
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    Прогнозы 119
    Силькеборг 5.9% (7)
    X 0.8% (1)
    Вест Хэм 93.3% (111)
    -1
    выиграет Вест Хэм, со счетом 2:3
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Вест Хэм
    81.15
    4.60
    6.20
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    Прогнозы на матч Силькеборг 2:3 Вест Хэм

    Исход игры
    Силькеборг
    5.9% (7)
    Ничья
    0.8% (1)
    Вест Хэм
    93.3% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.81% (77)
    Меньше
    34.19% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    64.96% (76)
    Нет
    35.04% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    46.2% (55)
    0:2 Вест Хэм
    16.8% (20)
    0:1 Вест Хэм
    15.1% (18)
    1:3 Вест Хэм
    10.9% (13)
    2:1 Силькеборг
    4.2% (5)
    2:3 Вест Хэм
    1.7% (2)
    1:0 Силькеборг
    1.7% (2)
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