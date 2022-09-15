Стадион: Рейн Энерги Зрители: 47700
0'
2' Желтая карточкаДуда Ондрей
1:0
10' ГолАдамян Саркис
36' Желтая карточкаМартель Эрик
2:0
42' ГолДитц Флориан
2:1
49' ГолКалабишка Ян
50' Желтая карточкаМайна Линтон
2:2
52' ГолПетржела Милан
55' Желтая карточкаТравник Михал
3:2
65' ПенальтиЛюбичич Деян
4:2
74' ГолЛюбичич Деян
90'+5
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
2'
10'
1:0
36'
42'
2:0
49'
2:1
50'
52'
2:2
55'
58'
65'
3:2
74'
4:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
18
Дуда
Ондрей
37
Майна
Линтон
33
Дитц
Флориан
19
Калабишка
Ян
20
Гавлик
Марек
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Калабишка ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гавлик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Борек ИржиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Козак ЛиборНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сведик Мартин
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Деян
|2 (1)
|0.5
|Дитц Флориан
|2
|0.5
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.25
|Адамян Саркис
|1
|0.25
|Скири Эйе
|1
|0.25
|Хюберс Тимо
|1
|0.25
|Тиггес Штеффен
|1
|0.25
|Майна Линтон
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Педерсен Кристиан
|0
|0
|Килиан Лука
|0
|0
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калабишка Ян
|3
|0.75
|Петржела Милан
|2
|0.5
|Синявский Василий
|2
|0.5
|Козак Либор
|1
|0.25
|Райнберк Петр
|1
|0.25
|Хольцер Даниель
|0
|0
|Когут Михал
|0
|0
|Хофманн Станислав
|0
|0
|Шашинка Ондржей
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хектор Йонас
|3
|0
|Шабо Юлиан
|0
|1
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Травник Михал
|3
|0
|Хофманн Станислав
|1
|0
|Козак Либор
|1
|0
|Калабишка Ян
|1
|0
|Доски Мерхауз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0
Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1
Словацко
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0
Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|Барейро Лукас
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
Прогнозы на матч Кёльн 4:2 Словацко
Исход игры
Кёльн
97.5% (117)
Ничья
0.8% (1)
Словацко
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
38.46% (45)
Нет
61.54% (72)
Популярный счёт
2:0 Кёльн
39.2% (47)
2:1 Кёльн
26.7% (32)
1:0 Кёльн
15.8% (19)
3:1 Кёльн
7.5% (9)
3:0 Кёльн
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!