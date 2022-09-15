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Лига конференций
2022-2023


Стадион: Зрители: 47700
Кёльн
4:2
Конец матча
Словацко
0'
2' Желтая карточка
Дуда Ондрей
1:0
10' Гол
Адамян Саркис
36' Желтая карточка
Мартель Эрик
2:0
42' Гол
Дитц Флориан
2:1
49' Гол
Калабишка Ян
50' Желтая карточка
Майна Линтон
2:2
52' Гол
Петржела Милан
55' Желтая карточка
Травник Михал
3:2
65' Пенальти
Любичич Деян
4:2
74' Гол
Любичич Деян
90'+5
Голы и лучшие моменты (видео). Л...

Ход матча

2'
Дуда Ондрей
 
10'
Адамян Саркис
(Килиан Лука)
1:0
34'
 
Бречка Томаш
Даничек Властимил
36'
Мартель Эрик
 
42'
Дитц Флориан
(Майна Линтон)
2:0
49'
2:1
Калабишка Ян
50'
Майна Линтон
 
52'
2:2
Петржела Милан
55'
 
Травник Михал
58'
Хюберс Тимо
Сольдо Никола
 
58'
Хектор Йонас
Педерсен Кристиан
 
58'
Скири Эйе
Дуда Ондрей
 
65'
Любичич Деян
3:2
70'
Тиггес Штеффен
Дитц Флориан
 
72'
 
Хольцер Даниель
Травник Михал
72'
 
Синявский Василий
Доски Мерхауз
74'
Любичич Деян
(Майна Линтон)
4:2
78'
Тилманн Ян
Любичич Деян
 
83'
 
Когут Михал
Петржела Милан
83'
 
Козак Либор
Мигалик Ондржей

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 120
Кёльн 97.5% (117)
X 0.8% (1)
Словацко 1.7% (2)
-1
выиграет Кёльн, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
15
Килиан
Лука
5
Сольдо
Никола
3
Педерсен
Кристиан
6
Мартель
Эрик
18
Дуда
Ондрей
37
Майна
Линтон
7
Любичич
Деян
23
Адамян
Саркис
33
Дитц
Флориан
30
Фриштак
Томаш
23
Райнберк
Петр
3
Кадлец
Михал
6
Хофманн
Станислав
19
Калабишка
Ян
10
Травник
Михал
28
Даничек
Властимил
20
Гавлик
Марек
11
Петржела
Милан
17
Мигалик
Ондржей
14
Доски
Мерхауз
Кёльн
4-2-3-1
Словацко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 (1) 0.5
Дитц Флориан 2 0.5
Шиндлер Кингсли 1 0.25
Адамян Саркис 1 0.25
Скири Эйе 1 0.25
Хюберс Тимо 1 0.25
Тиггес Штеффен 1 0.25
Майна Линтон 0 0
Тилманн Ян 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Педерсен Кристиан 0 0
Килиан Лука 0 0
Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калабишка Ян 3 0.75
Петржела Милан 2 0.5
Синявский Василий 2 0.5
Козак Либор 1 0.25
Райнберк Петр 1 0.25
Хольцер Даниель 0 0
Когут Михал 0 0
Хофманн Станислав 0 0
Шашинка Ондржей 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хектор Йонас 3 0
Шабо Юлиан 0 1
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Скири Эйе 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Любичич Деян 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Мартель Эрик 1 0
Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 3 0
Хофманн Станислав 1 0
Козак Либор 1 0
Калабишка Ян 1 0
Доски Мерхауз 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0
Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1
Словацко
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0
Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Ницца Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Партизан Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
4. Словацко Заявка 2 0 1 1 5 - 7 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Словацко Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Партизан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Партизан Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Словацко Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Хапоэль Беэр-Шева Барейро Лукас 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Весь список
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    Прогнозы 120
    Кёльн 97.5% (117)
    X 0.8% (1)
    Словацко 1.7% (2)
    -1
    выиграет Кёльн, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Кёльн 4:2 Словацко

    Исход игры
    Кёльн
    97.5% (117)
    Ничья
    0.8% (1)
    Словацко
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.88% (49)
    Меньше
    58.12% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (45)
    Нет
    61.54% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Кёльн
    39.2% (47)
    2:1 Кёльн
    26.7% (32)
    1:0 Кёльн
    15.8% (19)
    3:1 Кёльн
    7.5% (9)
    3:0 Кёльн
    3.3% (4)
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