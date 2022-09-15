Стадион: JYSK Park
2:3
Второй тайм: 80'
0'
1:0
5' ГолКуск Каспер
12' Желтая карточкаСальквист Тобиас
1:1
13' ПенальтиЛансини Мануэль
22' Желтая карточкаКлинг Андерс
1:2
25' ГолСкамакка Джанлука
1:3
38' ГолДоусон Крэйг
2:3
75' ГолТенгстедт Сёрен
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Ход матча
5'
1:0
12'
13'
1:1
22'
25'
38'
1:3
75'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куск Каспер
|1
|0.5
|Энгель Лукас
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|3
|0.75
|Антонио Майкл
|2
|0.5
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.5
|Бенрахма Саид
|1
|0.25
|Соучек Томаш
|1
|0.25
|Доусон Крэйг
|1
|0.25
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.25
|Лансини Мануэль
|1 (1)
|0.25
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Форнальс Пабло
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2
Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1
Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
|Базель
|Бургер Ваутер
|4
Прогнозы на матч Силькеборг 2:3 Вест Хэм
Исход игры
Силькеборг
5.9% (7)
Ничья
0.8% (1)
Вест Хэм
93.3% (111)
Тотал 2.5
Больше
65.81% (77)
Меньше
34.19% (40)
Обе команды забьют
Да
64.96% (76)
Нет
35.04% (41)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
46.2% (55)
0:2 Вест Хэм
16.8% (20)
0:1 Вест Хэм
15.1% (18)
1:3 Вест Хэм
10.9% (13)
2:1 Силькеборг
4.2% (5)
2:3 Вест Хэм
1.7% (2)
1:0 Силькеборг
1.7% (2)
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