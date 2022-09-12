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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Арсенал
 
Отложен
ПСВ
Прогнозы 32
Арсенал 90.6% (29)
X 9.4% (3)
ПСВ 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
ПСВ
1.45
5.25
8.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 1 1
Маркус Аленсар 1 1
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 1 1
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гакпо Коди 1 0
Симонс Хави 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1
Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Ваалвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1
Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ПСВ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Цюрих Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Будё-Глимт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Цюрих Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Цюрих Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ПСВ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Партизан Гомеш Рикарду 2 (1)
Лацио Весино Матиас 2 (1)
Фенербахче Линкольн II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Силькеборг Чалышир Андре 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 32
    Арсенал 90.6% (29)
    X 9.4% (3)
    ПСВ 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    ПСВ
    1.45
    5.25
    8.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал - ПСВ онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - ПСВ

    Исход игры
    Арсенал
    90.6% (29)
    Ничья
    9.4% (3)
    ПСВ
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.38% (27)
    Меньше
    15.63% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    90.63% (29)
    Нет
    9.38% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    53.1% (17)
    3:1 Арсенал
    15.6% (5)
    1:1 Ничья
    6.3% (2)
    3:2 Арсенал
    6.3% (2)
    1:0 Арсенал
    6.3% (2)
    4:2 Арсенал
    6.3% (2)
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    Арсенал
    ПСВ
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